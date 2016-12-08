#чточитать. Четыре книги для новогоднего настроения

Партнерский материал / Фото: 8 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

Если новогоднее настроение никак не приходит, есть старый добрый проверенный рецепт.

Следует взять в руки какую-нибудь уютную книжку, забраться с ней под одеяло и прочитать целиком, ни разу не прервавшись.

В новом книжном обзоре, подготовленном совместно с магазином «Читай-город», — четыре книги о счастье, волшебстве, любви и гномах, которые нужно начинать читать прямо сейчас.

Три автора и три романтических рассказа с общим финалом. Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл — американские писатели, известные своими романами для подростков. И герои сборника «Пусть идет снег» — типичные тинейджеры, с каждым из которых случается своя предрождественская история. Так, Джубили («Джубили-экспресс») планировала встречать Рождество со своим другом, но из-за того, что ее родители оказались в тюрьме, вынуждена отправиться во Флориду к бабушке и дедушке. Случайное знакомство в поезде (безнадежно застрявшем по пути в огромных сугробах) открывает ей глаза на прежние отношения. Тобин («Рождественская пурга»), собравшись в обычную вафельную, где обосновалась компания черлидерш, даже не подозревает, что этот поход окажется для него судьбоносным. Наконец, Адди («Покровитель свиней») находится в тяжелой депрессии, поскольку только что рассталась со своим другом. Но приключение с карликовым поросенком, которого попросила забрать подруга, заканчивается хорошо и… Впрочем, нам уже пора замолчать.

По результатам последнего исследования ООН , самой счастливой страной в мире признана Дания (для справки: на втором и третьем месте оказались Швейцария и Исландия; России, увы, досталось только 56-е место). Да, вот все просто: датчане — очень счастливые люди. Существует даже такое понятие «хюгге», которое, по сути, является основой основ датского общества. «Хюгге» происходит от норвежского слова, означающего «благополучие, благосостояние», перевести на русский язык его сложно, но в целом — это что-то знакомое, уютное, теплое и безопасное. Неслучайно именно в Дании создан Институт исследования счастья. Собственно, книга Майка Викинга, создателя и руководителя института, как раз об этом — о секретах, из которых складывается датское счастье. Хотя если присмотреться, ничего особенного «секретного» в этих секретах нет, и давно всем известны.

Кевин Алан Милн — американский прозаик, автор шести романов, каждый из которых называют бестселлером. «Рождественский мешок» — не исключение. Это история о двух братьях — Аароне и Моларе, давно сообразивших, что Санта Клаус из молла вовсе даже не волшебный, а обычный, «человеческий». Но родители отчего-то упорно настаивают на продолжении традиции: съездить всей семьей в торговый центр и лично вручить Санте список подарков, которые мальчики хотели бы получить на Рождество. Однако ознакомившись с их пожеланиями, дедушка внезапно заявляет, что ничего из перечисленного мальчики в подарок не получат… Впрочем, подарок все же будет, и он точно понравится братьям, но для этого им придется немного помочь Санте, нарядившись эльфами. Что им предстоит сделать? Всего лишь совершить чудо — небольшое, но настоящее.

Все, кто живо интересуется гномами, наверняка уже имели удовольствие ознакомиться с «Энциклопедией гномов», которую составили голландский писатель Вил Хейген и его друг, художник Рин Поортфлит. Что, еще нет?! Эту оплошность следует как можно быстрее исправить. Книга, развенчивающая распространенные мифы о гномах и раскрывающая все тонкости их жизни, с огромным количеством потрясающих авторских иллюстраций — удовольствие не только для детей, но и взрослых. Какие бывают разновидности гномов, где они обитают, что едят на завтрак, чем болеют и как лечатся… Впрочем, мы увлеклись. «Тайны гномов» — это продолжение «Энциклопедии». Теперь ее авторы по личному приглашению гнома Мирко едут в Лапландию, а потом и вовсе в Сибирь. И узнаю о гномах еще больше интересного! Во что они одеваются, как устроено их жилище, в чем секрет ловушек для троллей, наконец, как устроен внутренний мир гнома и прочее, и прочее, прочее. И снова всех ждут волшебные иллюстрации от Рина Поортфлита.

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