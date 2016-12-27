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Кто помогает иностранным студентам в Томске заговорить по-русски?

27 декабря 2016 / Партнерский материал

Кто помогает иностранным студентам в Томске заговорить по-русски, и где молодым людям из других стран можно получить необходимую довузовскую подготовку?

Об этом «Томскому Обзору» рассказали в ТГАСУ, где уже несколько лет готовят к поступлению в томские вузы абитуриентов из Марокко, Монголии, Таджикистана и других стран.

Подготовительные курсы для абитуриентов

Чтобы облегчить путь в ТГАСУ абитуриентам, не говорящим на русском языке, в университете четыре года назад открылось подготовительное отделение для иностранных граждан. Будущие студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья в течение года изучают русский язык и специальные предметы по пяти профилям: технический, медико-биологический, гуманитарный, социально-экономический и естественно-научный. Для тех, кто планирует поступление на архитектурный факультет ТГАСУ, существует особый, архитектурный, подпрофиль обучения. Ведь для подготовки архитекторов требуются специальные знания, которые не входят в стандартные образовательные программы.

— У нас обучается от 6 до 20 студентов в год, — рассказывает заведующая кафедрой русского языка и специальных дисциплин для иностранных граждан Елена Михалёва. — Иностранные студенты изучают русский язык в соответствии со своим уровнем подготовки. А специальные предметы — физику, химию, биологию — они посещают в зависимости от того, какую профессию планируют получить в дальнейшем.

После года обучения на подготовительном отделении студенты сдают экзамены. Один из самых важных — международный экзамен на знание русского языка. Успешно сдав его, иностранцы получают сертификат установленного образца, с которым они могут поступить в любой вуз России. Как правило, 70% студентов подготовительного отделения ТГАСУ здесь же и остаются. Правда, не все заканчивают учебу: не выдерживают нагрузку или не могут привыкнуть к суровому сибирскому климату.

— Была у нас студентка из Монголии. Пыталась учиться, но соскучилась по маме и уехала домой. Через два года вернулась обратно, — улыбается Елена Михалёва. — А другой иностранный студент после нашего довузовского отделения поступил в ТГУ. Мол, там русский преподают лучше. При этом, когда у него возникают какие-то вопросы, он все равно обращается к нам.

Кроме непосредственно обучения, преподаватели берут на себя еще одну важную задачу. Они помогают иностранным студентам лучше понять быт и культуру россиян, чтобы после обучения те могли общаться на русском языке не только в академической сфере. Вместе с кураторами иностранцы посещают культурные мероприятия характера, ставят собственные спектакли, принимают участие в наших традиционных праздниках.

Причем именно русский язык становится единственным способом общения в интернациональной группе. Один говорит на французском, родной язык другого — монгольский. Как еще договориться?

От архитекторов до медиков

На базе архитектурно-строительного теперь начали обучать и… будущих медиков. Конечно, здесь им не дают профильные знания, а готовят к их получению. Совсем недавно, в ноябре 2016 года, ТГАСУ и СибГМУ заключили соглашение о первом сетевом межвузовском проекте.

Для медуниверситета важно, чтобы студенты-первокурсники понимали специфическую терминологию: химическую, биологическую, медицинскую. Ну и, конечно, хорошо знали русский язык, на котором ведется обучение.

Опыт подготовительного отделения ТГАСУ оказался настолько успешным, что его можно использовать и для других вузов. Объединенная программа эффективна как экономически, так и с точки зрения адаптации студентов.

— На мой взгляд, сетевая форма сотрудничества очень удачна и современна, — говорит Тамара Данилова, директор Института международных связей и интернационализации образования ТГАСУ. — Она позволяет одновременно привлекать преподавателей двух томских вузов: языковая подготовка обеспечивается специалистами ТГАСУ, а преподавание таких предметов, как латынь, химия, биология — специалистами СибГМУ. Фактически медики заранее готовят студентов для себя.

Первая группа студентов — восемь человек для СибГМУ и 20 для ТГАСУ — уже набрана. Все они зачислены на подготовительное отделение ТГАСУ, и в рамках утвержденного расписания приступили к учебе. Через десять месяцев будет проведено тестирование, и каждый выпускник получит сертификат об окончании обучения.

Чем запомнился 2016 год?

Тамара Данилова Директор Института международных связей и интернационализации образования ТГАСУ В уходящем году было и хорошее, и плохое. Из положительных итогов — мы продолжаем расширять наши географические границы. Так, в этом году у нас обучаются 8 студентов из Марокко и одна студентка из республики Кот-д’Ивуар — впервые в ТГАСУ! Во время приемной кампании будущего года мы планируем направить миссию в Тегеран. Возможно, вскоре у нас появятся и иранские студенты. Мы стремимся к тому, чтобы сделать ТГАСУ действительно интернациональным вузом. В прошлом году у нас состоялся первый выпуск студентов из Монголии. Все они нашли хорошую работу по специальности у себя на родине и с радостью советуют поступать в ТГАСУ своим родственникам и знакомым. Так что, к нам уже едут учиться по рекомендации. Из плохого — меня очень расстроила новость об убийстве российского посла в Анкаре. Эта провокация может отразиться на взаимоотношениях государств, и косвенно — на наших студентах. А у нас сейчас обучается 6 ребят из Турции. Надо сказать, что в 2015 году, в период обострения российско-турецких отношений, мы сделали все, чтобы уберечь наших студентов от возможного негатива. И теперь, что бы ни случилось, политика ТГАСУ останется неизменной. Мы обязались учить и оберегать иностранных студентов, и будем это делать.

В декабре в ТГАСУ прошла традиционная предновогодняя встреча ректора университета с иностранными студентами. На встрече присутствовали студенты из Марокко, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, и даже экзотического Кот-д’Ивуара — Берега Слоновой Кости. Все они учатся на подготовительном отделении для иностранных граждан ТГАСУ и готовятся получать высшее образование в России. Студенты угостили ректора Виктора Власова марокканским и монгольским чаем, а также рассказали, с какими проблемами и радостями встречаются иностранцы в Томске. Конечно, первое, на что жалуются студенты из теплых стран — это томский климат, а особенно зима. Но тут ничего не попишешь: управление погодой не входит в компетенции ректората. «Настоящий сибиряк — не тот, кто не боится мороза, а тот, кто тепло одевается», — пошутил ректор. Один из студентов поделился тревогами насчет будущего трудоустройства. По его словам, дипломы сибирских вузов не принимаются у него на родине, в Марокко. — Вместе с дипломом у нас выдается «Приложение к диплому европейского образца (Diploma Supplement)». Академические часы, практические занятия, оценки переводятся в условные единицы — кредиты, которым легко найти соответствие в образовательных системах других стран. Обладатель такого диплома получает возможность продолжать образование и работать за границей. Вопрос о признании наших дипломов в Марокко мы изучим и вам расскажем. Если между странами до сих нет такого соглашения, выйдем с инициативой о его принятии, — пообещал Виктор Власов. В завершение встречи ректор подарил студентам новогоднюю ёлку, пожелал студентам успехов в учебе и веселого Нового года.

Текст: Катерина Кайгородова, Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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