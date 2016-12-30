Сергей Скугорев: «Бизнес-стажировки в Москве и Петербурге превзошли все ожидания»

Партнерский материал / Фото: 30 декабря 2016 // Фото: pixabay.com

Сергей Скугорев Директор компании Sport life

«Бизнес-стажировки в Москве и Петербурге превзошли все ожидания».

Компания Sport life занимается организацией и проведением спортивных соревнований более 7 лет, оказывает услуги по организации тренировок для спортсменов. Также компания открыла магазин спортивной экипировки в Томске.

В октябре 2016 года в течение двух недели директор компании Сергей Скугорев проходил индивидуальную стажировку в Москве и Санкт-Петербурге, организованную Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Перед стажировкой я поставил несколько целей. Первая — посмотреть, как на более высоком уровне реализуют проекты, подобные тем, которые делаем мы. Второе — привнести в свой бизнес что-то новое и договориться с партнерами о проведении мероприятий на территории Томска и области. Третье — узнать, какие новые виды деятельности можно было бы реализовывать в нашем бизнесе, с какими партнерами начать сотрудничество.

К стажировке я готовился не одну неделю, чтобы все прошло как полагается, а не выглядело так, будто я приехал на экскурсию. Я встретился с представителями организации «Руспортинг» — это очень крупная организация, которая проводит мероприятия для «Газпрома», «ИНТЕР РАО ЭС». Поговорил с представителями национальной мини-футбольной лиги — этот проект реализован более чем в 20 городах России. Встречался и с теми, кто занимается организацией детских спортивных мероприятий. Я специально выбрал время так, чтобы самому побывать на мероприятиях, которые организуют местные спортивные компании. Встреч было много, где-то обменивались опытом, где-то договаривались о дальнейших совместных планах. В Петербурге состоялась встреча с партнерами, чьими региональными представителями мы являемся. Также прошла встреча в футбольном центре Estadio, у них в Петербурге тренировочные поля.

В ходе стажировки было важно закрепить результаты и по возможности сделать что-то новое. Новое, как правило, не всегда «выстреливает», но в этом случае выстрелило. И за то, что такое становится возможным, хотелось бы сказать Фонду, как организатору стажировок, отдельное спасибо.

Сейчас есть два направления, которые мы планируем реализовать в компании. В первую очередь, это медийное направление: хотим сделать несколько выпусков телепередач с участием наших клиентов, планируем увеличить количество съемок на матчах, которые мы проводим. Расширить и круг партнеров, внедрить более персональные системы озвучки, статистики. Хочу отметить, что во время стажировки я получил оценку своей деятельности — еще немного и мы сможем войти в любой город. Томск всегда был кузницей кадров, и если здесь ты выдерживаешь определенную конкуренцию, растешь, не стоишь на месте, то это оценивается, и оценивается регионами.

Я бы порекомендовал предпринимателям принимать участие в подобных стажировках. Человек развивается в ходе стажировок, получает определенный опыт, растет как предприниматель. Но нужно ставить четко понимать, что ты хочешь получить от стажировок, какую пользу они должны тебе принести. Если есть какие-то направления, наметки, видение дальнейшего развития, то впоследствии они должны быть реализованы. У меня это сделать получилось, это была именно рабочая поездка. Также предприниматель, собирающийся на индивидуальную стажировку, обязан быть в должной мере организован, чтобы поездка прошла как надо и принесла соответствующие результаты.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области».

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

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