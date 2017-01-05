В Томске заработал новый пивной клуб «Карл у Клары»

На правах рекламы / Фото: 5 января 2017 // Фото: pixabay.com

В Томске заработал новый пивной клуб «Карл у Клары».

Заведение на пр. Кирова, 51б рядом с бизнес-центром "Дипломат" - это уголок старого Томска, где можно попробовать кухню русских немцев и выпить свежего местного пива.

В меню "Карла" - штрудли со свининой, шупфнудельн (тушеная квашеная капуста с охотничьими колбасками и обжаренными клецками), великолепная айсбайн - приготовленная по особому рецепту рулька, домашние колбаски разных сортов, местные закуски - строганина из муксуна, зюльце и шпек, салаты и десерты по рецептам немецких хозяйств Томской области. К закускам подают свежайшее пиво томского производства.

"Мы назвали наш ресторан "Карл у Клары" в первую очередь, в честь известного томского промышленника Карла Крюгера, основавшего сто сорок лет назад знаменитый пивоваренный завод. Немецкие переселенцы начали активно обживаться в Томской губернии еще до того, как в 1870-м году была основана Германская империя. В результате, за это время у местных немцев сформировалась своя, особая кухня - простая и вкусная. И нам бы хотелось отдать ей должное, а заодно познакомить с ней горожан и гостей Томска", - рассказывает совладелец ресторана Максим Базилевский.

Уютные диваны и кресла, кирпич и дерево, мягкий свет, удивительные объявления из газеты "Сибирская жизнь" конца XIX века и парящий над залом стилизованный дирижабль, несущий новогоднюю ёлку создают атмосферу заведения. А уже на днях здесь стартуют первые "живые" концерты.

Большие порции и демократичные цены позволят устроить в "Карле у Клары" настоящие дружеские посиделки как в праздничные дни или уикэнды, так и в будние вечера. Сюда стоит зайти пообедать гостям города - именно здесь они смогут почувствовать настроение и вкус настоящего Старого Томска.

В январе заведение работает в техническом режиме.

Часы работы в праздничные дни: с 18.00 до 00.00

Тел. для справок и бронирования столов: 97-99-87

Адрес: пр. Кирова, 51б

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