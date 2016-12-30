Константин Поляков: «По итогам стажировки я принял решение развивать бизнес за пределами Томска»

Партнерский материал / Фото: 30 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

«По итогам стажировки я принял решение развивать бизнес за пределами Томска»

Томская компания «Деловой партнер охраны труда» помогает организациям разных сфер деятельность решать вопросы в области охраны труда, проходить проверки контролирующих организаций. В компании есть свой учебный центр, образовательная деятельность в области охраны труда ведется по специальным программам в рамках утвержденного законодательства.

С 30 октября по 5 ноября 2016 года глава компании Константин Поляков принял участие в групповой стажировке в Красноярске, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Красноярск, куда мы отправились на стажировку, очень интересный с город, особенно в плане бизнеса и промышленности. В моей сфере — охрана труда — там намного больше работы.

Особенно запомнилась встреча в группе компаний «Сфера труда 24». В нее входят четыре организации, объединенные между собой, каждая достаточно успешна на рынке. Удалось посетить и несколько небольших организаций, которые занимаются охраной труда. Посмотрев на них, я понял, что моей компании удалось достичь серьезных успехов. С представителями еще одной компании — «Лабораторией по аттестации рабочих мест» (сейчас это называется «Специальная оценка условий труда») — нам удалось договориться о взаимном сотрудничестве, будем продвигать наши услуги по обучению в Красноярске. А для «Лаборатории», возможно, будем продвигать специальную оценку условий труда здесь, в Томске.

Чем еще была полезна стажировка? По ее итогам у меня сформировалось видение, как следует развивать смежные услуги в моей компании. Подтвердилось и предположение, о том, что многие крупные компании в Красноярске делают то же, что и мы, а это значит что охрана труда — очень важное направление для рынка. Также я убедился в правильности гипотезы, что тот, кто не умеет правильно работать с клиентами, предпочитает сарафанное радио, в скором времени будет «проседать». А тот, кто научится быстрее всех работать с клиентами, будут занимать лидирующие позиции в будущем.

Еще один важный итог — после стажировки я принял решение развиваться в других регионах, не ограничиваясь Томском. И одним из таких перспективных регионов оказался как раз Красноярск.

Для меня эта поездка стала пробным камнем — прежде участия в стажировках я не принимал. И я бы рекомендовал начинающим предпринимателям участвовать именно в групповых стажировках, поскольку появляется возможность пообщаться и с томскими бизнесменами, «внутригородские» коммуникации не менее важны. Но тем, чей бизнес уже сформировался, приносит хороший, стабильный доход, стоит обратить внимание на индивидуальные стажировки. В ближайшем будущем я сам планирую отправиться в такой «одиночный поход», потому что мой бизнес вырос, и я уже понимаю, на какие регионы стоит обратить особое внимание, где можно набраться дополнительных знаний, которые помогут мне развиваться дальше.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области».

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

Тэги/темы: