Поуехавшие.

Томск-Лондон-Барселона. Дмитрий Дроздов: об английском чае, испанском небе и прогулках по родному городу

26 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Долгое время я только и слышала: Дмитрий Дроздов переехал в Лондон… Дмитрий Дроздов снялся в «Анне Карениной»… Дмитрий Дроздов участвует в открытии Олимпиады… Дмитрий Дроздов работает в компании «Дисней»…

Потом мы наконец познакомились в общей журналистской компании, а через несколько лет я восхищалась Диминым гостеприимством в Барселоне. В этот солнечный город он переехал по приглашению компании King, занимающейся разработкой компьютерных игр. Было просто невозможно удержаться от того, чтобы не выяснить у Дмитрия, почему он оставил Лондон, чем интересна Барселона и как на него повлиял родной Томск.

— Дима, ты уехал в Лондон в 2002 году, через несколько лет после окончания университета. Ты всегда думал, что надо куда-то перебраться из Томска, из России или все произошло спонтанно?

— Мне был интересен антропологический аспект путешествий — хотелось узнать, как живут люди в других странах, какие они, чем отличаются от нас. Это усиливалось тем ореолом запрета, который был у Запада в советское время. Помню, в детстве я даже сочинял какие-то сказки, где животные приезжали в другие страны. Еще многие наши стремления — из семьи. Мой дедушка преподавал географию, вёл в школе туристический кружок, и моя мама с детства участвовала в походах — в горный Алтай, Восточную Сибирь, в студенчестве ездила в стройотряды. И потом всегда старалась проводить отпуск в поездках по стране, побывала в Болгарии и Венгрии. Затем, в суровые 90-е годы, не было возможности увидеть другие страны. Неудивительно, что я вырос с желанием где-то побывать, посмотреть какие-то еще города и страны, кроме Томска.

— Но в 90-е годы это тоже было проблематично из-за цен на билеты…

— Да, когда я учился в университете, не было и речи о том, чтобы побывать даже в Москве, для этого пришлось бы много месяцев копить на билет на самолет. Это дико, конечно. Но мне удалось побывать во Владивостоке в пионерском лагере «Океан», в Краснодарском крае в «Орленке». Конечно, такие поездки становились огромными событиями, я ездил по путевкам, благодаря маме, благодаря Школе юного лидера (при Дворце творчества детей и молодёжи), где я учился. Первое мое самостоятельное путешествие в студенчестве было в Новосибирск, причем добирались мы туда с друзьями автостопом.

Желание посмотреть мир с годами усиливалось. Тем более один преподаватель в университете говорил, что «Томск отстает от Москвы на 5 лет, а Москва от Европы еще на 10». Я думал: ничего себе, как мы отстали! Другая преподавательница однажды надменно заявила на лекции: «Мне в свое время посчастливилось побывать на спектаклях Мариинского театра в Петербурге, а вам, вероятно, их никогда не увидеть. В Томск они не приезжают, а куда-то съездить у вас не получится». Для меня такие слова были как ледяной душ. Как такое можно говорить?! Перед тобой сидят дети, студенты, ты не знаешь, как сложится их жизнь. Меня подобные заявления подхлестнули. В итоге мне настолько хотелось хоть куда-то уехать, что я даже задумался о городах Крайнего Севера. И в тот момент так сложилось, что появилась возможность поехать на курсы английского языка в Шеффилд. Так я и оказался в Англии. Если бы получилось уехать в другую страну, то я бы в нее отправился.

— То есть ты не мечтал именно об Англии?

— Я в культурном смысле был к ней готов — благодаря английской литературе. Я обожал «Алису в стране чудес», читал ее в том числе с комментариями Академии наук. Еще с детства пил чай по-сибирски, и в то же время английской манере — с молоком! Когда я только переехал, мне русские в Лондоне первое время говорили: «О, ты уже чай с молоком пьешь? Быстро мимикрируешь, уже обангличанился совсем!». Я оскорбленно отвечал: «Я с рождения пью чай с молоком! У нас в Сибири так принято!». В Москве-то чаще пьют чай с лимоном.

— Как быстро ты освоился с английским языком? Помогла практика, живое общение?

— Я приехал уже со знанием языка. Учил в школе, потом в ТГУ у Галины Ивановны Шостак, в аспирантуре в ТГПУ… Сам тоже занимался английским — слушал англоязычные группы, покупал брошюры с текстами их песен (тогда про интернет еще мало кто знал), переводил их тексты. Курсы в Шеффилде тоже помогли. Когда я доехал до Лондона, у меня был не то что бы очень хороший английский, но я понимал, что мне говорят. Отвечал на немного американизированном английском, но в целом мог изъясняться. Шли годы, я стал говорить лучше. Понял разницу между британским и американским английским, сленг. Ему обычно не учат, это мелочи, но они очень важны. Наверное, пару-тройку лет ушло на то, чтобы начать понимать собеседника на сто процентов.

