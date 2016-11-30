Работа с молодежью: 5 лучших программ области в 2016 году

Партнерский материал / Фото: 30 ноября 2016 // Фото: Томский Коллайдер

Как сегодня выглядит «работа с молодежью», какие программы и проекты предлагает ей государство для самореализации? Выясняем в областном департаменте по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

Для начала — программ хватает. Для школьников и студентов есть «Школа активного действия», где они могут разработать и реализовать свой проект. Для работающих молодых людей — «Команда эффективных решений», где они вместе с администрациями районов создают проекты, направленные на развитие сельских территорий. «Область творчества» — для всех, кто хочет творить. А «Территория добра» — для тех, кто хочет менять мир вокруг себя к лучшему.

Со всем многообразием программ можно познакомиться на сайте департамента. А мы выбрали из них пять наиболее интересных.

«Томский коллайдер»

Областной молодежный форум «Томский коллайдер» проводится с 2010 года. Он собирает лидеров и активистов социальных, предпринимательских, творческих проектов. Две недели ребята обучаются по специальным программам, общаются с экспертами регионального и федерального уровней, получают поддержку своих проектов от представителей власти и бизнеса.

В 2016 году «Коллайдер» переехал из Киреевска в Аникино, в санаторий «Энергетик». А также немного сменил формат.

Максим Максимов Начальник Департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области В этом году «Томский коллайдер» в первый раз прошел в несколько этапов. Вначале активы всех муниципальных образований работали над концепциями развития своих территорий, готовили образовательные мероприятия. Затем участники форума по очереди выезжали в три района нашей области: Кривошеинский, Кожевниковский и Первомайский. Во время выездов мы организовали открытые площадки для молодежи, посвященные образованию, творчеству, спорту и культуре. На форум приехали самые активные молодые люди из всех городов и районов. У нас проходили смены по ряду направлений: волонтерской деятельности, организации мероприятий, реализации социальных проектов; формированию сообществ, направленных на развитие муниципальных образований. В последний день форума участники презентовали свои результаты по каждому из направлений экспертам, предпринимателям, депутатам. Последний этап — это Школа «Томского коллайдера». В течение двух месяцев участники вместе с кураторами и экспертами воплощали в жизнь идеи, разработанные на форуме.

Юниор Лига КВН

Со школьной лиги КВН начинали представители команды КВН «Максимум», «Северное сияние», многие медийные персоны Томска.

Юниор Лига КВН была восстановлена в 2013 году, и сейчас в ней уже более 30 команд со всех городов и районов Томской области. Недавно сборная Томской области заняла 5 место из 22 команд во Всероссийском конкурсе школьных команд КВН во ВДЦ «Океан».

Денис Киселев Член сборной команды Хобби-центра Юниор Лиги КВН Успех команды всегда зависит от состава. Наша команда, хоть и менялась, но оставалась такой же сильной. В этом году к нам пришли еще три замечательных человека, которые хорошо играют и пишут смешные шутки. Было три действующих персонажа: «нерусский» мальчик, «толстый» и я — «мелкий», который всех останавливает. В этом году к нам пришел еще один маленький мальчик, который, по сути, повторяет мою роль — тоже всех останавливает. Это выглядит необычно и еще более забавно. В этом году состоится школа КВН, планируем поехать туда. На нее приезжают школьники из различных сел, поселков. Нас будут обучать держаться на сцене, правильно писать шутки и правильно их преподносить. Потому что от того, как ты подашь шутку, на 50% зависит, «зайдет» она или нет.

«Территория добра»

Молодежная программа «Территория добра» направлена на развитие добровольческого движения в муниципальных образованиях Томской области. По сути это двухдневная школа, на которой участники узнают, как с помощью волонтерства можно изменить свою жизнь, и могут попробовать себя в качестве волонтера на субботнике, социальной акции, экологическом квесте или чем-то подобном. В итоге формируется новая молодежная волонтерская организация с планом действий на целый год.

Вероника Жирнова Участник программы «Территория добра», пос. Клюквинка Верхнекетского района Первое наше стоящее дело — это уборка берега речки Чачамги от мусора. Туда часто приезжают на шашлыки, а в результате — очень-очень много мусора. Для начала мы провели акцию: напечатали листовки, чтобы к нам пришли помочь, собрали людей, убрали мусор и вывезли его на свалку. В уборке участвовали 9 человек, вывезли мешков 12–15 мусора. Сейчас у нас серьезное направление — помощь ветеранам, вдовам ветеранов, труженикам тыла. Мы чистим дорожки от снега, помогаем колоть дрова. В планах — восстановить спортивную площадку возле магазина. Ее поставили для детей, но сейчас она в плохом состоянии, потому что там «отдыхали» взрослые. А еще мы хотим очистить кладбище.

Поисковое движение России

В Томской области действуют 12 поисковых отрядов. Они ищут останки солдат, погибших в Великую Отечественную войну, возвращают их имена и по крупицам собирают общую историю Великой Победы.

Эдуард Кудрявцев Боец поискового отряда «Патриот» Мы выезжаем на поля сражений и ищем останки бойцов, восстанавливаем их имена. В Томске разыскиваем информацию о тех бойцах, чьи медальоны нашли, пытаемся связаться с их родственниками. Также проводим патриотические уроки воспитания для школьников, рассказываем о раскопках, организуем выставки. Этот год для нас был самым продуктивным. Мы подняли 106 бойцов, пока еще не все имена удалось установить. Были ценные находки. В апреле мы нашли авиабомбу ФАП-100. Сразу же вызвали саперов, которые обезвредили бомбу. Находили зажигалки, сигнальную ракету… Много разных предметов. Набор в наш отряд открывается каждый год в сентябре. Довольно много молодежи становится нашими сторонниками, хотя и не все работают на раскопках. Они могут подключаться на крупные мероприятия, например, каждый год к 9 Мая мы делаем выставку на площади Ново-Соборной.

Школа активного действия

В этой школе молодежь учится создавать и реализовывать социально-значимые проекты. Ежегодно осенью и весной проходят подготовку около тысячи человек со всей Томской области. Ежегодно реализуются 150 социальных акций, привлекающих местные сообщества к решению многих социальных проблем. Лучшие команды получают призы.

Дарья Шитик Волонтер Школы активного действия из Кривошеинского района Большим успехом пользуется наш проект «Квестосветка». Мы соединили квест и кругосветку и создали мероприятие за здоровый образ жизни, против алкоголя и наркотиков. Однажды мы проводили «Квестосветку» не в райцентре, а в соседнем селе. Причем, пришла почти вся молодежь того села в возрасте от 12 до 18 лет. Было 6 или 7 заходов на квест! Все активно участвовали, фотографировались, выкладывали в соцсети. Были в нашем районе и другие хорошие проекты в рамках «Школы активного действия». Например, ребята написали классный проект: хотят сделать сквер в нашем селе, и сейчас они реализовывают его. Молодцы прямо!

В 2016 году в Томской области было реализовано более 20 молодежных программ, в которых приняли участие почти 65 тысяч человек. Эта работа будет продолжена и в новом году. Максим Максимов немного приоткрыл планы:

— Мы планируем начать большую региональную программу по патриотическому воспитанию, направленную на укрепление у молодых людей чувства сопричастности к истории и культуре России. Более активно будем работать с профессиональными сообществами, вместе с ними делать тематические мероприятия и вовлекать в их деятельность молодых людей. А также хотим вывести на новый уровень региональный этап фестиваля «Студенческая весна».

Фото: Томский Коллайдер, Юниор Лига КВН Томской области, Территория добра, Школа активного действия, Владимир Дударев

Тэги/темы: