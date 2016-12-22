#чточитать: 4 новогодних книги для детей, которые понравятся даже взрослым

22 декабря 2016 / Партнерский материал

Когда на дворе мороз, самое время взяться за теплые, уютные книги.

В новом книжном обзоре, подготовленном совместно с магазином «Читай-город», — четыре книги для новогоднего чтения, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Классика, классика и еще раз классика. В книгу вошли два произведения старины Диккенса, объединённые одной «вечной» темой Рождества. «Рождественская песнь в прозе» появилась на свет еще в далеком 1843 году, но по-прежнему остается одним из самых популярных «предпраздничных» рассказов. Последняя экранизация повести случилась не так давно, в 2009 году. Главный герой «Песни» — мрачный и жадный старик Эбинейзер Скрудж, который любит деньги и не любит людей. И отнюдь не разделяет всеобщей радости по поводу грядущих праздников. Однако появление одного за другим Духов Рождества приводят старого скрягу к осознанию того, что свою жизнь еще можно и нужно изменить. А рецепт, в общем-то, простой — надо просто начать помогать тем, кто тебя окружает. Рассказ «Рождественская елка», в отличие от «Песни», не так известен и почти не издавался в нашей стране. Небольшая история о том, как случайно увиденный детский праздник, возвращают уже взрослого героя в волшебную сказку, где мир игрушек оживает и существует сам по себе. И, конечно, нельзя не упомянуть тот факт, что иллюстрации к «Рождественской елке» создавал Роберт Ингпен — австралийский художник, на счету которого около 100 книг, первой из которых стала «Алиса в стране чудес».

В книге собраны несколько святочных рассказов отечественных авторов, написанных в разные годы. Так «Дары Артабана» появились еще в начале XX века, и с тех пор по-прежнему продолжают перерождаться в рождественских постановках. «Неразменный рубль» Николая Лескова впервые был опубликован еще раньше, в 1883 году с подзаголовком «Рождественская история». «Елке Митрича» Николая Телешова, короткой и доброй истории про простого мужичка, который решил порадовать детей-сирот накануне Рождества, совсем скором исполнится сто лет. Всего в книгу вошли семь рассказов — разных и в то же время похожих друг на друга. Просто потому что все — про добро.

Ох уж эти взрослые! Сначала они убеждают малышей в том, что Дед Мороз действительно существует. А потом, когда те немного подрастут, пытаются всеми силами уверить их в обратном. И даже имеют смелость заявлять об этом во всеуслышание. Однажды такая вот неосторожная публикация в газете, утверждающая, что Деда Мороза на самом деле нет, приводит к настоящей катастрофе. Все Деды Морозы мира, возмущенные тем, что в них не верят, сговорившись, отправляются в отпуск к морю. И все… Новый год, подарки — об этом можно забыть. Но храбрый и упрямый мальчик по имени Руперт решается спасти праздник — он не только узнает куда отправились обидчивые волшебники, но и не боится отправится в далекое плавание, чтобы убедить их вернуться к своим прямым обязанностям. Так что, уважаемые взрослые, поосторожней со своими заявлениями. Откуда же, по вашему, берутся подарки, если Деда Мороза не существует?!

Три добрых сказки от автора хорошо известных «Часодеев» Натальи Щерба. «Настоящее волшебство» — это история про мир, где пропали все чудеса, и чтобы увидеть что-то действительно волшебное, людям приходится одевать специальные линзы. Но все, что они показывают — неправда. Во второй сказке появляются настоящие драконы… Точнее, один и очень маленький, по имени Клац-Клацык. Его однажды похищает коварная госпожа Мерзлотта, но, к счастью, находятся трое верных друзей, которые не боятся отправиться в опасное приключение и спасти дракончика. Третья история пусть и неновогодняя, но не менее волшебная — об игрушках, которые оживают (да-да, это действительно так!), когда поблизости нет людей и их приключениях. Сказки написаны на современный лад, но учат тому, что и прежде — помогать другим, верить в чудеса и ничего не бояться.

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