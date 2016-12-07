#ИстфакТГУ: cириец Тарик Шахиин о неудобных сугробах, человеческом дружелюбии и чае по-русски

7 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Тарик Шахиин приехал в Томск из Сирии.

Сейчас он учится на втором курсе Исторического факультета ТГУ по специальности «Международные отношения». Любит гулять по Томску, обожает пельмени, а вот от погоды не в восторге.

— Я родился и прожил большую часть своей жизни в сирийском городе Латакия. Сначала я изучал информационные технологии в Syrien Virtual University. Затем решил продолжить обучение в университете Бизнес-менеджмента в Алеппо. Я доучился до третьего курса, когда в Алеппо началась война. Бросив учебу, я вернулся в Латакию. У меня было два пути: либо снова поступать в университет, либо идти в армию. Для всех сирийцев есть два выхода из этого положения: легальный путь в Иран, Египет, Китай, Россию или нелегальное бегство в Европу. Я хотел уехать легально.

Я не знал о России ничего. Сибирь я представлял себе как снежную пустыню, где жизнь вообще невозможна. И речь даже не о стереотипах, вроде водки и балалайки, я даже представить себе не мог, что в Сибири может жить еще кто-то, кроме медведей. У меня был знакомый, который женат на русской девушке. С ее помощью я узнал о ТГУ. И решил ехать в университет, о котором ничего не знаю, в город, о котором никогда не слышал.

В Сирии думают, что Россия — слишком бюрократичная страна. Все потому что у нас нет ни малейшего представления о том, как подать документы в ТГУ или любой другой российский вуз. Существуют различные конторы, которые помогают с поступлением за деньги. И большинство из них - мошенники. На самом деле, оформление в университет проходит быстро и без лишних проблем. Столкнувшись с этим однажды, я решил завести страничку ТГУ в Фейсбуке на арабском языке, чтобы рассказывать своим согражданам, как на самом деле работает система поступления и как проходит учебный процесс в ТГУ. Сейчас это первая и единственная страница о российском вузе на арабском языке.

После того как я окончил летние курсы русского языка, я должен был возвращаться на родину. Моя виза была ограничена сроками курса. К моему счастью, я познакомился с Сашей, работником нашего общежития, который помог мне продлить визу и найти работу. Он устроил меня дворником в общежитие. Через Сашу я познакомился с другим человеком, который помог мне получить грант на обучение, и девушкой, которая помогла мне найти работу. Так разрушился стереотип о недружелюбии и холодности русских людей.

С незнакомыми людьми русские, действительно, предпочитают держать дистанцию. Спустя какое-то время я понял, что вы не улыбаетесь прохожим и здороваетесь только один раз за день. У меня есть знакомые, которые говорят, что русские — расисты. Но за все время пребывания здесь, я ни разу с этим не столкнулся. На самом деле, русские люди по-настоящему добрые и дружелюбные.

В Томске я впервые увидел снег. Он, конечно, красивый, но причиняет много неудобств. Мне физически трудно передвигать ноги, когда на земле лежат огромные сугробы. После прогулки чувствуешь сильную усталость в ногах. Но я все равно люблю снег. А вот погода у вас по-настоящему дурацкая. Днем может быть тепло, снег превратится в лужи, а ночью ударит мороз. И это значит, что утром повсюду будет лед, и я обязательно несколько раз упаду.

Мне нравится гулять по Томску, особенно по Фрунзе или Усова. С друзьями мы обычно прогуливаемся по Татарской слободе. Я в восторге от деревянной архитектуры в этом районе. Летом спускаемся к реке, делаем барбекю, однажды даже рыбачили. Я поймал одну маленькую рыбку, но отпустил ее.

Я обожаю пельмени. У нас есть похожее блюдо, но мы готовим его в йогурте с мятой и луком. Когда я увидел нечто похожее в России, я был очень рад. После еды в Латакии обычно пьют кофе. Чай у нас не очень популярен, но здесь я его полюбил. Удивительно, что русские не воспринимают чай как нечто самостоятельное. Однажды мой друг сказал, что целый день ничего не ел, просто пил чай. Мне стало его жалко, я подумал, что у него нелегкие времена. Но потом я увидел его чаепитие с конфетами, вафлями и печеньем. Именно так выглядит «просто чай» по-русски.

Когда я только приехал сюда, я не знал, что делать. Сейчас у меня появился план: закончить обучение, поступить в магистратуру и работать в ТГУ. Я не хочу выглядеть подлизой и говорить, что ТГУ — лучший университет мира. Но здесь я чувствую, что рядом со мной люди, способные меня поддержать.

Текст: Екатерина Мороко

Фото: Сергей Медведчиков

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