На тарелке. Декабрьский гид по еде и заведениям в Томске

30 декабря 2016 / Томский Обзор

Заканчиваем год выпуском большого гида по еде и заведениям в Томске.

Этот гид — не рекламный, отражает исключительно точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно журналистов и обозревателей Томского Обзора и нашей Афиши. Все походы в заведения оплачивались из редакционного бюджета. Реклама в гиде публикуется исключительно в рекламных врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить рекламу в январском гиде, пишите сюда: info@westsib.ru

Для начала, немного об открытиях. Начнем с самого свежего и вкусного — наш топ получился таким (на первый-второй рассчитывать некорректно, все заведения очень разные):

Кафетериус Лебедева в Томске

В декабре в самом центре Томска заработало заведение от известного российского дизайнера Артемия Лебедева. Кроме Томска, заведения этой сети работают в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Казани и Новосибирске. «Вкусноту и интеллигентность» предлагают на углу проспекта Ленина и одноименной площади (пр. Ленина, 113), заведение небольшое, но очень светлое и уютное, с неплохим видом из окон. В «Кафетериусе» можно не только поесть, но и купить книги и сувениры от Студии Артемия Лебедева.

Пока заведение работает в техническом режиме, дорабатывается меню, но что-то попробовать уже можно:

Кофе в фирменных кружках хорош, киш с ветчиной и брокколи тоже — правда, кукуруза в нем внезапна и 189 р. для Томска несколько дороговато. Зато здесь можно рано позавтракать — заведение работает с 8 утра, завтраки подают в течение всего дня. Меню невелико, но вполне позволяет достойно перекусить, цены вполне приемлемы. Хорошая музыка, отличный персонал. В целом — однозначно рекомендуем к посещению.

Гастробар Delikatessen

В конце октября заработал гастробар Delikatessen — рецензию на него читайте на Афише. Атмосферное заведение, открытое Мариной Ковалевской, на счету у которой уже есть очень удачный проект кафе «СчастьЕсть». Delikatessen продолжает развивать тему хорошей еды и дизайна в Томске. Здесь можно попробовать любопытные вещи вроде паштетов или фрикасе из кролика, выпить хорошего вина или кофе, особое предложение заведения — гастрономические ужины на двоих. Это сеты из 4-х блюд, дополненные вином. Позволяют за очень разумные деньги оценить кухню заведения и приятно провести вечер выходного.

Стейк-хаус Антрекот

«Антрекот», заработавший на Кирова в 2015 году и рассказавший томичам о том, каким должно быть вкусное и доступное мясо на гриле, обзавелся осенью второй точкой на Трифонова, 22б. В меню появились супы, увеличилось количество салатов, мясо не утеряло своей прелести, а к счету нам подали новогодний комплимент — мандарины. Если любите мясо, в «Антрекот» однозначно стоит сходить, а почитать поподробнее о заведении можно в наших рецензиях на Афише: Антрекот-2015 и Антрекот-2016.

Кафе, кофейни, бары

Этот год был особо богат на открытие кофеен. Во-первых, кофейня Espresto, название, логотип и фирменный стиль для которой разрабатывала студия Province. Заведение заработало в здании по ул. Усова, 6, ст р.12, где раньше располагались цеха Электролампового завода, подробнее о нем можно почитать в нашей рецензии на Афише:

Во-вторых, милая кофейня «Утро понедельника», которую открыла кальянная «Фабрика» на первом этаже здания по пр. Ленина, 77а:

Здесь мы оценили авторский кофе (испанский раф был странным, но вкусным) и конфеты — домашние трюфели из бельгийского шоколада, которые оказались свежими и вкусными и были быстро съедены всей редакцией. Стоимость одной конфетного шарика — 35 р. Вход в кофейню — со двора, пока в ней малолюдно и не очень просторно, но уютно. Техническое открытие было 26.11, кухня пока не работает — но мы надеемся удивиться ей в январе:)

Конечно же, напомним про открытие стационарного «Эндорфина» в здании ДК ТЭМЗ, а еще про кучу новых кофейных точек можно почитать в осеннем обзоре «Квартирники, огонь и „Большой Лебовски“. Новые кофейные места на карте Томска».

Кейтеринг «Монпансье», чьи лимонады и вкусности мы пробовали на городских фестивалях в последние год-полтора, обзавелся собственным кафе, рецензия на него подоспеет в ближайшее время:

Оно расположено на пр. Фрунзе, 61 прямо под новооткрывшимся в этом же здании осенью этого года «Буланже»:

Не можем мы не упомянуть место, где в Томске готовят фалафель и играют виниловые пластинки. В помещении на пр. Ленина, 70, где успело открыться и закрыться огромное количество заведений — от караочечных до ресторана «Пион» — заработал Hall bar.

Ну и отметим новый дизайн в хорошо известной томичам «Солянке» — получилось эффектно:

Доставки еды

Среди доставок выделим два безусловно интересных открытия года — доставку от кафе китайской народной кухни «Дыхание вока», благодаря которой жители центральной части Томска смогли получать лапшу на дом, и Burgerlab Delivery от The Burger Lab. Про обе службы мы писали в минувшем году, и обеими воспользовались. Все прошло удачно и в первом, и во втором случае.

Почему именно эти доставки — это тот редкий случай, когда на дом вам привезут не пиццу или суши, а совершенно другую, при этом вкусную и свежую еду.

Завтраки и ланчи

В части завтраков открытием этой осени безусловно, стал ресторан «Марле Буа» , где кормят аж с 7.30 утра и от 75 рублей. Почитать подробнее про сеты для завтраков можно конечно же, в нашей рецензии.

В части бизнес-ланчей в минувшем году в нашем топе оказались не новые, а проверенные места: во-первых, ирландские поздние завтраки в Harat`s, а во-вторых, ланчи в ProCofe (пр. Ленина, 100), про которые мы писали сразу после открытия, пару лет назад. В этом году мы в динамике наблюдали за ростом популярности этого заведения — сейчас найти там в обеденное время свободное место без предварительного заказа сложно. К счастью, аншлаги не стали поводом к падению качества еды — здесь вкусно — каждую неделю новое меню, приятный персонал и очень уютная атмосфера.

Еда навынос

Открывшийся в этом году магазин русской кухни «Светёлка», совмещенный с чайной (пр. Кирова, 20) , отметился тем, что сделали его — что внезапно — на базе ОГУ «Столовая Администрации Томской области». Еду навынос, которую там продают, готовят именно в этой столовой, абсолютный хит — эчпочмаки.

В качестве финала: фраза этого года в томском ресторанном бизнесе — «техническое открытие». Кажется, именно все теперь открываются только так, причем не факт, что за «техническим» открытием придет «торжественное»:)

Просто заведения или продолжают мирно работать дальше, или вдруг закрываются (как например, «Огонь-кафе», в которое мы сходили, дабы написать рецензию, но прямо в день выпуска узнали, что кафе уже закрылось, или как пиццерия «La dolce vita», которая проработала меньше полугода). К «закрытиям года» можно отнести и исчезновение ресторанно-гостиничного комплекса «Усадьба Разгуляй».

Техническим открытием «Карла у Клары» мы и завершаем наш гид. С января 2017 на пл. Кирова заработает пивной клуб, в котором можно будет попробовать кухню сибирских немцев и свежее томское пиво:

Подробности — в нашей январской рецензии.

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Мария Симонова, Елена Фаткулина, ProCofe, Администрация Томской области, Burgerlab Delivery, «Буланже», студи Province, кейтеринг Монпансье, кафе Солянка

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