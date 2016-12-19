Бюджетный Новый год в Томске.

6 идей: чем украсить ёлку и занять детей

19 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Roman Trofimiuk

Если на улице мороз, мешающий прогулкам по ледовым городкам, а украшать дом к Новому году все равно придется, всегда можно устроить домашнюю мастерскую.

Мы собрали для вас несколько полезных и бюджетных идей предновогодних занятий с детьми, которые вполне можно реализовать, даже не обладая специальными навыками.

1. Разделать под орех

Для того, чтобы весело и бюджетно украсить с детьми дом к Новому году, все средства хороши. К примеру, RawBoneStudio делает елочные игрушки и гирлянды из арахиса. Минимум напрягов, немного краски, бумаги, ниток, всякой мелкой ненужной фигни, которой полно в каждом доме и детского чувства юмора пополам с изобретательностью - и красота готова:

2. Коньки на ёлку

Автор блога Michele made me придумала, как сделать из палочек и скрепок винтажные коньки.

В листалке - весь процесс последовательного изготовления коньков. Потребуются палки, скрепки, акриловые краски для окрашивания, клей, веревочки для подвешивания и немного инструментов.

В этом блоге есть еще немало идей - веночки из пружинок для блокнотов, ангелочки из пазлов, фонарик из ненужных открыток, снеговик из палочек - заходите, найдете себе развлечений на все унылые кризисные праздничные дни.

3. Снежные шары

Вам понадобятся: стеклянная банка с завинчивающейся крышкой, пластиковые украшения - еловые или сосновые ветки, ягоды и другие декоративные элементы, термоклей и пистолет для него, глицерин, дистилированная вода и что-то, что будет изображать снег. Самая загадочная часть - глицерин - в 40-граммовых бутылочках продается в томских аптеках и стоит от 12 до 24 с небольшим рублей. Еще его можно купить в разнообразных интернет и оффлайн магазинах, продающих товары для хобби - в разделе мыловарение. Он выступает в качестве консерванта содержимого банки.

Декор приклеивается на крышку, вода и глицерин заливаются в банку (не до верху, оставьте место для утопления декора). Декор аккуратно засовывается в банку, крышка завинчивается, банка переворачивается - снежный шар готов. Для надежности можно промазать крышку герметиком.

Фото: diyready.com

4. Лоси из елки

Если при установке елки вам понадобится отпилить от нее кусок ствола, не выбрасывайте его. Он понадобится для того, чтобы собрать веселое лосиное семейство. Заодно научите ребенка пользоваться ножевкой (а если у вас ее нет, то покупка обойдется в любом хозяйственно-строительном магазине Томска в сумму в пределах 200 рублей).

Если вы ставите искусственную елку, это развлечение вполне можно будет реализовать в посленовогодние каникулы. Выброшенная кем-нибудь досрочно новогодняя елка вполне подойдет для опытов и получит вторую жизнь.

Кстати, для новогодних елок в Томске давно придумали и еще один вариант использования. Называется он акция "Елки для буренки" - это когда выброшенные новогодние елки едут на корм коровам в Заварзинский племзавод.

Напилив ствол на чурбачки разной длинны, можно будет сделать голову и туловище оленя, из более тонких веток получатся шея и ножки. Веточки с хвоей пойдут на рога (которые вполне уместно будет украсить).

Таких оленей можно делать из ежегодных елочных обрезков, которые возникают в процессе установки елки и собирать из них коллекции "по годам".

Олени придуманы Кэти Джонстон из Нью-Йорка.

5. Кукольный театр в коробке

Если после новогодних поздравлений у вас появится большая и не особо нужная коробка, которую жалко выкинуть, из нее можно будет сделать кукольный театр с подсветкой. Не хотите ждать каникул? Подойдет и обувная коробка с крышкой. Кроме них, вам понадобятся кусок картона размером приблизительно А3, лист белой бумаги и 2 листа синего и голубого цветов формата А4, 5 или 6 деревянных шампуров или деревянных палочек для суши и светодиодная гирлянда (найти белую LED-гирлянду на 10 лампочек у нас задача почти невыполнимая, но купить цветную на 50 огней проблемы не составит). Еще понадобятся несколько деревянных бусин - такие продают в товарах для хобби.

Остальной порядок работ - в нашей листалке:

Блог, где хватает других прекрасных идей по изготовлению картонных светильников, домиков для скелетов из ненужных коробок и других интересных штуковин: Handmade Charlotte.

6. Прищепки: снежинки, крокодилы и зебры

Упаковка деревянных прищепок из 24 штук обойдется вам не более чем в сто рублей, а сделать из нее можно будет целый зоопарк. Первые на очереди крокодилы, за ними - лошади, зебры и прочие копытные, ну а дальше уже как фантазия подскажет.

Если животных делать скучно, можно продолжить завешивать дом самодельными украшениями и наваять веночков или снежинок.

Снежинки из прищепок:

Прищепки и палочки для мороженого:

Красить деревянные прищепки лучше всего акриловыми красками, которые можно купить в канцелярском, художественном или "хоббичьем" (в смысле, продающем товары для хобби) магазине. Клеить детали из бумаги или ткани - обычным суперклеем.

Дежурный редактор

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