Первая тысяча.

В свинокомплексе «Томский» появились поросята

9 декабря 2016 / Партнерский материал

Одинаковые розовые поросята занимаются самым важным для своего возраста делом: сосут материнское молоко и набирают вес.

В обновленном свинокомплексе «Томский» в последний день ноября появились первые новорожденные. Сейчас их уже больше тысячи.

Посмотреть на новорожденных 7 декабря отправилась делегация во главе с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Председатель совета директоров агрохолдинга «Сибирская Аграрная Группа» Андрей Тютюшев и директор свинокомплекса «Томский» Анатолий Баталов показали губернатору и другим гостям модернизированные помещения для содержания поголовья.

Каждый посетитель свинокомплекса должен пройти строгий эпидемиологический контроль и санобработку. Дезинфицирующим раствором обрабатывают колеса машин. Люди на время посещения цехов облачаются в специальные комбинезоны, бахилы, перчатки, а лица закрывают медицинскими масками. Делается это чтобы обезопасить животных от микроорганизмов, которые люди могут нечаянно принести с собой.

Сейчас на предприятии в поселке Светлом продолжается масштабная реконструкция производства — санация, начавшаяся в прошлом году. В ее ходе все помещения ферм были модернизированы и продезинфицированы. Это полностью очистило свинокомплекс от патогенной флоры, которая за долгие годы накопилась в этих стенах. Подробнее об этом можно почитать здесь: «Новый дом для поросят: как идет реконструкция свинокомплекса „Томский“».

А уже 1 августа 2016 года на свинокомплексе «Томский» начался процесс производства — работы по обновлению поголовья — завоз новоселов. Племенные хряки прибыли спецрейсом из Канады, а 19 тысяч свинок — с племенной фермы холдинга свинокомплекса «Восточно-Сибирский», где разводят чистопородных свиней европейской генетической линии.



Делегация посетила три цеха — как раз те, где свиноматки проводят разные периоды своей жизни.

Сразу после осеменения 30 дней свинка находится в индивидуальном станке. А вторую половину беременности свинки живут компаниями. В это время предпочтительно групповое содержание — движение полезно для здоровья, да и веселее всем вместе. За 3–5 дней до предполагаемого опороса свиноматок снова помещают в индивидуальные станки, где все готово к появлению поросят.

Станки опороса фирмы Hartmann — гордость обновленного свинокомплекса. Станок разделен на две части: для поросят и их матери. Благодаря этому свиноматка не может случайно задавить детенышей, что порой случалось раньше. Поросята получают полный доступ к молоку матери, но при этом имеют собственное логово с теплым ковриком, кормушку и место для игр. Пол изготовлен из прочного пластика с мелкими ячейками. Навоз легко проваливаются сквозь них в каналы навозоудаления, и пол всегда остается чистым. При этом ячейки достаточно мелкие для того, чтобы в них не застряли крошечные копытца поросят.

Делегация остановилась у станка, где растут первенцы нового поголовья, появившиеся на свет ровно неделю назад. С тех пор на свинокомплексе появилось уже более тысячи новорожденных.

Семейство на обложке нашего материала — как раз живая иллюстрация обещанного многоплодия новой породы. Если с 2005 до 2015 года на свинокомплексе в среднем рождалось 10,3 поросенка на одну свиноматку, то после реконструкции планировалось в среднем 12,5 детенышей. Средний вес новорожденных также стал выше.



Гостям продемонстрировали пункты управления системой микроклимата. Приборы фирмы «Хартманн» сами регулируют температуру и влажность в помещении, человек лишь устанавливает нужные параметры. Надо отметить, запах на свинокомплексе стал гораздо мягче, — это отметили все, кто бывал здесь до санации. Так работает современная система вентиляции, которая максимально устраняет неприятные запахи, а также создает оптимальный микроклимат в помещении. Подача корма и воды в специальные кормушки также происходит автоматически.

По итогам посещения предприятия состоялось рабочее совещание с участием руководства компании и региональной власти о перспективах развития свиноводческой отрасли в Томской области.

Всего агрохолдинг вложит в санацию свинокомплекса более 4 миллиардов рублей. В частности, 2,5 млрд. — на реконструкцию, оборудование и приобретение нового поголовья. Более 1,5 млрд потребуют операционные затраты на инвестиционной фазе: зарплата сотрудников, налоговые отчисление, содержание и кормление стада. В 2017 году предприятие рассчитывает выйти на проектную мощность и увеличить среднесуточный привес почти на 45%, при этом уменьшив сроки содержания животных на 15%. Такие меры позволят увеличить объемы производства на 30% — до 3,1 тысячи тонн мяса в месяц. После окончания санации мощности предприятия к 2018 году планируется нарастить на 30% — до 34–37 тысяч тонн свинины в год.

Этапы проекта Июль 2015 г. — прекращение осеменения животных. Март 2015 г. — начало работ по реконструкции. Июль 2016 г. — полная остановка производства. Август 2016 г. — обновление поголовья: приобретение новых животных, репродукционные работы. Май 2017 г. — выпуск первой партии продукции, произведенной по новой технологии. 2018 г. — выход на проектные мощности.

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