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Пять компьютерных игр, на которые не жаль потратить выходные

30 декабря 2016 / Томский Обзор

АВТОР Егор Хворенков

Новый год уже практически наступил. А за ним подтягиваются сытые и ленивые новогодние каникулы.

Тем, кто хочет скоротать беззаботные дни и вечера, не вставая с кресла, предлагаем небольшую подборку игровых новинок 2016 года, на которые не жаль потратить заветные выходные.

С одной стороны, уходящий год был щедр на релизы, однако за громкими названиями и обильным пиаром порой скрывались откровенно недоделанные проекты. Потому наш список компьютерных игр (не включаем консоли, так как редакция играет исключительно на ПК) получился короче прошлогоднего. Да и знакомые названия попадаются.

Ведьмак 3. Дикая Охота: Кровь и вино

Первое место в нашем списке занимает обширное дополнение к одной из самых лучших РПГ, которые только видели свет — «Ведьмак 3: Кровь и вино». После его выхода многие отмечали, что кто-то делает дополнения и называет их играми, а создатели «Ведьмака» делают игру, и называют ее дополнением.

«Кровь и вино» - последняя глава в приключениях Геральта из Ривии, дамского угодника, рыцаря и убийцы чудовищ. В герцогстве Туссент (что-то вроде средневековой Испании или Италии) объявляется чудовище, которое одного за другим убивает приближенных княгини. Княгиня знакома с Геральтом лично и наслышана о его талантах. Потому она призывает ведьмака, чтобы тот разобрался с проблемой. Позже выясняется, что за убийствами стоит вампир. Но обычный, казалось бы упырь, на деле оказывается высшим вампиром, которым кто-то умело манипулирует.

Дополнение предлагает игроку отдохнуть от серого и страшноватого мира Вызимы и островов Скеллиге. «Кровь и Вино» буквально выплескивает на мониторы ярчайшие краски, втягивая игрока в мир виноделов, плотоядных цветов, гигантских сколопендроморфов, рыцарских турниров и трагических историй. Можно сказать, что создателям удалось превзойти самих себя. Они учли ошибки оригинала и очень хорошо над ними поработали. Мир больше не кажется таким пустым, истории стали менее нудными, а порой и более безумными. Чего только стоит квест в книге сказок, где девочка со спичками продает местный наркотик, а Рапунцель повесилась и бродит в виде призрака в своей башне, так и не дождавшись принца. Бестиарий также пополнился новыми тварями, оружейная — новыми мечами и доспехами, цирюльни — новыми «модными» прическами. Те, кто хорошо знаком с вселенной Ведьмака (прочитал все книги), встретят здесь старых знакомых (другого высшего вампира). А самое главное, что сделали создатели, — завершили историю убийцы монстров, дали ему дом (винодельню), в который потом могут заглянуть те, кто особенно дорог ведьмаку. А, значит, Геральт в конце концов обрёл покой (или нет — все зависит от поступков игрока).

К недостаткам дополнения можно отнести ее забагованность. Да, игра дает сбой редко, но порой это происходит в очень значимых для сюжета квестах. Также в «Ведьмака» по-прежнему тяжеловато играть и нужно привыкнуть к размеренности сюжетного повествования. Однако «Кровь и вино» того однозначно стоит. И звание лучшая RPG года от The Game Award это только подтверждает.

Dark Souls 3

Уходящий год стал заключительным для еще одной успешной серии RPG — Dark Souls. Игры этой серии славятся своей сложностью, эстетикой тёмного фэнтези и какой-то странной притягательностью.



Игрокам предлагают сыграть за мертвеца, который должен собрать души великих повелителей прошлого, дабы возжечь огонь в Печи Первого пламени. Параллельно герою предстоит мечом и магией пробивать себе путь сквозь орды таких же мертвецов, рыцарей, скелетов и разного рода безобразных созданий.

Эта игра будет интересна тем, кто любит сложности. Dark Souls практически никогда ничего не говорит прямо. История мира рассказывается в кратких диалогах с редкими персонажами мира, из окружения, описания предметов, или внешнего вида врагов. Игра одновременно ограничивает игрока и дает ему полную свободу прохождения. Здесь нет огромного открытого мира, но то, что дается игроку, можно облазить вдоль и поперек, раз за разом открывая для себя что-то новое. А удобная и гибкая «боевка» поможет проходить этот путь по-разному (наперевес с огромным, но медленным мечом, или с двумя кинжалами). Отдельно стоит отметить необычный мультиплеер серии. Дело в том, что в мир игрока в любой момент может вторгнуться другой игрок. Одни могут помочь, другие будут преследовать, создавая максимум неудобств.

К минусам игры можно отнести ее сложность (впрочем, для кого-то это не минус) и краткость — ее можно пройти за пару-тройку вечеров, не особо напрягаясь. Тем не менее странная атмосфера, интересная, хоть и не до конца понятная, история помогут скрасить праздники, особенно тем, кто в эти дни пребывает в печально-философском настроении.

Doom

Тем, кто не привык долго раздумывать над смыслом того, во что играет, придется по нраву новый Doom. Его создатели попытались передать атмосферу того, первого «Дума», что им, отчасти и удалось.

Действие игры происходит на Марсе. Игрок просыпается в каменном гробу, над которым склоняется странного вида тварь. Недолго думая, Думгай разносит череп любопытному созданию. Позже выясняется, что ученые нашли спасение для человечества — Аргент-энергию. Беда в том, что энергия эта берется прямиком из глубин ада. Естественно в процессе ее добычи безумный ученый открыл врата в преисподнюю, откуда хлынули полчища демонов, справиться с которыми под силу лишь игроку с бензопилой и двустволкой.

Doom, как и прежде, шутер от «первого лица». Игровой процесс представляет из себя классические пострелушки с двойными прыжками и эффектнейшими добиваниями ослабленных врагов. Причем каждую тварь можно добить несколькими способами. Демонов в новом Doom достаточно много — почти все они, немного видоизмененные, перекочевали из своего «прапрадедушки». Здесь и круглые летучие какодемоны, огромные бароны, мечущие фаерболы импы и опаснейший Кибердемон. Истреблять всю эту живность игроку предлагают под убойное сочетание Emmure и Combichrist (драминбас и джент). Кстати, автор саундтрека также получил награду TGA 2016.

В целом, новый Doom великолепен. Единственная его беда в том, что геймплей попросту тупой: зачисти локацию, найди выход и переходи к следующей, собственно, как и у самого первого (и второго) «Дума». К этому нужно быть готовым и не ждать длинных катсцен, которые бы хоть как-то наполняли игру смыслом. С другой стороны, многим любителям бездумных пострелушек этот ураган расчлененки и жестокости придется по нраву.

Call Of Duty: Infinity Warfare

Ни один год не обходится без выхода новой части игрового сериала Call Of Duty. На этот раз игрокам показывают кино про войну в космосе.

Действие Infinite Warfare происходит в далеком будущем. Человечество успешно колонизировало Марс, а просторы космоса бороздят огромные корабли. И вот, в день триумфа, когда на Земле проходил военный парад и на орбите собрались самые крутые крейсеры, мятежник с красной планеты (которого здесь играет тот самый Джон Сноу из «Игры престолов») наносит вероломный удар. Объединенные силы Марса практически уничтожают планетарную оборону Земли, постулируя тем самым свою независимость. Игроку предлагают взять на себя роль бойца ВВС, который решает дать отпор предателю.

Новая Call Of Duty — космический боевик с банальным и предсказуемым сюжетом. Здесь можно повоевать на Земле и других планетах, на космическом корабле, в открытом космосе. А самое главное — можно полетать на космических истребителях. При этом полеты оставляют приятное впечатление, жаль только, что подобных миссий не так много. Ну и конечно же, игра очень зрелищная, чего стоит только падение огромных кораблей в воды безбрежного океана на фоне горящего города и захлебывающихся пушек планетарной обороны. Сам геймплей, в целом, не претерпел особых изменений, потому играть в Call Of Duty по-прежнему просто, жаль, что уже не так интересно.

Infinite Warfare нельзя назвать идеальной игрой, которая влезет в душу и останется там навсегда (как, например, «Ведьмак»), или поразит настолько, что ее захочется перепроходить (как Dark Souls 3). Зато она легко поможет отвлечься от прошлогодних проблем и расслабиться перед монитором.

Battlefield

Вместе с новой частью Call Of Duty в этом году вышел и ее названный «убийца» — Battlefield 1. В отличие от своего конкурента, этот шутер погружает игрока в ужасы Первой мировой войны.

Сюжет игры незамысловат и состоит из нескольких новелл. В каждой из них игроку предлагается попробовать себя в роли бойцов разных родов войск: можно побыть пулеметчиком, танкистом и даже летчиком. Все они успешно (а некоторые не очень) побеждают супостата на полях сражений первой мировой.

Но серия Battlefield стала известной не из-за сюжета. Главное здесь — мультиплеер. В нем игрока буквально ничто не ограничивает, можно попробовать на себе все роли: сбивать самолеты из снайперской винтовки, протыкать танки медицинским шприцом, или рубить врагов шашкой на вороном скакуне. По сравнению с предыдущими частями в Battlefield 1 улучшилась графика, мультиплеерные режимы. К тому же создатели очень скурпулезно подошли к вопросу передачи духа Первой мировой: от подбора оружия и экипировки, до озвучки персонажей (забавно слышать английский акцент в крике английских солдат во время штыковой атаки).

Правда, не обошлось и без минусов: есть некоторые проблемы с балансом. Например, танкисты очень лихо «выносят» пехоту, которая мало что может противопоставить металлическим исполинам. Также тем, кто никогда не знаком с серией Battlefield, будет трудновато «входить» в игру. Не упрощают этот процесс и местные асы, которые приноровились выносить «нубов» находясь на другой стороне карты. Однако если игрок сумеет справиться с первоначальным ступором, то Battlefield 1 подарит ему тонны приятных впечатлений.

Фото: Steam, Origin

Видео: Youtube

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