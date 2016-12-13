«Неопытный попутчик ищет водителя»: как и зачем томичи совершают поездки с BlaBlaCar

13 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Накануне зимних праздников и прилагающихся к ним поездок, рассказываем про один из главных сервисов для путешественников — BlaBlaCar.

Впервые я воспользовалась им минувшим летом. О возможности путешествовать таким образом слышала и раньше, но предпочитала более традиционные способы перемещения. А в июле так сложилось, что отпуск пришлось планировать в последний момент, и цены на некоторые билеты были уже запредельными. Поезда тоже не радовали, поэтому я решила поискать варианты на Blablacar. Мне удалось найти хорошие предложения по маршруту Милан — Сплит (Италия-Хорватия).

Опыт оказался удачным, и мне хотелось бы им поделиться.

BlaBlaCar — это сервис для поиска попутчиков. Водитель и пассажир, которым по пути, связываются друг с другом с помощью сайта и делят между собой транспортные расходы. Чаще всего такое путешествие оказывается дешевле, чем поездка на автобусе или поезде. Правда, и риск выше — вдруг водитель недостаточно опытен или решит отменить поездку в последний момент. В Европе сервис популярен больше 10 лет, в Россию BlaBlaCar пришел в феврале 2014 года. Уже к декабрю на сайте зарегистрировалось больше миллиона пользователей из нашей страны. Во всем мире сегодня сервисом пользуются более 30 миллионов. Томск не в стороне от BlaBlaCar. Одно из самых популярных направлений, конечно, Новосибирск. На каждый день можно найти от трех до десяти вариантов поездок. Цены сейчас начинаются от 400 рублей (а билет на автобус стоит от 639 рублей, электричка — от 688).

Регистрироваться на BlaBlaCar оказалось очень просто. Можно либо создать отдельный профиль, либо зайти через Фейсбук или ВКонтакте. Я выбрала второй вариант, чтобы не запоминать паролей, да и не тратить лишнее время на вход на сайт и размещение там фотографии. Также необходимо привязать аккаунт к своему мобильному телефону (при общении с водителями по поводу поездки собеседник узнает этот номер) и е-мэйлу. После на почту приходят сообщения и уведомления, отправленные через сайт, что тоже удобно.

Фамилии пользователей на сайте не отображаются. Зато видны отзывы и оценки. Это, конечно, один из главных критериев при выборе водителя (или пассажира). Новички располагают к себе меньше, чем люди, о ком несколько попутчиков (а оставить отзыв может только тот, кто участвовал в поездке) написали что-то хорошее.

Обязательно отмечаются в профиле и такие моменты как отношение к музыке, курению, дорожным разговорам и домашним животным.

Найти подходящий вариант удалось далеко не сразу — по направлению Милан-Сплит в удобный мне день их нашлось сразу три. Я связалась с водителем, у которого было больше всего положительных отзывов. Он ответил, что с ним можно ехать, но для этого необходимо внести предоплату. Как это сделать, было непонятно, пришлось обратиться в службу поддержки. Ответ я получила на следующий день: мне посоветовали зайти через французскую или немецкую версию сайта (для этого достаточно сменить язык) — на этих платформах предоплата используется. Я так и сделала, но вновь не обнаружила нужной кнопки. Водитель мне, увы, ничего подсказать не мог. Пришлось вновь написать в службу поддержки. На этот раз я ждала ответ уже две недели, но запрос потерял актуальность еще раньше. Пока я пробовала разобраться в проблеме с помощью друзей, пользующихся BlaBlaCar, водитель удалил свою поездку и бесследно исчез.

Второй вариант привлекал меня меньше, поскольку у этого водителя отзывов не было. Мне ответили по-итальянски (с остальными мы общались на английском), попросили рассказать о себе подробнее. Я отправила достаточно подробное сообщение, и ничего не получила в ответ. Итальянский водитель пропал по-английски!

Оставался последний вариант — водитель был совсем молод и всего с одним отзывом, поэтому я не спешила к нему обратиться. Однако он, получив мое сообщение, очень обрадовался, уточнил в какой день и во сколько я желаю уехать, а узнав, что я планирую также бронировать жилье, предложил остановиться у него. «Маньяк!», — сразу решила я, и стала думать, что лучше — построить маршрут с поездами и автобусами (но получалось дороже и неудобно по логистике) или вообще ехать не в Сплит.

Но на BlaBlaCar есть удобная функция — отслеживать поездки на нужную тебе дату. Вводишь свой е-мэйл, и тебе приходят сообщения о новых предложениях. Буквально через пару дней я узнала, что в Сплит едет человек с запоминающимся именем Цезарь. У него было более 30 положительных отзывов! Вдохновившись этим, я немедленно написала ему сообщение, и получила прекрасный ответ: «Конечно, можно ехать. Надеюсь, у тебя не огромный чемодан?». Я успокоила его, что летаю Ryanair (лоукостер, где жесткие правила и с собой можно брать только ручную кладь). В общем, мы быстро договорились о поездке.

