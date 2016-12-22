Где купить подарки: пять новогодних ярмарок Томска

22 декабря 2016 / Томский Обзор

Новый год уже вот-вот, и всем, кто не успел купить подарки, стоит поторопиться.

В ближайшие дни в Томске будут работать новогодние ярмарки, где можно будет не только приобрести подарки ручной работы, но и принять участие в мастер-классах и просто повеселиться. Вход на все мероприятия свободный.

Новогодняя ярмарка подарков

Новогодняя ярмарка подарков развернется в эти выходные в «1000 мелочей». Всем любителям handmade будет где разгуляться, ведь участие в ярмарке примут более 100 томских мастеров-рукодельников. Домашний мармелад, мыло ручной работы, новогодние свечи и подсвечники, шкатулки, шоколадные наборы, и даже сани, выполненные в технике декупаж — это и многое другое смогут приобрести посетители ярмарки. А еще здесь будет работать фотозона.

Где: ТЦ «1000 мелочей», пр. Ленина, 111.

Когда: 23—25 декабря, 12:00 — 18:00.

Маркет в «Высоко»

Однодневная ярмарка пройдет в эту субботу в пространстве «Высоко». Сувениры, украшения, еда, полезные мелочи — здесь будет все и даже больше. Участие в ярмарке примут и модные и интересные томские бренды — будет работать зона шоурумов с примерочной комнатой.

Те же, кто вдруг устанет от такого обилия красоты, сможет восстановить свои силы в фудкортах, где их ждет море кофе, закусок и сладостей. Так же будет работать зона с мастер-классами, к которым можно будет присоединиться в любой момент.

«Приходите с друзьями, с родителями, с детьми, в одиночестве. Будет точно весело!», — уверяют организаторы, ведь на ярмарке будет много музыки, диджей, новогодние декорации. А еще будет работать фотограф.

Где: Пространство «Высоко», ул. А. Беленца, 9/1, 1 подъезд, 6 этаж.

Когда: 24 декабря, 11:00—19:00.

Ярмарка подарков ручной работы

Последние предновогодние дни всегда проходят в суете, но даже те, кто работает допоздна, смогут успеть купить подарки для родных и близких. До самого последнего дня старого года, с утра и до позднего вечера, в ТЦ «МираМикс» будет работать ярмарка подарков ручной работы. Свои изделия томичам предложат настоящие мастера своего дела, а все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по изготовлению праздничных открыток и новогодних игрушек из самых разных материалов.

Где: ТЦ «МираМикс» (пр. Мира, 36)

Когда: 24—31 декабря, 10:00—22:00.

Аэроярмарка

Те, кто покидает заснеженный Томск, еще могут успеть приобрести подарки для друзей, коллег и близких. Ранним-ранним утром в пятницу на первом этаже здания аэропорта «Томск» пройдет новогодняя ярмарка, где все желающие смогут приобрести изделия от местных мастеров самых разных направлений: текстиль, аутентичная одежда, товары для детей, игрушки, украшения, живопись, сувениры, поделки из дерева, мыло ручной работы и многое другое. Посетители ярмарки также смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и попробовать настоящие сибирские угощения.

Где: Аэропорт «Томск», 1-й этаж

Когда: 23 декабря, 5:45—9:00.

Рождественская ярмарка у «Друзей»

Еще одна ярмарка пройдет в субботу в школе иностранных языков «Друзья». Здесь также можно будет приобрести изделия ручной работы, а все желающие смогут пофотографироваться у большой елки.

В 16:00 в школе начнет работу рождественский киноклуб на английском языке. Обещают просмотр и обсуждение фильма «Реальная любовь» (Love actually).

Те же, кто полон решимости в 2017-м начать новую жизнь, смогут узнать много нового на бесплатных мастер-классах, которые будут проходить в течение дня. Например, как разобраться со старыми привычками и завести полезные новые, или чем интересен посткроссинг и как им заняться. А те, кто хочет лично подписать поздравительные открытки для своих близких, смогут попрактиковаться в ходе мастер-класс по леттерингу. Количество мест ограничено, поэтому стоит записаться заранее. Расписание мастер-классов доступно на «Афише».

Где: Школа иностранных языков «Друзья», ул. Советская, 69

Когда: 24 декабря, 12:00—19:00.

Тэги/темы: