Помочь Курьеру. Как томич Артем Карсаков решил снять полнометражный мультфильм с помощью краудфандинга

19 января 2017

Молодой и , конечно, амбициозный томский художник Артем Карсаков задумал создать мультфильм под названием «Курьер».

«Томскому Обзору» Артем рассказал, почему он стал плохо спать, что общего у его мультфильма с «Бойцовским клубом» Финча и о том, как люди в наше время нуждаются в справедливости.

Кампания по сбору средств на съемки первого полнометражного мультфильма в Томске стартовала на краудфандинговой платформе Планета в середине декабря 2016 г. На данный момент художник собрал чуть более 58 тысяч из необходимых 350 000. До окончания сбора остался 51 день. В центре сюжета анимационного фильма — молодой разгильдяй, который устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину.

Для начала — трейлер будущего мультфильма Артема:

— Что ты закончил?

— Факультет информатики, ТГУ. По образованию я программист, несколько лет проработал по профессии, но как-то не пошло. Было очень скучно. Поэтому я подался во фрилансеры, а позже с другом открыли бизнес: полтора года у нас работал чайный магазин. Однако случился кризис, мы побарахтались еще полгода и решили закрыться. Сейчас оборудование продали, у меня остались какие-то деньги на жизнь. За лето я сделал трейлер мультфильма и занялся краудфандингом.

— А рисовать когда начал?

— В детстве еще. В школе мы с другом устраивали соревнования в рисовании. Я что-то нарисую, он нарисует — вели толстенные общие тетради с этими рисунками. Он что-нибудь сделает, а я: «Блин, насколько это круто, Колян. Мне нужно что-то такое же сделать». И потом сидел, сочинял после школы. В этот период я отошел от всяких точек-палочек, мне захотелось что-то сложное рисовать, чтобы друга перегнать. Потом появился интернет, и я начал смотреть, что другие люди делают. Первое впечатление — шок, как у кукушки из трейлера. Мне захотелось так же, а может еще лучше. Начал смотреть уроки, а постоянное недовольство своим результатом толкало вперед. Все приходит с опытом, ведь если посмотреть мои старые рисунки лет пять-восемь назад, так это же вообще кошмар. Это показывать никому нельзя. А сейчас уже чувствуется набитая рука. Буду дальше развиваться.

— В художку пойти не планировал?

— Там я отучился второй семестр первого курса. Потом мне сильно надоело рисовать ведро какое-нибудь или лук. Я сидел и понимал, что какая разница, работаю ли я сам над идеей, которая мне нравится или я здесь сижу и подыхаю со скуки. И там, и там я получаю опыт, но в первом случае я получаю еще и удовольствие, реализуя какие-то интересные сюжеты, а в художке делаю простые постановки. Поэтому я отучился полгода и ушел. Плюс ко всему, я не хотел тратить время на традиционную живопись, краски, гуашь. Во-первых, она у меня очень сильно не получается, а во-вторых мне хотелось в цифровую живопись идти. Хотя сейчас нехватка академического образования часто бьёт в спину.

— Легко ли сегодня художникам в нашей стране?

— Отвратительно. Просто отвратительно. Был такой случай: сижу на фрилансе, тут пишет парень и предлагает цену в три-четыре раза выше, чем обычно. Он говорит, что у них заказы очень специфические. Я отвечаю, что давайте посмотрим, что рисовать надо. Он скидывает примеры работ, а там какая-то порнография с диснеевскими персонажами. Но за это готовы платить много денег, а за то, что я делаю, не готовы.

— Заказ все-таки взял?

— Нет, конечно. (смеется) Не хочу я с этим связываться, нет.

— Давай поговорим о проекте. Как вообще родилась идея мультфильма? Я помню, что у тебя была короткометражка — клип «Чернозем». Как ты от этого пришел к задумке «Курьера»?

— Я просто сопоставил опыт. Какой бы я работой не занимался, чувствовалась усталость. А когда я занимался клипом, то работать мог и 8 часов в день, и 12, и по выходным. Конечно, я тоже уставал, но это была приятная усталость, мне хотелось делать еще. Поэтому я понял, что нужна работа, которую ты будешь любить, которой ты будешь посвящать всю свою жизнь, как бы пафосно не звучало. Вот поэтому решил сделать проект и найти под него денег, чтобы все закрутилось.

— Как родилась идея?

— Изначально был очень корявый набросок, буквально ручкой накидывал. Получилась вот эта вот четырехногая кракозябра, пародия на рыбу-удильщика. Подумал, что вроде бы интересно, нужно бы закончить в цельную картину. Когда картинку сделал, понял, что интересный персонаж для мультфильма. Задумался. Кто он такой? По лесу с сумкой идет, может быть, он почтальон. А что он в лесу тогда делает? Ну, наверное, дальний заказ, тогда он не почтальон, а курьер. Вопрос за вопросом, начал накручиваться сюжет. Потом набросал структуру сценария, начал проверять взаимосвязи, мотивацию. Таким образом, начал доводить до ума постепенно. Думаю, должно хорошо получиться, как минимум хорошо.

— Почему было решено было делать в стиле нуар?

— В черно-белом цвете мне лично проще рисовать. У меня «Чернозем» черно-белый полностью и трейлер «Курьера». Поначалу пробовал сделать цветным, но понял, что времени уходит больше. А нужно экономить ресурсы, так как после продажи оборудования у меня средства ограничены, следовательно, и времени мало. Попробовал в чб, пошло намного быстрее и по-прежнему смотрелось хорошо. Но мультфильм будет не совсем мрачным. Будет много юмора. Потому что любое кино или мультфильм без юмора — это занудство. Как и люди, которые не умеют смеяться.

— Ну да. На сайте указано, что фильм будет в нескольких жанрах: комедия и сюрреализм. Вот последний меня больше всего интересует.

— Я смотрел авторские артхаусные мультфильмы в жанре сюрреализм. Смотреть это невозможно. А когда сюр присутствует какими-то элементами, тогда другое дело. Как в советском мультфильме «Падал прошлогодний снег». Там же конкретный сюр, но в то же время есть общая канва — все смешно и понятно. Вот именно такой сюрреализм я хочу сделать, чтобы присутствовало небольшое нарушение реальности, но, опять же, понятно и смешно.

— А сам мультфильм все-таки больше ориентирован на какую аудиторию?

— На подростков и взрослых. Детям — наверное, нет, всё-таки определённая специфика будет присутствовать. Конечно, не сплошь такая, как в трейлере. Это, пожалуй, самый жёсткий эпизод, но хотелось сразу заинтриговать зрителя. Хорошие вещи проверяются временем, ты их запоминаешь, возможно, пересматриваешь. Вот и я хочу сделать что-то такое, актуальное надолго и серьёзное по смыслу.

— Насколько серьезное? Какая философия заложена в сюжет?

— Идею сюжета можно разделить на три слоя. Первый — становление мужчины. В начале герой разгильдяй, хочет легкой жизни, но по ходу сюжета и всех выпавших на него испытаний, он превращается в мужика, который принимает на себя ответственность, у него пропадает презрение ко всем остальным людям, он дружен со своими коллегами по работе и готов рискнуть жизнью, если потребуется. А второй — аллегоричное описание нашей современности. Раньше у нас была идеология, где человек человеку друг, товарищ и брат, сейчас же у нас человек человеку волк. При этом общество у нас хочет справедливости. Следовательно, третий аспект — это поиск туманного будущего и справедливости. Вот такую картину я хочу создать.

— А не боишься, что философия и смыслы, которые не ориентированы на коммерческий успех, могут отпугнуть спонсоров от проекта?

