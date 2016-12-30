Юлия Власенко: «После стажировки мы перестроили свой бизнес так, чтобы работать продуктивней»

Партнерский материал / Фото: 30 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

Юлия Власенко Директор компании Webseversk

«По итогам стажировки мы перестроили свой бизнес так, чтобы работать продуктивней».

Компания Webseversk занимается веб-разработками и интернет-маркетингом. С 29 августа по 2 сентября 2016 года директор компании Юлия Власенко приняла участие в групповой стажировке в Кемерово, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области. Стажировка проходила в течение одной рабочей недели.

— В стажировку мы отправились с целью узнать как можно улучшить бизнес-процессы в нашей компании, довести до автоматизма те вещи, которые увеличат производительность. Хотелось и обменяться опытом с более опытными веб-студиями, узнать какие хитрости помогают им в работе, чего стоит остерегаться, на что обратить особенное внимание.

Перед поездкой мы ожидали, что в Кемерово будет все то же самое, что и в Томске — наши города сопоставимы по размерам, количеству населения. Но оказалось, что несмотря на то, что Кемерово, по сути, наш сосед, бизнес в нем строится совсем по-другому. Это очень полезный опыт, хотя бы просто «осмотреться вокруг», узнать и что устроено у других.

В стажировке мы принимали участие как действующая компания, цели что-то кому-то продать не было. Встречались с представителями разных сфер бизнеса. Особенно запомнилась встреча с компанией «Атвинта», они же коворкинг-центр «ЭТО_». Это хороший пример успешного ведения бизнеса. Директор компании Марина Семахина поделилась поделилась не просто накопленным опытом и знаниями, но и полноценной моделью управления персоналом. Запомнилась веб-студия «Сиберика». Можно сказать, что визит к ним оказался настоящей находкой. Из разговора с руководством удалось почерпнуть и даже применить много полезного для нашей компании.

Если говорить в целом, то поставленных целей в ходе стажировки мы добились. Более того, по итогам поездки провели у себя небольшую реорганизацию: по опыту компании «Атвинта» ввели новую систему оплаты труда, перешли на CRM. Еще мы полностью поменяли сегмент клиентов, с которыми работаем, что позволило более чем в два раза поднять цены на проекты, и в два раза повысить качество. Пока новая система работы проходит «обкатку», это займет 5–7 месяцев. План по реализации дальнейших мероприятий достаточно большой, пока мы внедрили меньше половины того, что хотелось бы, но это уже достаточно сильно сказалось на продуктивности работы.

Поэтому стажировкой мы остались довольны, и я бы рекомендовала воспользоваться такой возможностью всем молодым предпринимателям.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области». Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

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