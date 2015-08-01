Дневник недели. Абикоты, пакеты и Ежевика

13 января 2017 / Томский Обзор / Фото: 2abycats

Каждую неделю мы рассказываем вам о необычных дневниках, которые ведут в соцсетях томичи.

На этой неделе у нас снова котики - устоять перед "кошачьими" инстаграмами невозможно. Впрочем, Агат и Оникс, в отличие от британца Чависа самостоятельно инстаграм не ведут, за них это делает хозяин. Но абиссины предстают во всей красе.

Ник: 2abycats

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- Считается, что кошки гуляют сами по себе, но абиссины этот стереотип ломают на корню, - говорит хозяин абиссинов Евгений. - Они всегда рядом с человеком. Чем бы вы ни занимались: уборкой, просмотром телевизора, работой. Столько ласки, мурлыканья и нежности от кошек этой породы! Мне хочется фотографировать все, что связано с ними, начиная с их заспанных мордашек и заканчивая попытками уронить горшок с цветком.

Агату и Ониксу уже два года. Они братья и приехали к нам из большой абисемьи - питомника "Отрада" из города Бердска. А еще у нас есть подружка Ежевика. Она петерболд, и периодически приходит к нам в гости. Или мы к ней.

Иногда я просто слышу шуршание из другой комнаты и понимаю, что самое время доставать телефон и снимать. Коты и пакеты - извечная тема, стоит оставить пакет на полу, будьте уверены, кот до него непременно доберется. Наши котики любят нам помогать во всем, мурлыкают, топчутся, сжимая и разжимая лапки.

Кошки были рядом со мной с детства. И моя работа связана с очаровательными котеями и веселыми песиками. В своем инстаграме я хочу показать, какие классные и замечательные коты у нас есть! Поделиться теми эмоциями, которые испытываем каждый день, тем самым радуя своих подписчиков.

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Текст: Эмма Зверева

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