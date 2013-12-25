К празднику. Мастер-класс по изготовлению новогоднего венка

25 декабря 2013 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Новогоднее настроение охватило уже весь город — на улицах заработала новогодняя иллюминация, открылись елочные базары, а в магазинах и шагу не ступить — все закупаются подарками и шампанским.

Проникнувшись духом приближающегося Нового года, мы посетили мастер-класс от мастерской флористики Rock&Rose. Декоратор Мари Собченко рассказала и показала, как сделать замечательный новогодне-рождественский венок. Что ж, передаём знания в массы:)

Вам понадобятся:

круглая основа с отверстием, похожая на «бублик» (ее можно сделать из картона);

еловые или пихтовые веточки;

ножницы и секатор (для отрезания веточек);

флористический анкор, или клейкая лента;

бечевка или лента;

разнообразный декор — на ваш вкус;

горячий клей или любой другой быстросохнущий клей;

Берем основу, приматываем скотчем к ней бумагу для того, чтобы венок стал более объемным. Затем отрезаем пихтовые «лапки», собираем их в небольшие пучки и с помощью анкора или клейкой ленты приматываем эти пучки к основе один за другим, закрывая бумагу.

Когда основа полностью закрыта ветками, с помощью бечевки мы делаем петлю, привязывая ее к основе, а затем прячем между веточек.

После того как основа готова, приступаем к ее декорированию. Мы использовали ароматные дольки апельсина, шишки, ягоды илекса и шишечки эвкалипта.

Декор сначала нужно распределить по веночку, а затем приклеить на клей.

Вот и всё! Замечательный новогодне-рождественский венок готов. Конечно, его можно разнообразить и другими деталями, а вместо ломтиков апельсина взять лимон или что-то ещё — насколько хватит вашей творческой фантазии.

Новогодние мастер-классы от Rock&Rose может посетить каждый. Расписание можно найти в группе ВКонтакте. Вы можете прийти на мастер-класс сами или подарить его родным или друзьям. Создавайте новогоднее настроение своими руками!

Фото: Мария Аникина

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