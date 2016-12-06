Внутренний космос. Как устроена и чем занимается томская ИТ-компания Space-O

6 декабря 2016 / Томский Обзор

В томской компании Space-O знают, как оживить вещи с помощью интернета.

Признаться, изначально название компании Space-O вызывало в голове ассоциации разве что с песней Дэвида Боуи «Space Oddity». Но на деле все оказалось не так просто. Если здесь и можно отыскать приметы некоего космоса, то, скорее всего, в атмосфере весьма комфортного офиса на сорок человек, расположенного практически в центре Томска.

Внутри все выглядит вполне по-домашнему — мотивирующие плакаты с нетривиальными слоганами на английском языке, зарядный шкаф для мобильных устройств, гардероб, кухня, спортивный уголок, комнаты для переговоров, комната отдыха с диваном и Playstation и, собственно, рабочее пространство.

В сегодняшних представлениях такое зонирование, видимо, и есть непременный атрибут любой успешной IT-компании. Интеллектуальная «начинка» офиса, однако, весьма специфическая. На грани веб-технологий, мобильных изысканий и современных аппаратных решений здесь появляются уникальные проекты, — то, что сегодня называют интернетом вещей — Internet of Things или просто IoT.

Компания без текучки

Начиналось все с малого. Небольшая группа томских программистов, занятых в сфере мобильных разработок, несколько лет работала с заказчиками по всему миру, пока один из постоянных индийских клиентов не выразил желание открыть свой центр разработки в России, а местом локации предложил Томск. Основатели группы согласились с предложением и в 2013 году преобразовали свою команду в российский центр разработки международной группы компаний Space-O Technologies.

«На каждом собеседовании с потенциальным сотрудником приходится уточнять, что у нас нет головной конторы в Индии, — говорит генеральный директор Space-O Technologies Евгений Ерин. — Индийцы — наши партнеры, а мы являемся независимой компанией. У нас собственное управление, финансирование, процессы, методологии, кадровая политика. В рамках группы компаний мы взаимодействуем на уровне общего бренда, совместных продаж, принимаем участие в совместном инвестировании. Самое сильное, что есть у индийских партнеров — хорошо поставленные продажи и маркетинг. У нас очень хорошо поставлена разработка. Это то, на чем базируется наше партнерство».

Space-O имеет подразделение в США, но работает оно только для продаж и привлечения клиентов. По сути же, треугольник Индия — Россия — США всего лишь обозначает точки присутствия партнеров на мировой карте, поскольку сегодняшняя IT-отрасль — явление без границ, а томская компания мобильных приложений давно интегрировалась в международный рынок. Среди клиентов Space-O — заказчики из США, Канады, Австралии, Англии, Европы, и с недавних пор с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«В основном наши клиенты — это стартапы со всего мира, и здесь люди прежде всего смотрят, какой у нас опыт, квалификация и портфолио, — поясняет Евгений Ерин. — К тому же мы не просто делаем мобильные приложения, мы способны дополнять их аппаратными (hardware) решениями. И Томск в этом отношении замечательный город, потому что помимо сильных программистов, у нас очень сильные электронщики».

Из сорока специалистов в компании 25 — разработчики, еще 15 — тестировщики, менеджеры проектов, бизнес-аналитик, дизайнер интерфейсов, специалисты по данным и так далее. Классический, в общем-то, набор специальностей. Любимая многими фрилансерами «удаленка» здесь не практикуется. «Чем сложнее и крупнее проекты, тем более плотные коммуникации требуются для их реализации, — считает Евгений Ерин. — Сегодня у компании в разработке параллельно более пятнадцати проектов. Нужно регулярно встречаться, обсуждать текущую работу. Можно, конечно, общаться друг с другом через интернет, но гораздо проще подойти к соседнему столу и все увидеть своими глазами».

В офисе гибкий график — он открыт с 8 утра до 9 вечера, что добавляет ноту комфорта в рабочую песню. Обязательные часы присутствия с 12.00 до 17.00. В остальное время сотрудники могут приходить по своему усмотрению, главное за неделю отработать 40 часов. Четыре часа рабочего времени в неделю каждый специалист может тратить на изучение профильных технологий, заниматься самообразованием.

