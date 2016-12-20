Мы встретились у подоконника.

Круговорот вещей в общаге

20 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Анастасия Ткаченко

Как все псы попадают в рай, так ненужные вещи в общежитии ТГУ № 3 попадают на подоконники.

Но то, что не нужно одному, нужно другому, особенно если этот другой — студент. Мы собрали четыре истории жителей «тройки», которые приютили выброшенные вещи и подарили им новый дом.

Настя Шинкарюк, 4 курс ФЖ

— На первом курсе я нашла на подоконнике в общежитии круглую коробку с крышкой. Меня всегда тянет к разным скляночкам, баночкам, они появляются раньше, чем идея, что в этих банках хранить. Большая коробка с крышкой в хозяйстве всегда пригодится, и я решила использовать ее под заколки, невидимки и резинки для волос. Поначалу коробка пахла йодом и лекарствами, наверное, у прежнего хозяина она выполняла роль аптечки. Потом я подстриглась, отдала заколки младшей сестренке, и банка долгое время стояла пустая.

На четвертом курсе я переехала в другую комнату, более плотно населенную, от части вещей, в которых нет острой необходимости, пришлось избавиться. Все ненужное я отдала своему приятелю, он живет в квартире, где много свободного места. Среди вещей оказалась и коробочка, которую он приспособил для собственных целей. Стоит коробка у кровати, никто ее не трогает и вряд ли откроет. Так удобно, ничего в глаза не бросается.

Юлия Глазкова, 3 курс ФЖ

— Как-то увидели с подругой на подоконнике джинсы, присмотрелись — вроде нормальные. Я подумала еще — кто мог такие крутые джинсы выкинуть, они даже подвернуты были! Несколько раз проходила мимо и однажды не выдержала: взяла, примерила — в самый раз. Ходила довольная по общаге. Но как-то ко мне подошла соседка, говорит, мол, знакомые джинсы, ой, так это же мои. Оказывается, они стали ей большие, а выкинуть было жалко. Пыталась продать — никому не подошли. Видимо, ждали меня.

А с сумкой тоже забавно вышло. У меня с выпускного остались туфли примерно такого же цвета. После школы я их больше не носила, не могла найти подходящую сумку. И тут увидела как раз то, что нужно на подоконнике в общежитии, да и забрала себе.

Алена Утеева, 3 курс ФилФ

— Я собираю книги, которые оставили на подоконнике прежние владельцы.

С самого детства всегда любила читать и мечтала о большой домашней библиотеке. Теперь я учусь на филологическом факультете в ТГУ, направление «Издательское дело», и литература непосредственно связана с моей будущей профессией.

Недавно нашла здесь несколько больших еще советских книг с пьесами Чехова и повестями и рассказами Льва Толстого. Такие издания всегда хранят в себе удивительную историю: они часто передаются из рук в руки — от студента к студенту. Больше всего мне нравятся книги с записями на полях, с теплыми пожеланиями на форзацах с новым годом, с днем рождения. Так интересно рассматривать страницы, на которых изложены мысли, которым, может быть, лет 40–50. Некоторые книги помогают мне учиться. Например, в научных или научно-популярных книгах основные тезисы уже выделены их предыдущим обладателем, и это помогает за короткое время систематизировать большой по объему материал.

Читаю не все книги, которые нахожу на подоконнике. Иногда они долго ждут своего часа, пока у меня не появится настроение и желание прочесть их. Тем более в рамках учебы нам часто задают анализ различных видов изданий определенного периода. В таких случаях меня выручают те самые книги с подоконника. Наиболее понравившиеся из них оставляю себе, остальные возвращаю обратно. Самая любимая из книг с подоконника — «Преступление и наказание» Достоевского. После окончания университета планирую отвезти эти книги домой, в домашнюю библиотеку.

Умида Атахонова, 3 курс ФЖ

— Это уже традиция — отдавать на лето кого-то или что-то. Этим летом под наше попечение попали хомячок и цветочек. Хомяка, мы, к сожалению, вернули уже через месяц, а вот цветок у нас задержался. В честь кактуса нашей соседки, который благополучно не выжил, мы дали ему имя Йося. Вообще, удивительно, что кактус не выжил, а Йося нового формата продолжал существовать в нашем беспорядке. Эдакий цветочек посреди пустыни. Потом к этой пустыне добавились тараканы.

Дабы наш Йося не надышался дихлофосом, мы вынесли его в секцию и поставили на кухонный подоконник, чтобы он добавлял нотки эстетики в общажную романтику. На фоне сломанного подоконника и нет-нет возникающей грязной посуды, он выглядел очень умиротворяюще и мы решили: пусть Йося несет радость не только нашей комнате, но и всей секции.

Но кому-то, видимо, он пришелся не по душе и нашего Йосю вынесли на новый подоконник, теперь уже на лестничной площадке, где находили пристанище многие ненужные вещи. Но наш Йося был нужным, и поэтому я забрала его назад. Можно было, конечно, сказать о нем хозяйке, но она, кажется, совсем про него забыла, а напоминать было как-то неудобно, да и оскорбительно для самого Йоси. Плюс ко всему он очень организовывал мою неорганизованную натуру: точно как и в общаге, в моей голове посреди хаоса было четкое «полить Йосю». Спустя какое-то время, мне представилась возможность пожить на квартире родственников, а так как кошечку или собачку завести не разрешалось, решила забрать цветок с собой. Так Йося побывал на еще одном подоконнике, и пока уверенно на нем обосновался. Теперь он скрашивает мои вечера и пока необустроенную квартиру, а еще терпит мою музыку. А что это за цветок, я, кстати, так и не знаю. И у старой хозяйки ведь не спросишь — вдруг решит его забрать?

Фото: Анастасия Ткаченко, Данила Шостак

Тэги/темы: