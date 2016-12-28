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ТОП-5 самых продаваемых художественных книг года в Томске

Партнерский материал / Фото: 28 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

Конец год года близок, самое время подводить книжные итоги.

Какие книги в жанре «художественная литература» попали в ТОП-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске по итогам 2016 года, рассказываем в нашем новом обзоре.

Если выходит экранизация какой-нибудь книги — жди новой волны интереса к оригиналу. С романом «До встречи с тобой» Джоджо Мойес в этом плане — все как по нотам. Книга вышла в свет 2012-м, и разошлась полумиллионным тиражом уже в первые месяцы. Вот что значит потратить 10 лет на «шлифовку» мастерства — писательский дебют Мойес состоялся еще в далеком 2002-м году. Главная героиня «До встречи с тобой» - девушка Луиза, потерявшая работу официантки и вместе с ней — рутину, когда каждый твой день точно такой, как был вчера. Но, кажется, ее эта рутина полностью устраивала, а какой еще есть выбор у девушки без образования и особого опыта? Перебрав несколько вариантов, в конце концов Луиза устраивается на хорошо оплачиваемую работу — ухаживать за парализованным молодым мужчиной. Уилл — богат, амбициозен, но увы, прикован к инвалидному креслу, и упорно отказывается примириться с судьбой. Поначалу оба не питают друг к другу особой симпатии, но… Кажется, вот так и начинаются большинство романтических историй: он, она, и куча неприятностей и преград, которые возможно преодолеть только вместе.

Мировой тираж свыше 30 млн экземпляров, Пулитцеровская премия в 1961-м, звание «Лучшего американского романа столетия» по версии «Библиотечного журнала» (США) в 1999-м. Черновой вариант «Убить пересмешника» появился во время годового оплаченного годового отпуска, подаренного Харпер Ли друзьями. История о маленьком сонном городке на юге Америки, о борьбе с расизмом, ксенофобией, несправедливостью, рассказанная маленькой девочкой, до сих пор не теряет популярности. Книга неизменно всплывает в разного рода подборках в духе «Книги, которые обязательно нужно прочесть в жизни», «Книги, от которых не оторваться», «Книги, после которых не будете прежними», «Лучшие книги для подростков» и так далее. А экранизация 62-го года считается одним из лучших фильмов за всю историю кинематографии США. Кстати, прототипом одного из героев, мальчика Дилла, стал Трумен Капоте, давний друг детства Харпер Ли. И сама Ли, в свою очередь, стала прообразом Идабель, героини романа Капоте «Другие голоса, другие комнаты». Такая вот история.

Роман, выросший из сценария, и взволновавший буквально всех и вся. Автор, Гузель Яхина, родом из Казани, окончила факультет иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Октябрь». Ее дебютный роман «Зулейха открывает глаза» в конце прошлого года, стремительно обогнав двух других финалистов, занял первое место премии «Большая книга»; в том же 2015-м стал лауреатом книжной премии «Ясная поляна». Из свежих новостей — роман вошел в число художественных бестселлеров 2016 года по версии Forbes. Одна из самых обсуждаемых книг года, пожалуй, о ней слышали все. Сама Яхина признавалась, что неотрывно писала в течение восьми месяцев: каждый день, с девяти до трех-четырех часов. Действие романа начинается зимой 1930 года, во время активной коллективизации и раскулачивания. В глухой татарской деревне появляется отряд красноармейцев, семья главной героини — Зулейхи — подлежит переселению, как кулацкая. Мужа убивают, свекровь остается умирать в деревне, а саму Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в Сибирь. Трудная, но понятная жизнь заканчивается и начинается другая, где главное — выжить. «По большому счету это книга о преодолении мифологического сознания. Неважно — мужского или женского, — рассказывала сама Яхина в одном из интервью. — О том, как человек из прошлого, из какого-то дремучего средневековья, вдруг оказывается вытянут в настоящее, в реальную современную жизнь». В скором времени нам обещают и выход 8-серийного фильма, но вот над сценарием работает уже не сама автор.

Если в первую очередь Брэдбери — это «451 градус по Фаренгейту», то во вторую, пожалуй, это именно «Вино из одуванчиков». Автобиографичный роман, известный во всем мире и разобранный на цитаты. В центре сюжета — четверо мальчиков: братья Том и Дуглас и их друзья Джо и Чарли. Вымышленный город (хотя есть точное название — Грин-таун), неопределенное время (хотя автор и указывает 1928 год), три летних месяца и три истории. Вино из одуванчиков, сладкое как карамель, солнце, лето, каникулы и — счастье… Кто-то упорно отыскивает в книге глубинные смыслы, кто-то просто возвращается к ней время от времени, чтобы снова окунуться в «неповторимый волшебный мир» — вот вам и почти 60 лет неслабеющей популярности. Интересный факт: несмотря на огромную известность книги, существует одна-единственная экранизация. И вышла она в нашей стране в 1997-м году в виде 4-серийного художественного фильма. Кстати, это последняя работа в кино Иннокентия Смоктуновского. Несколько лет назад мир облетела новость, что будет и американская экранизация, но, что стало в итоге с этой затеей, неизвестно.

Оглушительный «Шантарам», и вот — «Тень горы», продолжение нашумевшего романа. Шесть лет «Шантарам» крепко держался, в топе продаж, второй части также прочат большое будущее. Продолжение истории о Линдсее, по прозвищу Шантарам, бежавшего из австралийской тюрьмы в Бомбей, где он становится фальшивомонетчиком и контрабандистом. Прошло два года с тех пор, как Лин потерял двух самых близких ему людей: Кадербхая — главаря мафии, погибшего в афганских горах, и Карлу — любовь, впутавшую его в большие неприятности. Теперь мафией руководит уже другой человек, сама она «уже не та», и Лин решается уйти. Но прежде ему предстоит выполнить последнее поручение, данное ему Кадербхаем, завоевать доверие живущего на горе мудреца, суметь спасти в конфликте новых главарей мафии самого себя, и вообще всех, кого еще можно спасти. И, конечно, обрести любовь. Задача, которая под силу только супермену, но, кажется, таким и видит своего героя Робертс, разве нет?

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