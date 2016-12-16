Еда. Рецензии.

Ужин в Mr. Tako на Усова

16 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

К азиатской кухне мы относится с интересом, и в заведениях этого направления бываем с удовольствием.

Но в популярном Mr. Tako на Ленина частыми гостями не стали. Узнав же, что открылся новый Mr. Tako на улице Усова, решили туда наведаться и попробовать местную кухню.

Где: На улице Усова, 6, стр. 12, в здании «Лампочки». Помимо Mr. Tako, здесь есть еще пара заведений общепита.

Интерьер: Помещение кафе на Усова больше и просторнее, чем на Ленина. Обстановка незатейливая — этакое бистро с легким восточным колоритом. «Плавные» стулья, красно-белые цвета, напоминающие о японском флаге, основной фон — нейтральный светлый. Залы отделены друг от друга «перегородками» из веревок.

Меню: Большое меню висит возле стойки, где принимаются заказы. С помощью значков можно быстро сориентироваться — какое блюдо с рыбой, какое с мясом, что подойдет вегетарианцам, а что — любителям острого.

Разгуляться есть где. Wok от 99 рублей, варианты разнообразны. Блюда фри выделены в отдельную группу (от 99 рублей), в ней представлен единственный вариант роллов. Семь позиций супов (от 79 рублей), все из азиатской кухни. Среди салатов (от 85 рублей), можно найти и что-нибудь экзотичное с устричным соусом, и классический «Цезарь» с курицей. Закуски вроде сырных шариков тоже есть (они обходятся всего в 69 рублей). Десерты в основном на основе мороженого (от 49 рублей). Напитки традиционные: кофе (от 69 рублей), соки/морс/газировка. Из алкоголя два сорта светлого пива (от 99 рублей), на которое в выходные действует акция — два по цене одного. Приятный бонус: зеленый чай при заказе любого блюда предлагается бесплатно (это пакетированный «Гринфильд»), за 7 рублей к нему можно заказать лимон. Наиболее любопытные предложения зимние по напиткам вынесены отдельно — это горячий шоколад, кисель и яблочный безалкогольный глинтвейн.

Еда: Кафе открылось не так давно, и явно пользуется популярностью. Столик мы нашли с трудом. Пока делали заказ, пришлось постоять в очереди.

Мы любим суши, хотя о роллах в первом Mr. Tako остались смутные и не очень приятные впечатления. Но решили попробовать снова. Нам посоветовали горячий ролл с лососем, сказав, что еще есть «Ролл Цезарь». Из Wok выбрали «Сифудо Тяхан» — в его основе рис и морепродукты. Также мы воспользовались «спецпредложением», и взяли зеленый чай с лимоном. А потом еще дополнительно заказали яблочный глинтвейн.

Чай и приборы (в том числе и палочки) подали сразу же, а вот еду пришлось подождать. В какой-то момент ждать стало совсем некомфортно, поскольку в зале заработал мощный кондиционер. Но продолжалось это недолго, поэтому сильного раздражения не вызвало.

Первым нам принесли «Горячий ролл с лососем» (129 рублей). Ролл действительно был очень теплым, только что приготовленным. Начинки добавили щедро. В итоге получилось вкусное и сытное блюдо.

Потом подали и «Сифудо Тяхан» (139 рублей). Здесь нас ждал сюрприз: был обещан «рис с кальмарами, мидиями и овощами с добавлением острого соуса и острой креветочной пасты». Рис, мидии, овощи и в меру острый соус в блюде действительно были, а кальмары — нет. Зато в воке обнаружилось яйцо и… крабовые палочки. Вероятно, получился гибрид с блюдом «Wok Канидо», где в составе как раз яйцо и крабовые палочки, но нет мидий и овощей. Крабовые палочки мы не ели давно, поэтому нам этот ингредиент показался весьма экзотичным. Надо признать, что «Сифудо Тяхан», несмотря на странный состав, был вкусным. Рис мягкий, не рассыпчатый — удобно есть палочками. Соусы создают нетипичный для обычной еды восточный колорит, мидий и овощей немало. Сама порция внушительная. Сытно и даже чересчур — два блюда азиатской кухни можно за один ужин и не осилить.

К рису мы взяли яблочный глинтвейн (69 рублей). При заказе предупредили, что его в этот вечер могут приготовить только без розмарина. Жаль, конечно, но мы уже настроились на согревающий напиток (на улице в тот день был пронизывающий холод). В глинтвейне хорошо ощущался мед и имбирь. А еще в напиток были добавлены пару кусочков яблока и апельсина.

Счет: 344 рубля. Есть безналичный расчет.

Итого: Согреться и поесть вкусно, сытно и недорого в зимний вечер в Mr. Tako нам удалось. Для долгих задушевных бесед место, возможно, слишком суетное — постоянно приходят новые гости, шумно. Но гораздо уютнее, чем на Ленина. Еда по соотношению цена-качество порадовала, и выбор блюд хороший. Так что как вариант экономной вкусной трапезы запомним.

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