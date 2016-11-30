Как это работает: призыв на военную службу

30 ноября 2016 / Партнерский материал / Фото: Данила Шостак

В первый день октября в Томске и области стартовал осенний призыв на военную службу. Отправить в армию планируется более 900 томичей.

О том, как проходит призывная кампания, «Томскому Обзору» рассказал начальник отдела военного комиссариата Томской области по городу Томску Алексей Трусов.

Подготовка

Призывы в Томской области, как и по всей России, проходят с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако приготовления к ним начинаются раньше. Так, подготовка к весеннему призыву стартует сразу же после завершения призыва осеннего, а к осеннему — после завершения весеннего. Это необходимо для того, чтобы лучше изучить будущих призывников, ведь некоторые из них будут служить в режимных частях. Кроме того, в этот период военкоматы изучают семейное положение призывников — тех, у кого есть семьи, жены, дети могут отправить служить ближе к дому (например, в соседний Северск). Немаловажная часть работы военкомата — изучение дальнейших планов призывников после окончания службы.

— Также на подготовительном этапе собираются все правоустанавливающие документы. В частности, формируется состав медицинской комиссии (врачей выделяют из лечебных учреждений Томска), уточняется состав призывной комиссии. Все это отражается в соответствующем постановлении губернатора, которое готовится непосредственно к началу призывной кампании, — рассказывает Алексей Трусов.

Подготовительный этап заканчивается непосредственно перед призывом.

Призыв

В начале кампании призывники получают по почте повестки, где указаны дата явки, а также перечень документов и медицинских анализов, которые необходимо подготовить. В назначенное время призывник приходит по указанному адресу и проходит медицинское освидетельствование.

В медкомиссию входят врачи-специалисты по направлениям. Сейчас в Отделе Военного комиссариата Томской области по городу Томску работают два состава медиков, согласованных с областным департаментом здравоохранения. Они принимают пять дней в неделю на протяжении всего призыва. Комиссия в составе восьми враче и среднего медперсонала набирается до призыва. При этом количество врачей и медсестер остается неизменным, но персональный состав может меняться.

На медкомиссии призывник может предоставить врачам все имеющиеся у него медицинские документы — выписки, справки, амбулаторную карту. Медики, в свою очередь, оценивают состояние здоровья призывника и определяют его пригодность к службе. Если же у специалистов возникают вопросы, они могут отправить на дообследование или даже лечение. При этом список лечебных учреждений также утверждается распоряжением губернатора. В него входят не только муниципальные клиники, но и некоторые частные. Однако это не означает, что в военкомате не принимают во внимание справки, заключения или результаты анализов из не указанного в распоряжении медицинского учреждения.

Если медкомиссия признает призывника годным к прохождению службы, ему выдают повестку на заседание призывной комиссии, где будет принято решение о его призыве и назначении в конкретные войска.

На призывную комиссию молодые люди должны явиться не менее чем через три дня после прохождения медкомиссии. Перед заседанием военкоматы формируют списки призывников (годных, не годных, получивших отсрочки).

Накануне заседания члены комиссии изучают документы и принимают предварительное решение — в какие войска направить призывника исходя из его состояния здоровья, психологических характеристик, образования и прочих показателей. Это решение озвучивается на заседании в присутствии призывника. При этом молодой человек отчасти может повлиять на решение, например, озвучив свое желание служить в других войсках. Кроме того, призывник вправе не согласиться с комиссией (свое решение нужно мотивировать) или вынесенным ему медицинским заключением. В таком случае может быть проведено дополнительное медобследование.

Призывную комиссию в обязательном порядке возглавляет руководитель городской администрации, или его заместитель по безопасности (сегодня эту должность занимает Евгений Суриков). Кроме того, в комиссию входят представитель внутренних органов, центра занятости и управления образования — перед началом призывной кампании военкомат делает официальный запрос в эти организации. Данные об участниках комиссии передаются в администрацию Томской области для внесения в распоряжение губернатора. Только после этого участники комиссии могут принимать решение о том, считать ли призывника годным, дать отсрочку, или освободить от службы.

Комиссию собирают в двух составах — основном, в который входят семь человек, и дублирующем (в нем может быть больше человек). Представители дублирующего состава принимают участие в заседании комиссии, если кто-то из основного по каким-то причинам не может этого сделать.

Два раза в год проводится двухдневное расширенное заседание призывной комиссии Томской области, на которое собирается весь руководящий состав комиссий районов и городов. В обязательном порядке выступает военный комиссар области, председатель призывной комиссии области. В ходе заседания также обсуждаются проблемные вопросы, достижения, ход призывной кампании, озвучиваются цифры, подводятся итоги, ставятся задачи на очередной призыв.

