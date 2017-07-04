Станоклицо: когда предметы смотрят на нас

Фотограф Владимир Дударев встретил на одном из томских заводов станки с практически человеческими лицами.

Кстати, умение видеть в неодушевленных предмета или явлениях лица или фигуры людей и животных имеет свое название - это парейдолия, разновидность зрительных иллюзий. Благодаря им мы узнаём лицо Луны, облачного крокодила или улыбающуюся яичницу, а смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определённое.

Склонность человека обнаруживать знакомые образы давно и успешно эксплуатируют художники - от Леонардо да Винчи и Арчимбольдо, создававших свои шедевры, до Сальвадора Дали:

Но двойственные изображения и зрительные иллюзии, намеренно созданные художниками, не являются парейдолиями. Настоящие парейдолии случайно возникают при восприятии обычных объектов. Например, станков:)

Фото: Владимир Дударев

Модели: станки Томского электротехнического завода

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