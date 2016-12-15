Слеты, игры, форумы: чем запомнился 2016 год томским предпринимателям

15 декабря 2016 / Партнерский материал

В распоряжении молодых предпринимателей сегодня множество различных инструментов развития личностных компетенций и своего бизнеса.

Одним из таких инструментов является участие в региональных, межрегиональных и международных бизнес-конференциях и форумах. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области в рамках программы «Томск — месторождение успеха» ежегодно организует поездки томских бизнесменов на подобные мероприятия. При этом все расходы по оплате организационного взноса, трансфера и страховки Фонд берет на себя.

В этом году томские предприниматели стали участниками трех крупных мероприятий, каждое из которых принесло свою практическую пользу.

Что дает молодым предпринимателям участие в слетах, форумах и конференциях? Самое важное (помимо полученных знаний, конечно) — это знакомство с коллегами из других регионов и стран, с интересными спикерами, обмен опытом, совместное решение схожих проблем бизнеса.

Бизнес-лагерь: три дня как один

В мае на базе отдыха «Энергетик» под Томском прошел традиционный ежегодный Бизнес-лагерь для молодых предпринимателей. В течение трех дней уже состоявшиеся бизнесмены и те, кто только задумывается об открытии собственного дела, проходили активный нетворкинг. Активный настолько, что уже к концу первого дня создалось впечатление, что участники как минимум уже реализовали совместный проект! Во многом это заслуга специалиста по нетворкингу Анны Цыплухиной.

Ежедневно для участников Бизнес-лагеря выступали приглашенные спикеры — в этом году общее количество экспертов превысило пятнадцать. Именно благодаря им участники научились целеполаганию, управлению проектами, презентации за 60 секунд, а также узнали что такое трекшн-карта и чем она полезна бизнесу. Так, одним из приглашенных гостей стала Людмила Максикова — основатель и соучредитель сети кофеен «Буланже», директор творческой лаборатории «Мастерская Буланже», которая поделилась своей историей успеха, а также рассказала о том, как устроен собственный бизнес.

И это еще не все. Предприниматели — участники Бизнес-лагеря состязались за право участвовать в краш-тесте своих бизнес-проектов и получить ценные советы по своему проекту от экспертов. К подробному разбору проектов с экспертами ребят готовили основатель и управляющий холдинга SBI Group Антон Титков и руководитель консалтингового агентства Prof-IT Сергей Ошаев.

И, конечно же, не обошлось без полезного досуга: активной зарядки от спортивного клуба Powerclub, мастер-классов от Школы актерских технологий, вечернего «огонька» с письмами в будущее и «капсулой времени». Три дня пролетели как один — очень насыщенно, интересно и бесспорно полезно для участников Бизнес-лагеря.

Принять участие в Бизнес-лагере могут молодые предприниматели в возрасте до 30 лет и те, кто только задумывается об открытии собственного дела. Более подробную информацию можно найти на сайте lidertomsk.ru и в группе ВКонтакте.

Слет успешных предпринимателей: учись на практике

В сентябре томская делегация (в количестве четырех человек) отправились на IV Всероссийский Федеральный бизнес-форум для предпринимателей «СУП-2016», который традиционно проходит в Тюмени. В этом году участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса из 40 регионов России.

В рамках форума работало семь тематических площадок, каждая из которых была посвящена отдельному направлению. В частности, для участников была организована бизнес-игра «Завод 2.0» Это уникальный проект, разработанный предпринимателями для предпринимателей, где главная цель — воссоздание наглядной модели конкурентной среды в бизнесе. В течение восьми часов участники игры выстраивали коммуникации и принимали управленческие решения, примеривая на себя управление целым заводом. При этом в рамках одной бизнес-игры все организовано как на настоящем производственном предприятии: есть отдел сбыта, бухгалтерия, отдел логистики, сборочный цех, финансовый отдел и дирекция. Неудивительно, что именно «Завод 2.0» запомнился томским предпринимателям больше всего!

IGCONF: руководство к действию

А совсем недавно, в начале декабря в Санкт-Петербурге состоялась IGCONF — самая масштабная конференция по рекламе в социальных сетях. Основную часть участников мероприятия составили предприниматели, рекламодатели, блогеры, манимэйкеры, вебмастеры. Как получить клиента, который зашел на сайт и не оставил заявку? Как сделать миллион подписчиков в паблик за 1 месяц? Насколько широки возможности YouTube для бизнеса? В чем секрет привлечение большого числа клиентов через соцсети? Все эти вопросы обсуждали участники конференции. Помимо множества интересных гостей, на конференции присутствовали и представители ВКонтакте (Александр Круглов), My Target (Вячеслав Прохоров), Aitarget (Никита Рвачев).

Максим Логинов, представивший Томск на IGCONF, делится впечатлениями:

— IGCONF собрал более тысячи предпринимателей и рекламщиков в одном месте, это невероятная возможность найти партнеров и тем и другим. Там были представители как крупнейших рекламных сетей, так и крупного бизнеса («Сбербанк», «Касперский», строительные компании). Поездка оказалась очень плодотворной, дала не только знакомства, но и конкретный план действий, новые методики продвижения, которые мы начали внедрять со следующего дня после конференции.

Тем, кому не удалось принять участие в мероприятиях, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, не стоит отчаиваться — шанс воспользоваться этой возможностью им предоставится и в следующем году. Главное — следить за новостями на сайте Фонда или в группе ВКонтакте. Уже в январе 2017 года можно будет подать заявку на участие в интересующем вас бизнес-форуме или примкнуть к группе, которую набирает Фонд.

Фото: Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области, vk.com/igconf

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