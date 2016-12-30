Новогодняя сказка для детей. Молодые специалисты Томского филиала АО «ССК» организовали праздник детям, оставшимся без попечения одителей
Во внутреннем мире человека доброта — это солнце.
В.Гюго
Новый год и Рождество — это волшебные праздники, с детства всеми любимые и ожидаемые. Они несут в себе надежду на лучшее, веру в хорошие перемены.
Молодые специалисты Томского филиала Сибирской Сервисной Компании накануне праздников отправились в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска». Своими силами они организовали настоящую сказку — театрализованную постановку «Проказы маленькой Ведьмочки».
Сотрудники Сибирской Сервисной Компании показали ребятам, что и злая колдунья может стать доброй феей, если поиграть с ней в веселые игры и спеть ее любимую песню. Чудеса случаются, если их очень ждать. Поздравить детей заглянул и сам Дед Мороз. А его помощники устроили веселые игры, вместе с воспитанниками строили смешные рожицы, рассказывали стихи, пели песни, соревновались. Одним словом, веселились от души!
Ольга Евгеньевна Конышева, директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска»
Томский филиал ССК вот уже больше трех лет оказывает помощь воспитанникам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Томска». Ребятишкам привозят вещи, игрушки. Помогает филиал Центру техникой, закупкой продуктов питания для летних выездов детей.
Ирина Анатольевна Шкреба, заместитель директора по персоналу Томского филиала АО «ССК»
Екатерина Дакукина, председатель Совета Молодых Специалистов Томского филиала АО «ССК»
В настоящее время в «Центре помощи детям» проживает 40 воспитанников от 7 до 18 лет. У каждого ребенка здесь своя непростая история. Вдохновить их на смех и улыбки, увидеть блеск и радость в детских глазах — очень важно, и это по силам каждому.
Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»
АО «Сибирская Сервисная Компания»
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