— Ты уже не раз давал интервью, в том числе и Томскому Обзору, где рассказывал о своей жизни в Лондоне. Можешь кратко перечислим, где ты работал в Англии?

— Начал свою карьеру с фрилансера ведущей в то время русскоязычной газеты «Лондон Инфо», дорос там до редактора. Потом редактировал двуязычный журнал по зарубежной недвижимости. Затем пошел в пиар, продвигал голливудские фильмы в русскоязычном сегменте интернета. Потом открыл для себя индустрию компьютерных игр и несколько лет проработал в «Диснее».

В Лондоне я прожил 12 лет, с 2002 по 2014 год.

— И как ты решился переехать в Барселону? Много ли о ней знал заранее?

— Я до этого ни разу не был в Барселоне и впервые приехал сюда на интервью по работе. После 12 лет в Лондоне мне очень хотелось пожить в Европе. Я даже думал взять отпуск без оплаты на год или полгода и отправиться путешествовать. И тут меня неожиданно пригласили в Барселону. Сначала я был настроен довольно скептически, но сходив на одно интервью, отметил для себя: «Какая интересная компания!». После второго интервью она понравилась мне еще больше. А после третьего я понял, что очень хочу работать в компании King.

— А Лондон — это разве не Европа?

— Европа, но Великобритания — это же острова. В континентальной Европа другая культура, самоощущение, люди, расстояния, еда… Мне нужно было уехать из Лондона, чтобы понять, как сильно я его люблю! Я по нему очень скучаю и регулярно его навещаю. У меня там остались все друзья. Я где-то прочел, что каждые 4–5 лет надо менять место проживания, каждые 2–3 года — место работы. Я согласен с этим, сейчас мне очень интересно в Барселоне.

— Как ты нашел свой новый город?

— Барселона приятно удивила. По сравнению с Лондоном она очень умиротворенная. Я беспокоился, что после столичного мегаполиса я заскучаю. Все-таки Лондон — это, на мой взгляд, столица Европы, конкурирующая только с Нью-Йорком. В Лондоне 7,5 миллионов жителей, это город, где сосредоточены штаб-квартиры разных корпораций, телеканалов, новостных агентств… Там живут или периодически появляются знаменитости. И культурная жизнь там насыщенная. После переезда в Барселону я беспокоился — как здесь с культурой? Есть ли здесь такие же театры, как в Лондоне, гастролируют ли Мариинский с Большим, лондонский Королевский балет, оперные дивы? Ведь я привык к доступности ведущих мировых звезд в Лондоне. Причем билеты на их концерты может купить каждый: билеты в Ковент-гарден стоят от 8 фунтов, главное — покупать заранее. Это главный принцип английской жизни — все заранее.

— В Барселоне такого нет?

— Конечно, с культурной жизнью Лондона сложно конкурировать. Но в Барселоне много музеев, театров, и сам город очень эстетский: архитектура, любовь каталонцев к искусствам. Но главное, что меня поразило в Испании, это спокойствие. Очень расслабленный ритм жизни. Не надо никуда бежать, как в Лондоне. Я хожу на работу пешком! Для жителя британской столицы такое — невиданная роскошь! В Лондоне, чтобы ходить на работу пешком, надо или работать за пределами города, или чтобы квартира находилась близко с работой. Но тогда придется жить в центре и очень много платить за жилье. В Барселоне гораздо дешевле можно снимать жилье в центре. Ходить пешком очень приятно, а еще это экономия. В Лондоне дорогой общественный транспорт. Фунтов 100 в месяц (около 7 500 рублей) на проездной как минимум уйдет, а если жить ближе к окраине, то сумма выйдет еще больше. Здесь гораздо дешевле! Цены в Барселоне в целом ниже. Фрукты дешевле, и качество у них гораздо лучше. Это не замороженные-размороженные, дозревшие в холодильнике, как часто бывает Великобритании. В Лондоне все привозное, а в Испании все свое, местное — вина, мясо, овощи и фрукты весь год. Погода позволяет. И вкус потрясающий.

— И море есть…

— Море, погода — этого не купишь ни за какие деньги. Синее небо в Барселоне почти каждый день, и все живут не спеша. В Лондоне все несутся: кофе навынос, обед на бегу или на рабочем месте, одним глазом смотришь в телефон всегда. Одна рука на компьютерной «мышке», в другой бутерброд. А в Барселоне обед из трех блюд, с бокалом вина, потом еще кофе нужно выпить. Это средиземноморский расслабленный стиль жизни. В Лондоне непросто позволить себе такой темп. Там даже в ресторан сходить не всегда удастся вечером — в девять-десять вечера ресторанная кухня обычно закрывается. А в Барселоне люди традиционно в это время только ужинать начинают.

— Чем именно ты занимаешься в King?