Как новичок BlaBlaCar, я, конечно, нервничала. Вдруг водитель отменит поездку или что-то пойдет не так?! Но все шло по плану — за несколько дней мы списались, подтвердили наши планы, а за день до отъезда Цезарь предложил встретиться в Милане. Мы замечательно прогулялись и поговорили, он показал мне местные набережные, несколько исторических мест, в целом был очень гостеприимен и корректен в общении.

Утром Цезарь, уже с попутчиками, которые ехали до другого хорватского города, заехал за мной в хостел. Еще один плюс BlaBlaCar — не пришлось никуда добираться с вещами.

О дороге у меня остались прекрасные воспоминани. По пути (а ехать нужно было 800 км) мы останавливались в разных городах на кофе (итальянцы даже в жару пьют его по пять раз в день). Обедали в Словении. Говорили о футболе, музыке, наших городах и странах. Пейзажи по пути из Италии в Хорватию дивные. Иногда мы даже останавливались, чтобы спокойно рассмотреть некоторые, особенно красивые виды на море и горы. В Сплите меня довезли до моего хостела, я распрощалась с Цезарем, твердо решив, что теперь буду ездить только BlaBlaCar.

Но одна поездка — это только одна поездка. Как и зачем пользуются сервисом более опытные в плане BlaBlaCar путешественники? Чем этот сервис интересен самим водителям?

Елена, бывалый путешественник (Томск):

— В студенчестве у меня был опыт поездок автостопом, но после рождения дочери больше так ездить не рисковала. Потом ВКонтакте появилась группа «Попутчики», ездила с водителями оттуда. Однажды случилось так, что мы не смогли уехать в Красноярск, и тогда кто-то написал в комментариях про BlaBlaCar. В следующую поездку уже ехали таким образом. Водителя я выбираю в первую очередь по гендерному признаку — предпочитаю женщин. Потом смотрю на автомобиль, отзывы, комментарии других пассажиров, фотографию и время, когда водитель готов ехать. Также стараюсь найти водителя с минимальной ценой при максимально комфортной машине. Самая дешевая поездка до Новосибирска обошлась в 350 рублей с человека. Попадались и бесплатные варианты, но это скорее исключение, чем правило. Ими не воспользовалась, они были либо в неудобный день, либо не в нужное мне время. Изначально BlaBlaCar придумано отчасти для того, чтобы люди не скучали по дороге. А я человек закрытый (люблю говорить только на своем родном языке, великом и богатом), обычно сажусь в автомобиль, знакомлюсь, здороваюсь и засыпаю в уголке. Однажды после такой поездки, когда я проспала все четыре часа пути, мне приходит сообщение от водителя: «Елена, вы такой интересный собеседник, давайте встретимся!». Я, конечно, вежливо ответила, но быстро свела на нет все общение.

Павел, водитель (Томск):

— Я впервые попробовал BlaBlaCar, когда весной поехал в Новосибирск на театральный фестиваль. Накануне дороги волновался, как все пройдет. Оказалось, так ездить просто и даже приятно. Активно общаться всю дорогу не приходилось — обычно люди быстро засыпают и просыпаются только когда мы добираемся до места назначения. Потом еще в Кемерово ездил с пассажирами с BlaBlaCar. Моими попутчиками оказывались молодые люди. Интересно, что когда возвращался с фестиваля, то среди пассажиров одна девушка ехала с него же. Но нашлись мы именно на сайте. Кого брать в попутчики — смотрю отзывы, созваниваюсь с человеком, и обычно сразу становится понятно, приятен ли он тебе. А несколько раз бывало, что я сразу отклонял заявки, нажимал отмену. Просто не хотел везти именно этого человека, без каких-то конкретных причин. Когда оформляешь как водитель свою заявку, то тебе показывают рекомендованную цену. Ты можешь ее при желании поднять. Еще иногда люди предлагают тебе доплатить, чтобы ты забрал их из дома, хотя это не по пути, говорят — иначе мы все равно на такси поедем.

Цезарь, водитель (Италия):

— Мне сервис нравится потому, что я могу встречать новых и совершенно разных людей, узнавать любопытные вещи, а также экономить немного денег во время своих поездок. Чаще всего со мной ездят итальянцы, но иногда встречаются и иностранцы, особенно летом, когда я обычно путешествую из Италии в Хорватию. Среди моих BlaBlaFriend русские, австралийцы, канадцы, французы, датчане, китайцы, словенцы, хорваты, боснийцы. Помню свою первую поездку в Хорватию: она продлилась целых 15 часов, ночью иногда приходилось останавливаться и спать прямо в машине. А компания тогда подобралась интернациональная: пара из Франции, австралиец и китаянка, живущая в Канаде. В другой раз меня поразило обилие звонков от желающих поехать со мной. Ехал из Брешии в Милан, за два часа до выезда у меня не было ни одного пассажира и вдруг я неожиданно получил более 100 сообщений и смс-ок, 22 телефонных звонка… Причина была в проблеме с движением поездов, поэтому все пассажиры немедленно захотели ехать со мной. Я не знал, кого выбрать, в итоге взял тех, кто связался со мной раньше других.

Фото: Владимир Дударев

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