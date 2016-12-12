Автономный быт.

«Томскнефть» благоустраивает вахтовые поселки

12 декабря 2016 / Партнерский материал

Общежитие, библиотека, спортзал, магазины, прачечные — в вахтовых поселках «Томскнефти» есть все необходимое для комфортной жизни.

Компания постоянно ведет работу по улучшению условия быта вахтовиков. Подшефные поселки находятся вдали от крупных населенных пунктов, однако созданные здесь условия позволяют им существовать автономно.

Услуги в комплексе

В вахтовом поселке Вах одновременно проживает порядка 600 человек, это один их крупнейших поселков, находящихся под патронажем «Томскнефти». Для работников построены четыре общежития (два находятся в самом поселке, еще два — на месторождениях), столовая на 120 посадочных мест, магазин, пекарня, буфеты. А также банно-прачечный комплекс, прачечная по стирке спецодежды, библиотека и спортивно-оздоровительный комплекс.

— Здесь создана полноценная социально-бытовая инфраструктура, которая позволяет вахтовикам комфортно проживать и получать весь комплекс услуг, не выезжая в Стрежевой, — говорит Лариса Завгородняя начальник участка социально-бытового обеспечения «Томскнефти». — Общежития оборудованы мебелью и бытовой техникой, в прачечную можно сдать как личные вещи, так и спецодежду.

В общежитиях проживают и получают необходимые услуги не только работники «Томскнефти», но и всех подрядных организаций, обеспечивающих процесс нефтедобычи.

Всего на балансе «Томскнефти» находится порядка 90 объектов социально-бытового назначения: 45 общежитий, 50 объектов питания, которые включают не только столовые и буфеты, но и пекарни, овощехранилища, складские помещения для хранения продуктов, а также 4 библиотеки, 5 крупных спорткомплексов и множество спортплощадок.

Все условия для спорта

Ко Дню нефтяника «Томскнефть» сделала жителям Ваха отличный подарок — после реконструкции здесь открылся спортивно-оздоровительный комплекс. Таким образом нефтяники получили возможность заниматься спортом практически в идеальных условиях.

Здесь есть все, что должно быть в «полноценном» спорткомплексе: тренажерный зал (для которого закуплено 18 комплектов нового оборудования), бильярд, спортивные залы для командных видов спорта. Каждый из посетителей спортзала может выбрать себе спорт «по вкусу» - футбол, волейбол, баскетбол, бильярд, теннис (большой и настольный).

К услугам вахтовиков всегда штанги, гири, мячи, шахматы, шашки и нарды. А поскольку в ближайшем будущем планируется активно развивать и «женский спорт» (занятия по фитнесу и аэробике уже проводятся), подана заявка и на обновление дополнительного «мелкого» инвентаря — коврики, обручи, скакалки, гантели.

Порядка 30–40% проживающих в Вахе, занимаются спортом. Спорткомплекс ежедневно посещают порядка 30 человек, в дни проведения массовых мероприятий — 50–60 человек.

В обновленном спорткомплексе проводятся соревнования по различным видам спорта, «Веселые старты», победители получают призы и подарки от профсоюза ОАО «Томскнефть» ВНК. Проходят и дружеские соревнования между командами разных производственных подразделений. Так, в футболе давно и прочно лидирует сборная команда ЦДНГ-3, в волейболе — ЦПБ-С и ЦППН-2.

Пять тысяч книг

Не менее востребована в поселке и библиотека, которая размещается в 14-м общежитии — самом крупном в поселке (здесь одновременно проживает порядка 495 человек). Библиотечный фонд насчитывает порядка 5 тысяч книг, и по мере роста спроса постоянно пополняется — книги часто отдают в дар сами читатели.

В абонементном зале постоянно читают книги порядка 200 человек. На первом месте по популярности, отмечают библиотекари, художественная и жанровая литература: фантастика, детективы, женские романы, исторические издания, отечественная и зарубежная проза. Пользуются спросом и научно-познавательные издания, техническая и профессиональная литература, справочники по промышленной безопасности, охране труда, экологии, нефтегазовому строительству и юридическая литература.

Для любителей «быстрого» чтения в читальном зале всегда есть газеты и журналы — всего около 24 периодических изданий. Каждую неделю в поселок доставляется газета «Томская нефть» и другие корпоративные издания — «Сибирская нефть», «Нефтяной курьер Роснефть», «Нефтегазета».

К праздникам в библиотеке организуют тематические и книжно-иллюстрированные выставки, здесь регулярно проходят вечера отдыха, караоке-конкурсы. Все желающие могут поиграть в шашки, шахматы или посмотреть по телевизору спортивные программы.

Помощь для всех

Однако комфортные условия жизни — это не только налаженный быт, но и возможность оперативно получать медицинскую помощь. «Томскнефть» последовательно реализует политику создания в вахтовых поселках служб скорой помощи.

Так, этой осенью в рамках программы оснащения здравпунктов, расположенных на территории производственных объектов, «Томскнефть» закупила пять новых автомобиля скорой помощи, которые будут нести вахту в поселках. На их закупку было направлено 11 млн рублей. Всего приобретено пять автомобилей, которые планируется отправить на наиболее крупные месторождения — Крапивинское, Игольское, Пионерный, Вахское и Лугинецкое.

Все автомобили — базовые фургоны УАЗ, предназначенные для работы в полевых условиях. Они отличаются высокой проходимостью — им не страшны, ни снег, ни грязь. Внутри — необходимая для кареты скорой помощи «начинка»: дефибриллятор-монитор, кислородная маска, электрокардиограф, кардиостимулятор, тележка-каталка, носилки, наркозный аппарат и так далее.

До конца года автомобили должны разъехаться по месторождениям. В случае экстренных ситуаций, новая техника может быть использована не только для помощи нефтяникам, но и жителям отдаленных поселков.

В крупных вахтовых поселках и на месторождениях, где ведет работу «Томскнефть», на сегодняшний день открыто 11 здравпунктов, в которых работают 52 медицинских специалиста (по 26 человек в вахту). В здравпунктах можно получить полный комплекс медицинских услуг, начиная с первичного приема врача и заканчивая иммунопрофилактикой. В ближайшие два года «Томскнефть» планирует оснастить современным оборудованием и техникой все 11 здравпунктов.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Владимир Дударев

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