— Боюсь. Поэтому прежде всего, у меня рассказывается интересная история с динамичным повествованием, а остальное достигается за счет аллегорий и символов. И выступает как скрытый бэкграунд: его можно заметить, если ты присмотришься и задумаешься. Зрителя это напрягать не должно, потому что в первую очередь он увидит приключение. Но если задуматься, что значит этот персонаж или почему другой так поступил, как они друг с другом взаимодействуют, то увидишь и иносказательность.

— Почему был выбран именно краудфандинг? Почему бы не попробовать получить другие способы финансирования?

— Я отправил более восьмидесяти писем различным кинопродюсерам и киностудиям и получил только два ответа, из Беларуси и Екатеринбурга. В Екатеринбурге сказали, что они сейчас заняты по самую шею, и у них просто времени нет рассматривать, а белорусы пожелали всего хорошего, сказали, что идея отличная, но полнометражками они, к сожалению, не занимаются.

И я их, в общем-то, понимаю, потому что сейчас экономическая ситуация сложная, все хотят, в первую очередь, выжить. Поэтому, прежде всего, важна прибыль, необходимо, чтобы мультфильм окупился. Как показывает опыт современных российских мультфильмов, финансово они окупаются, но являются неинтересными в большинстве случаев.

— Ты мечтаешь о прокате?

— Ну, это было бы приятным дополнением к хорошему мультфильму. Я думаю, что если мультфильм получится хорошо, то и с прокатом проблем не будет. Но слава мне, грубо говоря, до фонаря. Мне важен результат.

— На твоей странице ВКонтакте в любимых фильмах «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки и «Бойцовский клуб» Финча. Это как-то повлияло на тебя, твое творчество? Чем вообще вдохновляешься?

— «Бойцовский клуб» здесь будет точно не причем. Единственное, что могу сказать, в «Бойцовском клубе» отличная динамика повествования. Что ни фраза — очень интересная информация. Все очень быстро развивается. Если по динамике повествования, то да, я хотел бы на это равняться. А по каким-то темам нет, шизофреников у меня там не будет.

Что мне нравится в работах Миядзаки? Их атмосфера. Когда ты смотришь его мультфильмы, ты погружаешься в свой мир. Ведь даже если подумать, то у него нет каких-то сложных и закрученных сюжетов. Если в том же «Бойцовском клубе» шизофрения, тайный заговор и все такое, то у Миядзаки все простенько, понятно и, в то же время, правильно. Правильно по смыслу то, что он делает и хочет донести. Мне это нравится и хочется сделать что-то такое же. Естественно, работать нужно в своем жанре, ориентируясь на лучшее. Я хочу взять советские мультипликационные традиции и какие-то ориентиры из современных. Чтобы было интересно смотреть.

— Какие у тебя любимые мультфильмы? Из советских, из западных.

— Вот советские долго буду перечислять. Что тогда было здорово? Людям позволяли экспериментировать. Не было идеи, что прежде всего мультфильм должен окупиться. Взять того же «Ежика в тумане», с коммерческой точки зрения он успешный, нет? Скорее всего, современные продюсеры на это вряд ли денег дали, зато мультфильм попал в историю. И за счет подобных экспериментов было много интересных штук. А из любимых: «Падал прошлогодний снег», «Смех и горе у Бела моря», «Ух ты, говорящая рыба», «Масленица», «Следствие ведут колобки» и так далее. Из современного: опять же Миядзаки. Мастер, нет слов. Из нынешних российских, к сожалению, ничего.

— Есть что-нибудь в планах после «Курьера»?

— Да, есть идея для следующего клипа. Тоже мрачный, черно-белый боевик. Называться будет «Числа». Я вообще думал, что пока краундфандинг идет, буду набрасывать его. Но кампания все время и все мысли сжирает, я, практически, ни на чем не могу сосредоточиться. Сплю плохо. Еще есть парочка идей для короткометражек, пока рассказывать не буду, но задумки есть.

Сбор средств на съёмки мультфильма «Курьер» на платформе Планета.

Текст: Вячеслав Серов

Фото: Владимир Дударев

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