Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в декабре

АВТОР Мария Симонова



Декабрь для театров месяц своеобразный.

Где-то треть его на всех сценах будут идти детские новогодние представления. Но до периода «елочек» можно успеть посмотреть и взрослые спектакли.

Томских зрителей ждет премьера эксцентричной комедии, опера, гастроли авторского театра и театральная бессонница. Правда, увидеть все не удастся никому: сразу три любопытных театральных событий назначены на один день — 10 декабря.

Проект «Дыши свободно». Часть III. «Бессоница»

10 декабря, 19:00, Томский театр юного зрителя

Настало время третьей части проекта «Дыши свободно». Он называется «Бессонница». Завершится действо еще до наступления ночи, но уснуть после таких ярких и разнообразных театральных впечатлений будет нелегко! Артисты ТЮЗа Владимир Бутаков, Ольга Райх и Дмитрий Гомзяков представят свои режиссерские работы, загадочнее действие, объединяющее театр и кино, ждет зрителей в фойе. Ожидается в этот вечер и обсуждение увиденного.

Все билеты на «Бессонницу» уже проданы, но мы все равно расскажем вам подробности. Вдруг перед событием у кого-то из зрителей появится лишний билетик! Да и в будущем можно будет решать вопрос с попаданием на проект «Дыши свободно» заранее. Сразу несколько необычных работ за один вечер, обращения к современной драматургии или редким для сцены произведениям — такое в Томске встречается не часто.

Как обычно во время проекта, авторы эскизов спектаклей будут осваивать разные пространства. На большой сцене работает Владимир Бутаков. Он обратился к «Декамерону» Боккаччо. Одна из культовых книг эпохи Возрождения привлекла его темой чумы и тем, как, то иронично, то трагически, ее переживают и подавляют, побеждают герои. Чуму Владимир обещает интерпретировать максимально актуально для нашего времени, подробности пока тайна.

К «Декамерону» Бутаков обращается во второй раз: эскиз по новеллам Боккаччо он представлял на Международном фестивале современной режиссуры «Встречи в Одессе» (руководитель этого проекта режиссер Евгений Лавренчук, ставивший спектакли в Томске, здесь у него есть свои поклонники). Для проекта «Дыши свободно» история станет лаконичнее: 8 новелл вместо 10. Но, вполне возможно, что работа над эскизом, который уже сейчас ближе к полноценному спектаклю, чем к читке, будет продолжена. Такая перспектива есть.

В «Декамероне» задействованы актеры: Светлана Гарбар, Дмитрий Гомзяков, Ольга Ульяновская, Ольга Никитина, Владимир Хворонов, Игорь Савиных, Олег Стрелец, Антон Черных, Мария Суворова, Денис Иванищев-младший и еще один человек-неартист, который обычно на сцене не появляется.

Владимир Бутаков известен и как музыкант, что, вероятно, в «Декамероне» будет заметно.

Обычно недоступное зрителям пространство под большой сценой станет площадкой для эскиза Ольги Райх по пьесе Ивана Вырыпаева «Июль». Режиссер считает ее самой «гуманной» у этого автора (те, кто помнит «Июль», знают, что это история про маньяка). Представлена пьеса будет в концертном исполнении: у микрофона Наталья Гитлиц (Северский театр для детей и юношества), за инструментом Мария Миронова. Она известна как арфистка, но в этой работе, вероятно, сыграет на пианино.

Дмитрий Гомзяков представит свой эскиз на малой сцене, но обещает преобразить ее настолько, что зрители не узнают привычное пространство. Для работы он выбрал «Убийцу», пьесу Александра Молчанова. Несмотря на страшное название, это очень светлая история. В эскизе заняты Ольга Райх, Кирилл Фриц, Елена Ильина, Владимир Хворонов.

«Дыши свободно» — это уникальный проект, актеры в основном репетируют ночами в свободное от работы время. Дело нелегкое, но задумки, а также силы и смелость для их воплощения, у артистов ТЮЗа и откликающихся на их идеи коллег есть. Они хотят экспериментировать и творить, провоцировать зрителей на новые эмоции и театральные бессонницы.

Так что история под названием «Дыши свободно» наверняка будет продолжена.

«СНОГсшибательная женщина»

10 декабря, 19:00, Томский драматический театр «Версия»

Незадолго до Нового года в театре состоится премьера спектакля «СНОГсшибательная женщина». Ставит ее художественный руководитель театра «Версия» Вера Тютрина. Обещают эксцентричную историю близкую к комедии-буфф, с элементами клоунады и гротеска. Будет в постановке и детективная интрига. Главные герои «СНОГсшибательной женщины» — импульсивная и неостановимая Эва, ее любовник и надоевший муж. Кто-то в этом треугольнике явно лишний- это герои и будут выяснять во время спектакля. Зрителям стоит быть готовыми к любой развязке!

Спектакль привлекает актерским составом. В главной роли эксцентричной женщины — темпераментная Вера Тютрина, любовника Эвы сыграет актер томской Драмы Евгений Казаков, который в представлении не нуждается. Роль мужа — артист «Версии» Павел Кошель.

