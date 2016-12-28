Новогодние истории.

Как в Томске делали стеклянные елочные игрушки

28 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Екатерина Криволапова

А вы знаете, что в Томске тоже делали ёлочные игрушки?

На Томском электроламповом заводе в середине XX века выпускали стеклянные танки, самолеты, дирижабли и много чего другого. Существовали и кустарные производства, но если бы не история одной маленькой девочки, мы бы об этом, возможно, и не узнали.

Каждый год в новогодние праздники и после них в Томский краеведческий музей поступают новые экспонаты — елочные сосульки, домики, ягодки… Как правило, это типовые советские игрушки, которые выпускались на крупных предприятиях и заводах. Однажды, при разборе одной из принесенных в музей коробок, в ней обнаружили записку с номером телефона и именем дарителя. Им оказалась Валерия Александровна Сапожникова — ныне старший научный сотрудник института оптики и атмосферы СО РАН, дочь известного томского ученого Александра Борисовича Сапожникова. Мама Валерии Зинаида Дмитриевна была врачом, работала в томском протезном госпитале рентгенологом, а в военные года также отвечала и за организацию досуга раненых.

— Чтобы установить, в каком году был изготовлен тот или иной предмет, ставший музейным экспонатом, нам часто приходится реконструировать события, — рассказывает старший научный сотрудник Томского краеведческого музея Елена Малофиенко. — Валерия Александровна рассказала нам свою историю. По ее воспоминаниям, она, еще дошкольница, вместе с мамой пришла в мастерскую, расположенную в районе переулка 1905 года. Здесь ей дали подуть в трубочку, чтобы выдуть из стекла елочную игрушку. Но маленькая девочка подула «не туда»: не в трубку, на конце которой уже было приготовлено расплавленное стекло, а втянула воздух в себя. Горячий воздух обжег гортань, а малышка очень хорошо запомнила этот случай.

Сейчас Валерии Александровне 78 лет, она родилась в 1938 году. Получается, что события эти случились примерно в 1943–1944 годах. К этому времени в СССР уже было разрешено проводить новогодние елки (в 1927 году они были запрещены, а в 1937 году празднование Нового года с елкой возобновилось), на предприятиях началось серийное производство елочных игрушек. Известно, что в районе пер. 1905 года располагалась картонажная фабрика, здесь из картона также делали игрушки. Возможно, это было побочное производство. А, может быть, был некий «кустарь» — отдельный производитель, который должен был быть приписан в государственному предприятию. К примеру, в газете «Красное знамя» от 7 декабря 1943 года значится: «Артель „Художественный труд“ из отходов производства начала изготавливать елочные игрушки».

Игрушки, которые в те военные годы мама Валерии Александровны заказала у стеклодува, похожи на обрезанные лампочки. Всего их два размера — видимо, выдувались они либо из отходов стеклянного производства, либо из «некондиции». Украшены они деколями — переводными картинками, в которых используются керамические краски, прилипающие во время обжига к стеклу.

Эти игрушки для Томска уникальны. Не только потому что рассказывают об альтернативных производственных мастерских - они позволяют воссоздать быт военных лет. Как правило, в экспозиции музея, посвященной военным годам, фигурируют оружие, награды, документы, каски, письма, фото, саперные лопатки. А такие нюансы, как новогодние игрушки, позволяют сделать картинку чуть более живой, повседневной, человечной.

Зеркальные шарики-фонарики (так игрушки названы в каталоге музея) должны быть размещены в зале, посвященном Великой Отечественной войне, который пока закрыт на ремонт. Здесь же будут и другие экспонаты. К примеру, недавно в музее появилось блюдо Хайтинской фабрики (Хайта — поселок под Иркутском, где располагался фарфоровый завод). На дне блюда надпись «Хайта ИФМЛ». — Долго мы боролись с этой аббревиатурой, — рассказывает Елена Малофиенко. — Был даже такой вариант как „Институт философии марксизма и ленинизма“. А оказалось, что ИФМЛ в течение недолгого времени в Томске назывался нынешний НИИ курортологии (институт физических методов лечения). Хайтинский завод изготавливал гражданскую продукцию короткое время, институт так назывался тоже недолго. Вот и удалось установить примерную дату производства блюда — предвоенное-военное время: на фабрике был размещен заказ от госпиталя, где сейчас расположен НИИ курортологии. Это блюдо — тоже предмет повседневного обихода военных лет. Так мы и воссоздаем исторические детали — как жил Томск в то или иное время.

В этом году специальной выставки антикварных новогодних игрушек в краеведческом музее нет. Сейчас здесь проходит выставка «От гостиного двора до обеденного стола», и люди уже понесли антикварную посуду. (Кстати, любая ведь старше 50 лет уже считается антиквариатом.) Но новогодние игрушки, особенно с историей, здесь с радостью ждут.

— На самом деле тот, кто нам что-то дарит, как правило, испытывает гораздо большую радость, чем мы — те, кто подарок принимает, — говорят в музее.

Фото: Вероника Белецкая

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