Плюс к этому симпатичный набор других «плюшек» — один оплачиваемый отгул в месяц, поездки на профильные конференции, курсы английского языка в офисе и зарплата с валютным бонусом. Поэтому текучки в компании практически нет. Тем не менее в этом году компания Space-O в рамках стратегического партнерства с Томским Государственным Университетом запустила свой курс мобильной разработки на факультете информатики — перспективы расширения всегда требуют квалифицированных кадров и инвестиций в образование.

Шлагбаум, откройся!

«За 8 лет iOS и Android стали массовым продуктом и это породило совершенно новое направление в разработке программного обеспечения, — рассказывает генеральный директор Space-O. — Если раньше в основном все занимались настольными и веб-приложениями, то сейчас появилось принципиально новое направление — мобильные приложения. И они в какой-то степени уже начали вытеснять те же десктопные программы. То есть сейчас некоторые задачи не надо решать на компьютере, достаточно мобильного устройства».

Работа в сфере интернета вещей (Internet of Things) — оснащение традиционных физических предметов встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой — в компании приоритетное направление. Как шутят инженеры — любой предмет становится лучше, если к нему добавить Bluetooth. Один из примеров — система автоматизированного доступа на платные парковки, которую Space-O разрабатывает для заказчика из Кувейта.

Идея, на первый взгляд, достаточно проста. Томичи создали устройство, которое устанавливается в шлагбаум и взаимодействует через Bluetooth со смартфоном пользователя. При этом оно общается с серверной частью системы через интернет. Зарегистрированный пользователь подъезжает к парковке, приложение подключается к устройству, подтверждает, что у него достаточно средств для въезда и шлагбаум открывается. Более того, система позволяет вместо смартфона использовать радиомаячок iBeacon в качестве идентификатора водителя. Это и есть классический пример Internet of Things.

Евгений Ерин говорит об интернете вещей с воодушевлением: «Мне очень нравится это направление, потому что оно позволяет делать что-то принципиально новое. Например, сейчас набирают популярность спортивные сенсоры. Клиенты из США заказали нам устройство для большого тенниса. Оно крепится на ракетке, распознает типы ударов, скорость, замахи, угол атаки и так далее. Такие решения на рынке уже есть, но наше отличалось тем, что имело собственный экран и им можно было пользоваться без мобильного приложения. Ударил по мячу и тут же посмотрел результат».

Сейчас томские разработчики создают аналогичный спортивный сенсор для скейтбордов. С французским заказчиком идет обсуждение аналогичного проекта для BMX велосипедов, участвующих в профессиональных гонках.

«Отдельно можно добавить, что множество инновационных технологий строится на базе технологии iBeacon — по сути, это небольшой Bluetooth-маячок, работающий от встроенной батареи до нескольких лет. — говорит Евгений Ерин. — На их основе один из наших американских клиентов строит систему, позволяющую владельцам отелей, казино, ресторанов отслеживать и управлять перемещением своего персонала. Если мы развешиваем маячки по всем комнатам и обязываем работников носить при себе смартфон с приложением, то приложение, видя конкретный маячок, будет передавать информацию о местонахождении сотрудников на сервер компании. Там концентрируется статистика и сразу видно, кто и где находится, сколько времени проводит в различных местах, кого можно направить на текущие работы».

Если мы заменим батарейки

На предложение сделать мини-форсайт и представить себе некоторые направления работы компании в недалеком будущем, генеральный директор реагирует практически без колебаний. Space-O будет все больше внимания акцентировать на интернете вещей. Именно IoT, по мнению Евгений Ерина, выведет пользователя информационных систем на принципиально новый уровень взаимодействия с окружающим миром. Будут умные дома, офисы, машины и все остальное. В Томске этим активно интересуются. Будут computer vision, обработка больших данных и очень много интересного в медицине. Особенно в направлении создания неинвазивных сенсоров, которые дают новые возможности врачам, поскольку они видят показатели пациента в динамике.

«Есть много идей в плане портативной электроники. Кольца, браслеты, кулоны, в которые вставляется „что-то“ полезное. Все упирается только в одну проблему — батарею. Электроника очень далеко ушла от возможностей современных батарей. На тех же смартфонах для увеличения времени работы внедряются энергосберегающие режимы, но это все обходные, „костыльные“ пути. Когда будет прорыв в увеличении емкости батарей, все изменится кардинально в плане взаимодействия с электроникой. Идей устройств, где компактная батарейка работает 5 лет, может быть очень много».

Текст: Влад Михайлов

Фото: Владимир Дударев, Саша Прохорова

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