Особенность постановки — в перекличке с комедией дель арте (итальянским народным площадным театром масок). Постоянные герои историй — Коломбина, Пьеро, Арлекин — появятся в «СНОГсшибательной женщине». Между двумя любовными треугольниками из прошлого и современности найдется достаточно общего.

Комедия будет насыщена пластикой, хореографическими номерами, над ними работает балетмейстер Екатерина Авдюшина.

Сценография предполагается лаконичная, хотя не обойдется без видео и спецэффектов.

Гастроли театра La Pushkin

9, 10 декабря, 19:00. 11 декабря, 12:00. Зрелищный центр «Аэлита»

Новосибирский театр La Pushkin впервые приехал в Томск на гастроли год назад, и теперь периодически выступает в «Аэлите». Основатель театра, его режиссер и актер, автор спектаклей Олег Жуковский говорит, что в La Pushkin часто ходят «те зрители, кто обычно в театрах вообще не бывает». Действительно, ничего общего с традиционными постановками у работ Жуковского нет. Это авторский театр. Много пластики, пантомима, клоунада, импровизация, размытость сюжета, музыка, полная непредсказуемость действия, острое ощущение абсурда… Не каждый станет постоянным зрителем «La Pushkin», но знакомиться с этим направлением увлекательно, эмоции спектакли Жуковского вызывают яркие.

9 декабря в «Аэлите» сыграют «Sonder Schule» («Школа для ненормальных»). Это первая работа Жуковского, спектакль бесшабашный, рисковый, когда, по словам автора, мастерства было мало, зато азарта и смелости через край. На время истории зрители превратятся в учеников, внимающих нетипичному для школ учителю, закутанному в черный плащ и разбрасывающему исписанные листки из школьных тетрадей.

10 декабря новосибирцы представят спектакль «Хармс». Загадочный, органично связанный с абсурдизмом, автор, загадочный, непохожий на привычные, театр… Неудивительно, что их встреча приводит к «кукольному театру без кукол, немой опере, почти балету, обретению смыслов путём уничтожения предметов вокруг себя». Так обещано в анонсе.

11 декабря симфоническая сказка для взрослых и детей «Петя и волк», которую La Pushkin уже привозил в Томск в прошлом году. В спектакле сохраняются оригинальная партитура и сюжет произведения Сергея Прокофьева, история разыгрывается с помощью двух клоунов.

Опера «Иван-солдат»

15 декабря, 19:00, Центр культуры ТГУ

Редкий для Томска жанр оперы становится ближе. В ноябре в филармонии прошла премьера «Ермака». А в декабре в концертном зале ТГУ впервые в мире исполнят оперу Эдисона Денисова «Иван-солдат». Выдающийся композитор с томскими корнями написал ее по мотивам сказок Афанасьева весной 1959 года. Первая картина прозвучала на выпускном экзамене Денисова в Московской консерватории, целиком произведение не исполняли ни разу. Даже не было ее оркестровой версии, но специально для IV Международного фестиваля современной музыки имени Эдисона Денисова ученик композитора Юрий Каспаров, руководитель Российской ассоциации современной музыки, профессор Московской государственной консерватории сделал оркестровку «Ивана-солдата». Работа над ней длилась больше года.

Постановка станет совместным проектом двух городов: Томска и Новосибирска. В опере задействованы симфонический оркестр и хор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, мужской хор Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова, солисты Хоровой капеллы ТГУ (так, главную женскую партию исполнит Светлана Черепова). Дирижером и музыкальным руководителем «Ивана-солдата» будет Евгений Ионесян, профессор Новосибирской консерватории, постановщиком выступит другой новосибирец, режиссер и актер Дмитрий Суслов (лауреат премии «Золотая маска»). Большая часть совместных репетиций проходит в Новосибирске, томичи уже провели у соседей несколько недель.

Интересно, что либретто к опере Эдисон Денисов делал сам. Сказка Афанасьева, вдохновившая его на оперу, была совсем короткой, поэтому композитор ее дополнил, сочинил достаточно текста, в том числе стихи. Также звучат в «Иване-солдате» фрагменты из народных песен. Сам Денисов писал в дневнике: «Опера получилась очень русской и по сюжету, и по персонажам, и вообще по языку».

Оперного театра в Томске нет, но возможности концертного зала ТГУ, оркестровая яма, техническая оснащенность позволит показать спектакль. Декорации будут лаконичны, в духе современных тенденций к минимализму в оперной сценографии. Костюмы в русском народном стиле (не зря же герой — тот самый Иван, без которого не представить себе наших сказок).

Впервые исполнят оперу в родном городе композитора. Предполагается, что она станет одним из главных событий IV Международного фестиваля современной музыки имени Эдисона Денисова, организованного Томским музыкальным колледжем. Затем «Ивана-солдата» непременно представят новосибирской публике. Что с масштабным проектом будет дальше, пока неизвестно, но если наши зрители постановкой заинтересуются, то ее снова покажут в Томске.

Фото: Данила Шостак, vk.com/tomtuz, pixabay.com

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