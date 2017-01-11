Обозреватель «ТО» в Лондоне. Часть II: Внутри The Guardian и секретной студии

11 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

В ноябре 2016-го стартовал прием заявок на программу «Креативные практики», организующую стажировку в Лондон для специалистов, работающих в сфере медиа и коммуникаций. Проект реализовывался в партнерстве с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и при поддержке фонда Calvert 22. Наш культурно-гастрономический обозреватель Маша Симонова прошла отбор и отправилась в Лондон - изучать, как работает медиасфера британской столицы.

АВТОР Мария Симонова

Секретное место

Одним из самых любопытных мест, которые мы посетили в Лондоне, оказалась "секретная" студия британского фотографа.

Distil Ennui, студия фотографа Александра Джеймса, находится далеко от центра Лондона, на верхнем этаже здания, откуда открывается впечатляющий вид на город. Здесь часто можно увидеть низко летящие самолеты: неподалеку аэропорт. И это все, что можно рассказать о расположении студии.

«Секретной» студию называют постольку поскольку точную локацию своего рабочего пространства Александр Джеймс скрывает и просит об этом же своих гостей. Дело в том, что в студии хранится коллекция его работ - снимки очень дорогие, каждый стоит несколько тысяч фунтов. И опасающийся грабителей фотограф скрывает, где именно находится его студия.

Александр Джеймс гостеприимен – первым делом он варит для нас, приехавших на стажировку "медийщиков" из Сибири и Оренбурга, кофе. Показывает работы. Они, конечно, завораживают. У Джеймса много снимков, сделанных под водою, при взгляде на которые невольно вспоминается эстетика прерафаэлитов. Яркие бабочки, сложные натюрморты, мистические сюжеты, на балконе даже можно увидеть витрину… с черепом!

Все композиции для съемок художник делает сам, и принципиально не обрабатывает снимки. Много внимания Джеймс уделяет своему сайту - он уверен, что художник сам может много сделать для продвижения своего творчества. Гостям сайта сразу же предлагают регистрироваться, вся их активность отслеживается и анализируется, делается персональная рассылка информации.

В 2014 году у Джеймса была выставка в Москве. После нее в студии Александра появился центральный элемент: рояль «Красный Октябрь». Сам фотограф не музицирует, но всегда готов предложить инструмент гостям.

The Guardian

Газете The Guardian почти 200 лет, и она давно считается образцом качественной прессы, одной из самых влиятельных и уважаемых газет в мире.

В программе нашей стажировки как раз было запланировано посещение культовой редакции.

Офис The Guardian расположен неподалеку от вокзала Кингс Кросс, того самого, откуда Гарри Поттер и другие маги отправлялись на учебу в Хогвартс. Так что по пути в редакцию мы видели огромную очередь желающих сфотографироваться на платформе 9¾.

Внутри редакции сотрудники сидят в больших ньюсрумах — безо всяких перегородок и личного пространства. Атмосфера при этом совершенно рабочая: в помещениях тишина, даже вездесущих соцсетей ни у кого на экране замечено не было.

В газете жесткие сроки работы над материалами: на новость отведено 20 минут, на большой текст 2–3 дня. Впрочем, лишнего никто не переработает: за этим в Британии четко следят профсоюзы. Здесь есть и ночные смены — с отдельными редакторами. Редакция разбита на нескольких отделов, у каждого есть свой начальник. В целом, в газете прослеживается очень четкое разделение труда. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» — это не про сотрудников ведущего британского издания. Одновременно фотографировать, писать тексты и немного верстать одному и тому же сотруднику здесь не принято. У каждого свое поле работы, за которое специалист отвечает.

Сейчас у The Guardian есть сайт, но сама газета до сих пор выходит в бумажном виде. В редакции говорят — переход на электронную версию в планах, но для издания важно, чтобы в новом формате оно было максимально эффективно. Пока в The Guardian проводит исследования и ищет самый подходящий для себя вариант перехода в цифровой вид.

Фото: Мария Симонова

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