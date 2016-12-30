Новогодняя сказка для детей. Молодые специалисты Томского филиала АО «ССК» организовали праздник детям, оставшимся без попечения одителей

30 декабря 2016 / Партнерский материал

Во внутреннем мире человека доброта — это солнце.

В.Гюго

Новый год и Рождество — это волшебные праздники, с детства всеми любимые и ожидаемые. Они несут в себе надежду на лучшее, веру в хорошие перемены.

Молодые специалисты Томского филиала Сибирской Сервисной Компании накануне праздников отправились в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска». Своими силами они организовали настоящую сказку — театрализованную постановку «Проказы маленькой Ведьмочки».

Сотрудники Сибирской Сервисной Компании показали ребятам, что и злая колдунья может стать доброй феей, если поиграть с ней в веселые игры и спеть ее любимую песню. Чудеса случаются, если их очень ждать. Поздравить детей заглянул и сам Дед Мороз. А его помощники устроили веселые игры, вместе с воспитанниками строили смешные рожицы, рассказывали стихи, пели песни, соревновались. Одним словом, веселились от души!

Ольга Евгеньевна Конышева, директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска» «Мы очень благодарны сотрудникам Томского филиала ССК за помощь, которую нам оказывают. Они всегда откликаются на наши просьбы. Новогодний праздник прошел великолепно. Дети были счастливы: участвовали в играх, с интересом смотрели все представление, очень обрадовались чудесным подаркам!, — говорит Ольга Евгеньевна Конышева, директор „Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска“».

Томский филиал ССК вот уже больше трех лет оказывает помощь воспитанникам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска». Ребятишкам привозят вещи, игрушки. Помогает филиал Центру техникой, закупкой продуктов питания для летних выездов детей.

Ирина Анатольевна Шкреба, заместитель директора по персоналу Томского филиала АО «ССК» «Сегодняшний праздник состоялся. Видно как загоралась радость в детских глазах, ребятишки были активны, веселы, взрослые — довольны. Конечно, ССК всегда уделяет большое внимание социальным проектам и вопросам благотворительности. Но именно этот проект ценен тем, что этот Новогодний праздник придумали и своими силами провели именно молодые специалисты Томского филиала».

Екатерина Дакукина, председатель Совета Молодых Специалистов Томского филиала АО «ССК» «Все понимают, что в детском доме ребятишкам не хватает, прежде всего, внимания. Поэтому мы решили подарить им именно праздник, чтобы они могли посмотреть сказку, повеселиться, вместе с нами поиграть. Мы планируем и в будущем организовывать подобные мероприятия».

В настоящее время в «Центре помощи детям» проживает 40 воспитанников от 7 до 18 лет. У каждого ребенка здесь своя непростая история. Вдохновить их на смех и улыбки, увидеть блеск и радость в детских глазах — очень важно, и это по силам каждому.

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК» «Новый год — праздник семейный, он вдохновляет на добрые дела, особенно если это касается детей. Этот светлый праздник все с нетерпением ждут в любом возрасте. О сказочных чудесах мечтают, и дети, и взрослые. Пусть в наступающем году будет больше хороших новостей, мира и добра!»



Сибирская Сервисная Компания

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