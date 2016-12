#чтосмотреть: 10 самых ожидаемых сериалов 2017 года

Год подходит к концу, а, значит, мы просто обязаны написать о том, что нас ждет в новом телесезоне.

Пока новинка зимы Westworld собирает свою порцию критики и восхищений, мы отобрали десять наиболее ожидаемых проектов 2017 года по версии нашей редакции.

Внимание: в подборку вошли только новинки, а не продолжения культовых сериалов прошлых лет. Хотя, конечно, мы все с нетерпением ждем возвращение в Твин Пикс и встречу с духом Лоры Палмер.

Изумрудный город/Emerald City, 6 января

Жила-была Дороти Гейл и ее овчарка, и однажды попали они в торнадо. Которое перенесло их не куда-нибудь, а прямиком в сказку для взрослых, где заправляет всем Винсент Д’Онофрио… простите, волшебник страны Оз. Правда, и страна уже не та — на западе ведьма, на востоке тоже жизни нет.

В режиссерском кресле Тарсем Сингх, и если вы смотрели «Запределье», то вполне представляете себе, как этот человек способен развернуться в формате десятисерийного фильма. Трейлер потрясающе красочный, но невозможно не заметить сходство с «Игрой престолов». Впрочем, почему бы и нет?

Табу/Taboo, 10 января

Том Харди. И на этом можно было бы закончить обсуждение. Но тут у нас еще и его отец в качестве сценариста, и мрачный кровавый Лондон начала XVIII века, и закрученный авантюрный сюжет. Джеймс Кезиах Делейни — именно тот персонаж, в котором талант Харди должен проявиться во всю мощь. Брутальный, необузданный, жесткий, авантюрист и первооткрыватель. В общем, это надо просто посмотреть.

Лемони Сникет и 33 несчастья/A Series Of Unfortunate Events, 13 января

Нил Патрик Харрис — он и снова он в роли неугомонного и злобного графа Олафа! Который на протяжении восьми серий разными способами будет укрощать и низводить троицу своих племянников, чье наследство злодею очень хочется заполучить.

Серия книг о детях Бодлеров — Вайолет, Клауса и их малышки Солнышко, в России, не слишком известна. И в 2004 году уже была неудачная попытка экранизировать эту историю, даже Джима Керри пригласили на главную роль. Посмотрим, удастся ли Барри Зонненфельду оживить книгу.

Бессильные/Powerless, 2 февраля

Пока во вселенной Marvel мужчины в трико (и одна женщина с вредными привычками) объединяются ради защиты Адской Кухни от сил зла, DC решили пойти от противного и сняли сериал о жизни простых страховых агентов, занятых «уборкой» после супергеройских разборок.

Главная героиня, Эмили Лок, работает в страховом агентстве и постепенно осознает, что для настоящих супергеройских поступков совсем необязательно уметь поднимать самолет одной рукой. Потому что реальные подвиги совершают простые люди каждый день. Фанаты Comminity и Firefly рады будут увидеть Алана Тьюдика и Дэнни Пуди.

Звездный путь: Открытие/Star Trek: Discovery, май

Действие шестого сериала вселенной «Звездного пути» развернется за десять лет до событий оригинального шоу. Экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 отправляется в путешествие, чтобы изучать глубокий космос, открывая новые миры и цивилизации. Стоит отметить также, что события будут разворачиваться в оригинальной вселенной и не имеют отношения к серии кинофильмов Абрамса.

К работе над проектом привлекли, например, Николаса Мейера в качестве сценариста. Он является режиссёром и сценаристом трех фильмов из серии «Звездный путь»: «Звёздный путь II: Гнев Хана» (1982), «Звёздный путь IV: Путешествие домой» (1986), «Звёздный путь VI: Неоткрытая страна» (1991). Всего в сезоне планируется 13 серий, объединенных общей сюжетной аркой.

Мгла/The Mist, лето

В 2017 году нас ждет сразу два сериала по известным произведениям Стивена Кинга. Первый — перезапуск истории маленького городка Бриджтон, в котором внезапно воцаряется туман, населенный жуткими чудовищами. Группа людей в супермаркете вынуждена искать спасения друг в друге, что сложно, потому что общего у них крайне мало.

Непонятно, каким образом небольшую по размеру повесть Кинга планируют растянуть на целый сезон, если только нас не ждет мини-сериал. Но пример экранизации «Под куполом» показывает, что не все большие произведения мастера хорошо переносят посадку на кинопочву, а что будет с повестью — кто знает?

Темная башня/Dark Tower, 28 июля

Вторая новинка по серии романов Кинга. До этого «Темная башня» лишь однажды мелькнула на горизонте в кино — хотя частичную экранизацию романа «Сердца в Атлантиде» и нельзя назвать удачной. И вот мы готовы ко встрече с Роландом и Черным стрелком в исполнении Идриса Эльбы и Мэттью МакКонахи, соответственно. В режиссерском кресле датский постановщик Николай Арсель («Девушка с татуировкой дракона», версия шведская).

Путешествие Роланда — один большой квест, который тянется много лет, и, по словам более начитанных и преданных поклонников Кинга, уже слегка покрылся плесенью. Но для тех, кто только слышал о Роланде и его поисках Темной башни, сериал может оказаться приятным открытием и поводом хорошо провести несколько летних томных вечеров.

Американские боги/American Gods, точная дата неизвестна

Наконец-то мы увидим экранизацию одного из самых известных произведений Нила Геймана. Мало того что этот сериал — долгострой, так еще на этапе подбора актеров назначение Рики Уиттла вызвало массу вопросов у фанатов книги. Но зато Иэн МакШейн в роли Среды. Но зато в режиссерском кресле Дэвид Слэйд («Ганнибал», «Во все тяжкие»). Но зато посмотрите трейлер — это же чистый восторг!

Жизнь главного героя катится под откос: жена умерла, бывшему преступнику нет места в мирной жизни, и вообще все идет не так. Пока Тень не встречает загадочного господина по имени Среда, у которого, кажется, есть работа именно для такого парня, как наш герой. Правда, чем дальше, тем более странными кажутся Тени и его наниматель, и все, с кем приходится общаться по ходу дела.

И еще два проекта, о которых пока известно очень мало, но не упомянуть о них просто нельзя:

Пикник на обочине/Roadside Picnic, точная дата неизвестна

Кто в детстве Стругацких не читал, те сами виноваты. Но, кажется, нет в России такого человека, который бы не слышал о фильме Тарковского «Сталкер» или хоть раз не попытался досмотреть его до конца. Американцы вот взялись за экранизацию, да сразу в формате сериала.

Пока информации крайне мало. Известно лишь, что роман для телеэкрана адаптирует сценарист Джек Паглен («Превосходство»), а главную роль исполнит британский актер Мэттью Гуд. В режиссерском кресле Алан Тейлор, известный по работе над «Игрой престолов».

Грязные танцы/Dirty dancing, точная дата неизвестна

Перезапуск одного из самых популярных фильмов 80-х. Как и в случае с экранизацией Стругацких, информации мало, но в качестве сценаристов были озвучены Брэд Фулчик («Хор») и Мария Мадженти («Беверли Хиллз 90210: Новое поколение»). На главную роль претендует Эбигейл Бреслин («Маленькая мисс Счастье»).

Отступлений от классического сюжета вроде бы не предвидится, но, конечно, нас ждет куда больше деталей и музыкальных номеров, чем в фильме. Возможно, режиссерское кресло займет Кенни Ортега, который помимо режиссуры еще и хореографией занимается, и поставил тур Майкла Джексона This is it. Посмотрим.

