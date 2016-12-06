Все для города: «Томскнефть» подарила Стрежевому рояль и детские площадки

6 декабря 2016 / Партнерский материал

Этой осенью Стрежевой отпраздновал серьезный юбилей — 50 лет со дня основания.

А день рождения — это всегда подарки. Так, в этом году в городе были построены две новые детские площадки, а в Стрежевской школе искусств появился новый рояль. Средства на эти цели выделила компания «Томскнефть».

Новые детские площадки в Стрежевом были открыты аккурат ко Дню нефтяников. Одна появилась в Мамином сквере возле мэрии, другая — в четвертом микрорайоне. В каждый комплекс входят около 20 конструкций для разных возрастов: горки, домики, песочницы и качели — для малышей, канатные сетки и дороги — для ребят постарше. Предусмотрены игровые элементы и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

К слову, год назад при поддержке «Томскнефти» в Стрежевом уже были построены две новых игровых зоны — в городском парке и возле школы № 3. Конструкции и безопасное резиновое покрытие хорошо перенесли суровые зимние условия, поэтому новые комплексы было решено сделать точно такими же.

Новые площадки изготовлены из тех же материалов и прошли сертификацию на безопасность и экологичность.

В сентябре в Стрежевом открылся новый концертный зал — для детской школы искусств, которая в следующем году также будет отмечать 50-летний юбилей, этот подарок очень важен. Долгое время концерты юным музыкантам приходилось давать в небольшой аудитории с подиумом. Зрительный зал, рассчитанный всего на 60 человек, просто не позволял продемонстрировать достижения всех творческих коллективов.

— В новом зале отличная акустика, современное световое и звуковое оборудование, он рассчитан на 126 мест. Помещения концертного зала оборудованы пандусом, лифтом и специальными креслами для людей с ограниченными возможностями. Теперь у нас есть возможность делать хорошие концертные программы, и мы стараемся сделать как можно больше, — говорит Ирина Кочкина, директор Стрежевской детской школы искусств.

Средства на строительство концертного зала (150 млн рублей) были выделены из областного бюджета. На церемонии открытия зала заместитель генерального директора компании «Томскнефть» Олег Коковин вручил коллективу школы сертификат на 2 млн рублей — на приобретение музыкальных инструментов и сценических костюмов.

Благодаря этой помощи у детской школы искусств появился новый рояль. Инструмент черного цвета японской фирмы Kawai меньше обычного рояля, но звучит ничуть не хуже и предназначен специально для занятий в консерваториях, средних образовательных музыкальных заведениях, детских школах искусств.

Рояль привезли из Москвы, и некоторое время он стоял в холле нераспакованным — привыкал к микроклимату своего нового дома, после чего над инструментом «поработал» профессиональный настройщик. Два прежних белых рояля, которые появились в школе искусств еще в начале 2000-х, переехали в арт-фойе музыкальной школы, где будут проходить более камерные выступления юных артистов.

На средства, подаренные школе искусств компанией «Томскнефть», также были закуплены банкетки для рояля и стойки для клавишных. А еще дополнительные прожекторы, подвесные микрофоны, планшет для звукооператора и новые костюмы для творческих коллективов.

Фото: Владимир Дударев, vk.com/tomskneft_vnk

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