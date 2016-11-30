«Бизнес-триумф. Томск 2016»: победители названы

30 ноября 2016 / Партнерский материал

В минувшую пятницу, 25 ноября, в Томске состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф. Томск 2016».

Это мероприятие уже стало традиционным для городского бизнес-сообщества.

В торжественной и в то же время камерной обстановке ресторана-клуба «Капитал» участники церемонии узнали имена самых триумфальных предпринимателей 2016 года.

Ими стали:

В номинации «в начале славных дел» — Иоанн Чечнев. Иоанн является владельцем молодой компании «Джуниор Экспедишенс», и за год выстроил целую сеть детских клубов развития по России.

В номинации «Через тернии к звездам» лауреатом объявлен Андрей Лапай с компанией «ЗаготПром», занимающийся переработкой дикоросов и производством только натуральных продуктов питания. Андрей участвует в Премии во второй раз и в этом году ему удалось взять реванш.

В номинации «Большой куш» лауреатом Премии стал Михаил Книгин и его компания «Томскгипрозем». Будучи совсем молодым Михаил не побоялся встать во главе предприятия-банкрота и ему удалось вывести Томскгипрозем на новый уровень.

Каждый лауреат получил в подарок от Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области полезный девайс — макбук и бизнес-стажировку в любую точку мира.

Участники премии были настолько сильны, что членам жюри приняли решение учредить целых два специальных приза для Марины Ковалевской и ее кафе «СчастЕсть» и Алексея Матвиенко с мастерской мультфильмов «Мультистория». Марина удостоилась бизнес-стажировки за рубеж, а Алексей получил гироскутер от партнеров Премии.

Те, кто дошел до финала, но не стал лауреатом Премии, так же были отмечены Фондом развития предпринимательства — каждый получил в подарок бизнес-стажировку по России и это несомненно будет полезно для развития бизнеса.

Стать лауреатом Бизнес-триумфа было не просто, участники прошли ряд отборочных этапов, представляли перед экспертами свои компании, волновались, переживали, ответственно готовились к каждому этапу. Все было не зря, награды нашли своих героев, а те, кто не прошел в финал, получили ценный опыт выступлений и советы экспертов в сфере ведения бизнеса.

Премия «Бизнес-триумф» организована, НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ТО» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства ТО.

Генеральный партнер Премии: ПАО «Промсвязьбанк».

Информационные партнеры мероприятия: журнал «Дорогое удовольствие в Томске», интернет-журнал «Томский Обзор», интернет-журнал «Ежедневник».

Партнеры мероприятия: АНП ПИТ «Бизнес партнеры», объединение «Привентива», «Строганина бар», бизнес-клуб «Кортес», спортивный клуб Power Club.

бизнестриумф70.рф

Тэги/темы: