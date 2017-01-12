Страшные Сибирские Сны. Кто и зачем создал в Томске меховой глобус?

12 января 2017 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Наташей Юдиной

Меховой глобус, шерстяной череп и вязаные наручники — именно те произведения искусства, которые могли появиться на свет только в условиях суровой сибирской зимы.

Вооружившись нитками, спицами и мехом, художница Наталья Юдина создает особую мифологию бесконечной спячки провинциального мира — «Страшные Сибирские Сны».

— Проект, над которым я сейчас работаю, представляет собой экспедицию по снам, происшедшую во время длительной зимней спячки. Называется «Страшные Сибирские Сны». Материалы, которые я использую — вязание и шкуры, то есть такие материалы, которые связаны с теплом. Вязание и шкуры — это еще и своего рода, метафора жизни в сибирской глубинке, где большую часть года зима, которая длится и длится. Поэтому в своем проекте «Страшные Сибирские Сны» я сравниваю жизнь в глубинке с зимней спячкой.

Живу я в Сибири. Климат у нас резко-континентальный. Снег выпадает в октябре и лежит до самого апреля. Люди занимаются промыслом, земледелием, собирают дикоросы, грибы. Вяжут свитера и ходят в шкурах, то есть живут простыми потребностями: одеться и поесть. Искусство в этих условиях в принципе и не нужно, является своеобразной экзотикой. Но именно здесь я и делаю искусство. То есть исследую ситуацию, в которой оказался автор и пытаюсь обозначить это место. Вот есть «медвежий угол» и мой проект про то, как делать искусство в «медвежьем углу».Мне хочется на этом создать мифологию! Направление, в котором я работаю, Сибирский филиал ГЦСИ обозначил как «Сибирский романтический концептуализм». Думается, можно сократить просто до «Таёжного концептуализма».

В проект «Страшные Сибирские Сны» на сегодняшний день входят 7 работ:

«Ленин в зимнем уборе»:

«Медвежья Земля»:

«Тёплое письмо»:

«Малая Медведица»:

«Сергей Эйзенштейн в Мексике»:

«Из России с любовью»:

«Медвежий угол»:

Каждая из них несет свой смысл. Например, «Ленин в зимнем сугробе» — это голова Ленина, сплошь покрытая кроличьим мехом. Он как бы оброс на зиму. Я сделала её к столетию революции.

«Медвежья Земля» представляет собой глобус, полностью состоящий из медвежьей шерсти. То есть, существует предположение, что «медвежий угол» не заканчивается нигде, а покрывает весь мир. Целиком!

Другая работа называется «Теплое письмо». Все люди когда-нибудь писали «теплые» письма, что-то вроде: «Вася, где деньги?». Я представила теплое письмо в трех вариантах: виде маленького вязаного конверта, а также в виде конверта из кроличьей и овечьей шкуры.

Еще одна работа представляет собой торс Венеры из медвежьей шерсти. Это эскизная работа к скульптуре. Я мечтаю сделать скульптуру «Венера в мехах». А пока медвежий торс называется просто «Малая Медведица».

Одна из последних работ называется «Из России с любовью». Такие вязаные, уютные наручники. Теплый сувенир в условиях мягкого патернализма.

Современное искусство — это зачастую удачная компиляция. Хорошим примером может послужить работа «Сергей Эйзенштейн в Мексике». Это вязаный орнаментом череп, который похож на персонажа парада Дня мертвых из фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!». Как будто бы Эйзенштейну тоже сделали праздничный череп, только наш родной, вязаный.

Наташа Юдина — томская художница, одной из самых известных работ которой стал вязаный триптих «Триипостасный свитер», героями которого стали Ю. Гагарин, В. Путин и Дед Мороз и выставочный проект «Мой Кремль».

Наташа Юдина родилась в Томске в 1982 году. Училась в Томском Государственном Университете на отделении изобразительного искусства. В 2008 году окончила курсы Института Проблем Современного Искусства в Москве.

Фото предоставлено Наташей Юдиной

Текст: Екатерина Мороко

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