К празднику. Мастер-класс по изготовлению новогоднего венка
Новогоднее настроение охватило уже весь город — на улицах заработала новогодняя иллюминация, открылись елочные базары, а в магазинах и шагу не ступить — все закупаются подарками и шампанским.
Проникнувшись духом приближающегося Нового года, мы посетили мастер-класс от мастерской флористики Rock&Rose. Декоратор Мари Собченко рассказала и показала, как сделать замечательный новогодне-рождественский венок. Что ж, передаём знания в массы:)
Вам понадобятся:
- круглая основа с отверстием, похожая на «бублик» (ее можно сделать из картона);
- еловые или пихтовые веточки;
- ножницы и секатор (для отрезания веточек);
- флористический анкор, или клейкая лента;
- бечевка или лента;
- разнообразный декор — на ваш вкус;
- горячий клей или любой другой быстросохнущий клей;
Берем основу, приматываем скотчем к ней бумагу для того, чтобы венок стал более объемным. Затем отрезаем пихтовые «лапки», собираем их в небольшие пучки и с помощью анкора или клейкой ленты приматываем эти пучки к основе один за другим, закрывая бумагу.
Когда основа полностью закрыта ветками, с помощью бечевки мы делаем петлю, привязывая ее к основе, а затем прячем между веточек.
После того как основа готова, приступаем к ее декорированию. Мы использовали ароматные дольки апельсина, шишки, ягоды илекса и шишечки эвкалипта.
Декор сначала нужно распределить по веночку, а затем приклеить на клей.
Вот и всё! Замечательный новогодне-рождественский венок готов. Конечно, его можно разнообразить и другими деталями, а вместо ломтиков апельсина взять лимон или что-то ещё — насколько хватит вашей творческой фантазии.
Новогодние мастер-классы от Rock&Rose может посетить каждый. Расписание можно найти в группе ВКонтакте. Вы можете прийти на мастер-класс сами или подарить его родным или друзьям. Создавайте новогоднее настроение своими руками!
Фото: Мария Аникина