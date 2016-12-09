Еда. Рецензии.

Завтрак в ресторане «Марле Буа»

9 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Как найти хороший повод для непозднего подъема в выходной день? Конечно, отличный завтрак.

Мы решили отправиться в «Марле Буа» и пробовать завтраки-сеты. Спешим поделиться впечатлениями.

Где: Площадь Ленина, 11, в подвале.

Интерьер: В «Марле Буа» завтраки накрывают по будням с 7:30, до 12:00, по выходным с 10:00. Мы пришли ровно в десять, и оказались первыми посетителями (позже гости начали появляться в ресторане).

Выбрали один из залов, что показался нам поуютнее. Нас привлекли очаровательные белые кресла в ретро-стиле, с эффектом кракле. Настоящий камин (его растопили при нас), окруженный большими рождественскими носками для подарков, напоминал о скорых праздниках. Впрочем, в «Марле Буа» есть что порассматривать, будь то разнообразные светильники, старинные предметы на полках или скульптуры, среди которых, например, Афродита, рождающаяся из пены морской. А на стенах — репродукции картин, представленных в коллекции Томского художественного музея (с указанием цен).

Меню завтраков: в выходные оно входит в специальное бранч-меню. Можно выбрать отдельные блюда, среди которых немало любопытного, например, скрэмбл с лососем, сыром рикотта и тостом (159 рублей) или креп с индейкой на гриле и домашним тартаром (75 рублей). Но нас интересовали комплексные варианты. Есть небольшие завтрак-сеты: напиток и каша (90 рублей), напиток и яйца (75 рублей), а есть более «масштабные» комплексные предложения: к тем же позициям добавляется сэндвич. Интересно, что набор напиток+каша+сэндвич стоит 135 рублей, а сет напиток+яйца+сэндвич 155, хотя без сэндвича (совершенно одинакового) дороже выходит вариант с кашей.

Еда: Мы выбрали большие сеты. В первой комбинации напиток+яйца+сэндвич каждое блюдо представлено в нескольких вариантах. Из зеркальной глазуньи, вареного яйца и омлета остановились на последнем. Сэндвич — с беконом и сырным соусом (также были с тунцом, индейкой, с моцареллой и соусом песто), из напитков — кофе американо (также предлагались эспрессо, молоко, ряженка, кефир, черный и зеленый чай), и к нему — молоко.

Второй набор, на котором было решено остановиться, состоял из напитка, каши и сэндвича. Каши дня еще не было, из овсяной и рисовой выбор пал на рисовую, сэндвич — с индейкой, а напиток — эспрессо.

Первым подали кофе. Он был на уровне, хороший, традиционный — без излишних горьких, кислых или еще каких-либо ноток. К американо полагалось крошечное безе.

Вскоре вынесли горячие блюда.

Омлет был очень щедро посыпан зеленью. Укроп — это хорошо, это нас порадовало. Оказалось, что омлет еще и с начинкой — из сыра рикотта. Сыр был нежным, и омлет получился вкусным, но про начинку, на наш взгляд, все-таки стоит предупреждать. Все же описание «омлет из двух яиц» зелень и сыр не подразумевает. А кто-то, может, скорее выберет из меню именно омлет из любви к сыру.

Каша подается в тарелке любопытной формы. По краям — капли ягодного соуса, не сладкого, вероятно, из смородины. Вкус молока и сливочного масла чувствовался хорошо. В общем, отличный вариант для тех, кто предпочитает завтракать сытно.

Расправившись только с первыми блюдами, мы поняли, что уже, в общем-то, насытились, и для утоления голода достаточно мини-сетов. Когда подали сэндвичи, мы заказали еще чай, иначе просто бы с ними не справились.

Сэндвичи были внушительных размеров, теплые. Багет — слегка хрустящий. Поджаренный бекон с сырным соусом был дополнен зеленью, помидором, маринованными огурцами. Овощи и зелень были очень кстати — они приятно дополняли своей сочностью багет и бекон. Индейка сочеталась с зеленью, помидором и горчицей. Последняя была ненавязчива.

Сэндвичи пришлись нам по душе. Было вкусно, и даже слишком сытно:).

Счет: 395 рублей за два сета, молоко и чайник зеленого чая. Правда, в меню чай был по 50 рублей, но в итоге оказался по 80.

Итого: Завтрак в «Марле Буа» оставил после себя очень приятные впечатления. Здесь красиво, и в то же время уютно, особенно у камина. Еда была вкусной, отменно насыщающей, а цены на завтраки в ресторане демократичнее, чем во многих кафе. Собираемся еще когда-нибудь забежать сюда на бранч, чтобы попробовать знаменитый десерт «Павлова», он есть в меню. В этот раз и без него были абсолютно сыты.

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