— Работаю специалистом в отделе по локализации. Это отдел переводов и адаптации содержания текстов на разные языки. Мы занимаемся культурной адаптацией текстов. Такая интересная тема возникла в связи с глобализацией информационных продуктов — фильмов, программ, игр. Любой компании хочется сделать свой продукт доступным как можно более широкому кругу пользователей. Но иногда возникают необычные проблемы. К примеру, в Китае, считают недобрым знаком, плохой приметой череп. Такие мелочи не угадаешь, но они могут повлиять на судьбу продукта. Мы как советники отслеживаем подобные вещи, выносим рекомендации, подсказываем в процессе подготовки игр про того или иного персонажа, что для какого рынка желательно использовать, а что нет.

— Ты отвечаешь за Россию?

— В том числе, как русский я знаю ее лучше других. Но и с другими странами, культурами и языками работаю.

— Учишь ли ты испанский язык?

— Рабочий язык компании — английский. Но испанский я, конечно же, учу, потому что это стыдно — жить в стране и не знать ее языка. Тем более он такой красивый!

— Как тебе удается не забывать родной язык?

— Я каждый день просматриваю русские СМИ в интернете, читаю русскую литературу. Люблю перечитывать Тургенева, слежу за творчеством Пелевина. Общаюсь много, к словарям постоянно обращаюсь, к сайту грамота.ру. Смотрю, как переводят новые слова, какие даются описания новых реалий, появляющихся в языке. Стараюсь держать свой русский в тонусе. Забыть его не получится — это родной язык. Но надо для себя принять решение: во-первых, не мешать языки, а, во-вторых, не забывать при любой возможности находить правильные слова для описания какого-то явления. Я встречал в Лондоне людей, говорящих на безумной смеси русского и английского. Некоторые просто ленятся и позволяют себе вместо того, чтобы найти нужное слово на русском, использовать как костыль слово из английского или другого языка. И это входит в привычку — выбирать более простой вариант. Я стараюсь не лениться в языковом смысле. Если я говорю на русском, то не мешаю его с испанским или английским. В этом смысле я традиционалист: можно многие вещи изложить по-русски, используя существующие слова, не нужно делать «кальку» с английского, хотя на людей это производит меньшее впечатление. «Общее рабочее пространство» звучит не так таинственно и модно, как «коворкинг». Вместо «кликнуть мышкой» всегда говорю «щелкнуть», к примеру. Это еще и подход переводчика — мне требуется найти нужный термин и использовать его. Все-таки чем бы я ни занимался — журналистикой, редактурой, пиаром, переводами — я всегда работаю со словами, с текстом.

— Как сегодня складываются твои взаимоотношения с Томском?

— Примерно раз в год я наведываюсь в родной город, мне всегда очень приятно увидеть маму, родственников, друзей, посмотреть, как Томск живет, развивается…

— Он как-то развивается, по твоим наблюдениям?

— Конечно! Каждый раз вижу, что-то изменилось. Появляются интересные кафе, магазины. Томск, который существует в моей голове, устаревает. Я приезжаю и мысленно обновляю его виртуальную карту. Помню, когда сильно скучал по Томску, устраивал себе виртуальную прогулку по нему, «ходил» по разным дорожкам, проспектам. Любовался, вспоминал, где кого встречал, что со мной происходило. Сейчас иногда также хожу в своей голове гулять по Лондону.

— Что-то тебе не хватает томского в Барселоне?

— Скучаю по друзьям. Когда в Томске учишься в школе, университете, потом работаешь несколько лет, у тебя создается огромный круг знакомых. Это дает потрясающее ощущение психологического комфорта. Куда ни придешь, всегда хотя бы одного человека знаешь. С одной стороны, у такой особенности есть свои недостатки, с другой — по этому скучаешь. Приятно, когда у тебя столько знакомых. Ностальгирую по посиделкам в кафешках с друзьями. С годами становится сложнее заводить друзей. Правда, в Барселону ко мне постоянно кто-то приезжает, кто-то гостит. Скучаю по томской атмосфере. У меня был свой маленький мирок — Школа молодого лидера, ТГУ, ТГПУ, ТУСУР, журналистская тусовка, круг начитанных, умных, экстравагантных интересных творческих людей. Конечно, в Барселоне много интересных людей, музыки и культуры, это очень красивый город. Но требуется время, чтобы его узнать, сделать его своим. Я работаю над этим.

— Сегодня в себе ты чувствуешь какие-то качества, заложенные, сформированные еще в Томске, от которых ты уже не сможешь избавиться?

— Наверное, это то самое стремление к культуре, ощущение того, что нельзя сидеть на месте, иначе я что-то пропускаю. Чувство, что я столько всего еще не знаю, а надо быть в курсе, надо смотреть фильмы известных режиссёров, читать новые книги, ходить на концерты, в театры… Эти вещи совершенно факультативны, они не имеют отношения к моей работе, не помогут мне увеличить доход, но разнообразят мою культурную жизнь, обогатят мой внутренний мир. По моему опыту, это то, что отличает и объединяет многих русских, и особенно томичей. У нас есть стремление к культуре. Я очень рад, что такое желание во мне есть, что я вырос в Томске в такой атмосфере.

Фото из архива Дмитрия Дроздова

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