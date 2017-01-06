Еда. Рецензии.

Ужин в «Монпансье»

6 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Кейтерингу «Монпансье» уже два года, а в декабре у компании появилось и свое кафе. Что приятно, на улице Фрунзе, где новых заведений пока сравнительно немного.

Через свою стеклянную стену кафе выглядело очень уютно, солнечно, и мы поспешили туда на ужин.

Где: пр. Фрунзе, 61, с осени на втором этаже этого же здания работает кофейня «Буланже».

Интерьер: место словно создано для спасения от серого зимнего уныния. Теплые тона, натуральные материалы, комнатные растения на каждом столике и много света, различных ламп. Один зал со стеклянной стеной выходит на Фрунзе, в нем же находится барная стойка.

Второй более закрытый, уютный. На стене – радужные свадебные снимки.

Меню: бумажное с самыми различными позициями, правда, шрифт мелковат.

Перед каждой группой блюд указано максимальное время приготовления. Много любопытных и редко встречающихся в томских кафе вариантов. Например, среди холодных закусок (по цене они от 200 рублей) есть тартар из телятины (блюдо из сырого мяса). Хороший выбор блюд с морепродуктами, будь то мидии в панцире, тартар из рыбы, роллы, салаты, паста или ризотто.

Горячие закуски (от 100 рублей) достаточно традиционны в основном подходят под пиво.

Салаты от 165 рублей, есть и разные «Цезари», и менее известные варианты. Супа только два (по цене от 120 рублей), но оба любопытные.

Горячее от 160, найдутся блюда и для вегетарианцев, и для неравнодушных к мясу, и для любителей морепродуктов.

Среди гарниров не только картофель, но и более редкие спаржа и чечевица.

Барное меню радует ассортиментом безалкогольных напитков. Чай (от 100 рублей) есть традиционный, а также ряд позиций под названием «чай интересный». Кофе от 70 рублей, молочные коктейли от 100. Зато лимонады (от 50 рублей) есть и авторские свежеприготовленные варианты (каждый день новые), и «Фентиманс», где найдутся такие вкусы, как одуванчик и лопух, бузина или роза.

На витрине еще представлены капкейки, торты, пирожные.

Из алкоголя в барной карте пока только бутылочное светлое пиво «Юзберг» за 120 рублей.

Еда: заказ делается у барной стойки и сразу оплачивается. После мучительных раздумий (много в меню аппетитных вариантов) мы выбрали сырный суп с курицей и крутонами, феттучини с морепродуктами и «интересный чай», вариант «медовое яблоко с имбирем».

Пока делали заказ, заинтересовались лимонадом, стоящим возле кассы в большой емкости. Нам его предложили продегустировать. Он оказался насыщенным, несладким, освещающим. Но более подробное знакомство с ним мы решили отложить до теплых времен года.

Первым подали чай (150 рублей за 800 мл). С виду был совсем прозрачные, с мелкими кусочками яблок. Заваривали его долго, но вкус все равно был хотя и приятным, скорее яблочным, чем имбирным, но слабым.

Сырный суп-пюре (130 рублей) хотелось сделать чуть горячее и немного острее. В целом понравился: курицы достаточно, она не суховатая, крутоны хрустящие, не пережаренные. Суп нежный.

Потом настала очередь феттучини с морепродуктами. Паста с чернилами каракатицы смотрелась весьма эффектно. Мидия была замечена только одна, зато в панцире. Креветки, кальмары, семга были (и никаких крабовых палочек, как в «Мистер Тако»). Соус приятный, ненавязчивый.

Размер порций и не огромный, и не крошечный. Удалось насытиться, но в меру.

Счет: 600 рублей. Есть безналичный расчет.

Итого: уютно, доброжелательно и вкусно, только чай оставил вопросы. Многое непременно хочется попробовать, так что повод вернуться есть!

Текст, фото: Мария Симонова

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