Призывная комиссия собирается и работает не так часто как медицинская — всего два-три дня в неделю (в зависимости от количества призывников).

— К примеру, на два часа вызываются именно призывники, после них — те, кто освобождается от службы по состоянию здоровья. Дальше — те, кто получил отсрочки. Призывная комиссия принимает решения, делает записи в личном деле. Секретарь комиссии ведет протокол, который в конце рабочего дня подписывают все члены призывной комиссии, — рассказывает Алексей Трусов.

Голосование по каждому призывнику проводится всеми членами комиссии, решение выносится большинством голосов. Те, кто не согласен с определенным решением, озвучивает свое мнение. Если решение общего состава не меняется, то в протоколе указывается, что такой-то член комиссии не согласен по такой-то причине или воздержался. По итогу заседания призывной комиссии принимается решение — призвать молодого человека в ряды вооруженных сил, дать ему отсрочку или же освободить от службы.

— В настоящее время созданы все условия, чтобы не допустить нарушения конституционных прав граждан — в области отсрочки, состояния здоровья и так далее. Контроль осуществляется на нескольких этапах, и на каждом молодые люди вправе обжаловать решение комиссии, обратиться в суд с заявлением. Некоторые так и поступают, но их единицы, — отмечает Алексей Трусов.

Отправка и служба

Если призывник годен к прохождению службы, ему выдают повестку, в которой указаны род и вид войск, куда он определен, а также день отправки. Этот день может наступить, например, через месяц после заседания комиссии. Предполагается, что за это время молодой человек может успеть закончить свои дела и подготовиться к службе. Также отдельно выдается специальная памятка, в которой указано, какие вещи призывнику необходимо взять с собой. Отправка также происходит из здания городского военкомата (ул. Суворова, 12).

В назначенный день будущий солдат приходит в военкомат, где еще раз проходит краткий медосмотр: врачи проверяют давление, осматривают его, измеряют температуру. Затем в компании таких же призывников молодой человек отправляется в Предтеченск на сборный пункт Томской области, где проходит еще одно медосвидетельствование.

— На каждом этапе молодых людей осматривают медики. Такая тщательная проверка организуется для того, что не допустить отправки в войска людей с заболеваниями. Бывает, что человек случайно отравился, сломал, подвернул ногу, или просто неудачно справил проводы, — уточнил Алексей Трусов.

На сборном пункте выпускников ждет не только медобследование. Здесь на солдата оформляют банковскую карту, на которую будет зачисляться денежное довольствие (около 2 тыс. рублей). Также оформляются документы на получение электронного паспорта, выдается дактилоскопическая карта. Более того, призывник еще раз проходит профессионально-психологический отбор — компьютерный тест помогает проверить его нервно-психическую устойчивость. Затем с молодым человеком начинают работать представители воинских частей.

— На сборном пункте призывник находятся в среднем два дня, потому что объем работы очень большой, — отмечает Алексей Трусов. — Через два дня всех переодевают в форму по сезону, выдают паек на время следования в пути, несессер (набор приборов личной гигиены), и в составе команды со старшим представителем ребята уезжают к месту службы.

С отправкой в часть связь военкомата и призывника не прерывается. Специалисты уточняют, как их земляк проходит службу. В свою очередь, из воинских частей могут приходить благодарственные письма. Также военкомат может предоставить информацию о бойце по запросу родителей.

После службы

Спустя год, после окончания срока службы призывник возвращается домой. Здесь ему также предстоит обратиться в военкомат. Каждый отслуживший получает предписание — явиться в военкомат по месту жительства. Здесь на солдата оформят соответствующие документы и поставят на воинский учет.

Также солдат получает два документа: характеристику с места службы, которая может помочь ему при устройстве на работу в госорганы, силовые структуры; рекомендацию, согласно которой бывший призывник имеет определенные льготы, например, при поступлении или восстановлении в вузе.

По итогам осеннего призыва 2015 года на службу в армию из Томской области отправились 909 человек. Весной 2016 года — 892 человека. Большинство призывников (396) направлены в Сухопутные войска, 65 — в Ракетные войска стратегического назначения, 62 — в Военно-воздушные силы, 50 — в Военно-космические силы. Томичи ушли служить на Дальний Восток — 95 человек, в Западную Сибирь — 93, Урал — 87, Восточную Сибирь — 68 и Поволжье — 27 человек. Также 30 парней из весеннего призыва служат в Военно-морском флоте в Калининградской области, 19 — на Камчатке и 12 — в Мурманске.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: