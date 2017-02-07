Поуехавшие.

Максим Клюкин: о «Кукольном формате», больших гастролях по Испании и работе в мастерской

7 февраля 2017 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

В 2000-е актер Максим Клюкин играл в ярких спектаклях томского театра куклы и актера «Скоморох».

«Слуга двух господ», «The Beatles или Осколки неба», «Визит старой дамы», «Ночь перед рождеством»… Казалось, молодого артиста в Томске ждет масса интересных работ, но когда в театре многое изменилось, он переехал в Санкт-Петербург, где работал в необычном театре «Кукольный формат», продюсером которого является режиссер Тимур Бекмамбетов.

Про родные края Максим не забывает — в Томск заглядывает каждый год. Во время одного из таких приездов мы и расспросили Максима о «Кукольном формате», длинных гастролях театра по Испании, проекте КидБург и работе в художественной мастерской.

— Максим, почему ты в 2008 году покинул Томск?

— В 2006 году я поступил в Петербурге в Академию театрального искусства, заочно учился на артиста театра кукол. Но о переезде и не думал, работать в «Скоморохе» тогда было очень интересно. А потом так сложилось, что в театре сменился главный режиссер, распалась труппа, многие уехали в другие города или просто уволились. В этой ситуации в Томске уже ничего не держало. И так совпало, что у меня в Петербурге появилась любовь. Понял — надо переезжать. Девушка была актрисой, мы вместе учились, она тоже из театра кукол, сейчас успешно работает, выступает в разных странах мира. Но мы с ней уже расстались.

В Петербурге я не только учился, сразу нашлась и работа. Есть такой авторский театр Анны Викторовой «Кукольный формат», он сейчас расположен в центре города, на Пушкинской, 19. Его продюсирует Тимур Бекмамбетов, Анна — его племянница. Театр необычен и успешен, выигрывает «Золотые маски», национальные российские премии.

Одна из самых известных постановок театра — «Всадник Cuprum», за которую Анна Викторова получила две «Золотые маски», как режиссер и как художник. Это специально написанная для спектакля легенда о наводнении в Петербурге. Ее автор — мама Анны, Елизавета Петровна Богословская, журналист с большим стажем. «Всадник Cuprum» — история о Петре I и влюбленной в него девушке Неве. Когда ей стало не хватать внимания царя, она утопилась, и на месте ее гибели появилась река. Назвали ее в честь девушки — Невой. Очень необычный спектакль, там много визуальных кукольных и не только приемов. Например, неожиданно из расположенной на сцене 500-литровой ванны выныривает девушка. Как она туда забирается, зрители не видят, и поэтому их поражает этот момент, символизирующий бушующую Неву, начало первого потопа в Петербурге. Впечатляют и бутафорские дома из пенопласта, подробно копирующие известные здания — Исаакиевский собор, Адмиралтейство и другие.

В «Кукольном формате» любят интересные приемы. Например, в спектакле по «Преступлению и наказанию» Достоевского, когда Раскольников идет к старухе, «за кадром» звучит запись текста. А на сцене — таз, руки актера (который сам не виден, скрыт в «черном кабинете»), моют топор, в нужный момент добавляют в воду много гуаши, и все становится красным. В «Кошке, которая…» по Киплингу — театр теней. Люди заходят, садятся в шатер, а мы располагаемся снаружи. На стенках шатра появляются тени, картинки, происходит действие.

В спектаклях в основном задействованы марионетки на нитках. Их всегда делает сама Аня, очень долго и тщательно. Даже издалека видно, что их не за месяц из папье-маше мастерили, а намного дольше. Аня серьезно ко всему подходит, если делает куклу, то ее можно на любой выставке представить. В фойе театра, кстати, висят герои уже недействующих спектаклей. Зрители их рассматривают.

— Были ли у «Кукольного формата» проекты с Тимуром Бекмамбетовым?

— Когда он выпускал мультфильм «9», то была любопытная затея. Известный кукольник Виктор Антонов сделал кукол, абсолютно идентичных тем, что на экране. Их как будто вырвали из анимации! Планировалось, что они поедут по всей России, и на презентации в кинотеатрах перед мультфильмами будут организованы небольшие перформансы. Не везде, но это удалось. А куклы сейчас висят в фойе театра.

— Театр гастролировал за границей?

— Да, у больших поездок есть свои плюсы. Во время затяжных гастролей живешь на суточные, а зарплата идет на твой счет, причем в евро. Вернулись в Россию, получили круглую сумму. Еще и успевали иногда путешествовать. Зимой играли только в выходные, так что в Париж съездили. Работали там по приглашению семейного театра Лизы Салье. Они с мужем сами делают кукол, играют представления с трюковыми марионетками — это большие куклы, актуальные для эстрады. Кукольника видно, он выступает с трюковой марионеткой под запоминающуюся музыку. Например, кукла — красивая барышня в платье. А ты дернул за ниточку — она превратилась в страшилище. Такие марионетки с фокусами. Были среди них скелеты, рок-н-рольщики в духе эпохи 70-х — блестящие кожаные куртки, сумасшедшие очки, волосы красного цвета… Они разбирались в ходе танца на части, руки с ногами менялись местами. Публике на такое смотреть интересно. Обычно при каждом парке в Европе есть театральные площадки, на них мы и работали. Первая поездка в Испанию длилась восемь месяцев.

— Рай!

— Зимой не такой уж рай, лучше наша зима, чем местная — там сильнейшие ветра! Какой-то месяц погода была такая, что мы постоянно болели. А вторая поездка была более легкой, мы три месяца работали в Севилье летом. Было очень жарко. Мы работали на улице, в костюмах, под светом софитов, и температура +60… Весело было! Но каждый понедельник, мы катались на море (за 300 километров) и не очень страдали. Там мы тоже выступали с марионетками. Три месяца в чужой стране было гораздо легче отработать, и впечатления от поездки остались другие.

— Потом у тебя появилось другое место работы — КидБург. Что это такое?

— Город, симулятор взрослой жизни для детей. Они получают паспорт, стартовый капитал, работают, им дают символические задания, они их выполняют, меняют работы, ищут себя… А мы занимались творческой частью: в городе были праздники — Новый год, 9 мая, Дни рождения… Все это обычно называют это аниматорством, но в КидБурге работали профессиональные актеры, и уровень был соответствующий. Это продолжалось три с половиной года, потом время изменилось, цены изменились, а зарплата осталась прежней.

— И ты решил стать художником?

— Меня познакомили с двумя художниками, у которых частная мастерская. Я пришел, месяц мы проработали вместе. Они оценили меня: «Твои художественные навыки нам подходят, голова и руки у тебя есть, давай втроем работать!». Я с детства любил рисовать, но нигде этому не учился. Оказалось, получается неплохо. В «Скоморохе» доводилось что-то для себя делать — кукол на учебу для наших заданий по сценической речи мастерил.

— Давно ты в мастерской?

— С марта 2016 года.

— Не хочется на сцену?

— Столько работ позади… Мы неплохо в «Скоморохе» поиграли, и в Питере немало ролей было. И я до сих пор играю один спектакль в «Кукольном формате».

— Пока твои ближайшие планы связаны с мастерской?

— Ближайший год точно с ней. Мне еще не хватает опыта, есть чему поучиться у ребят, с кем мы работаем. Думаю, быстро все освою. Мастерская хорошая, популярная, заказов много, причем беремся мы только за интересные. Недавно бутафорский «москвич» делали! Требования у нас к своей работе высокие. Стремимся сделать так, чтобы сами влюбились в вещь, чтобы сложно было ее отпускать. И у нас не конвейерное производство, создаем только штучные варианты. Все авторское, поэтому и деньги неплохие.

— Как тебе вообще Петербург, нравится?

— Уже 8 лет здесь живу, не могу сказать, нравится или нет. Родной город. Живу на Фонтанке.

— А с Томском как сейчас отношения складываются?

— У меня родители в Колпашево. Я всегда приезжаю проведать их в августе. И повидаться со всеми удается, и в лес сходить за грибами, и на рыбалку. В этом году, правда, в лесу ничего не было. Слишком долго жара стояла… В «Скоморох» заезжаю каждый год, здесь у меня остались друзья. Но на спектакли летом не попадешь, да и времени мало.

— По Томску ты скучаешь?

— Нет, не скучаю. А по «Скомороху» прошлых лет — конечно. По нему, думаю, все скучают.

Фото из архива Максима Клюкина, kukfo.ru

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