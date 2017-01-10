Новая схема. Операторы автобусных маршрутов в Томске - кто они

10 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Кто является операторами томских автобусных маршрутов после принятия новой схемы? Рассказываем в нашем обзоре.

Введенная в действие с 1 января новая схема автобусных маршрутов Томска позволила впервые составить список конечных бенефициаров сектора экономики, еще недавно находившегося в тени. Ими оказались 25 физических лиц.

Напомним, победители аукционов на 20 маршрутов определились в четвертом квартале прошлого года, операторы еще четырех маршрутов из-за сорванных аукционов были определены по дополнительному конкурсу в декабре. Таким образом, в Томске с 1 января заработали 24 городских автобусных маршрута (по факту - 29, некоторые из них парные), у каждого из которых - отдельный перевозчик. Попутно городской бюджет пополнился на 90 млн рублей.

Крупнейшим оператором, который будет в течение ближайших трех лет эксплуатировать пять маршрутов (№5, 10, 12, 20 и 31), стало ООО "Союз Автотранс". Компания заплатила за право работать на них 16,7 млн рублей.

Совладельцами "Союз Автотранса", по данным "СПАРК-Интерфакс", на паритетной основе являются два физлица - Николай Кузнецов и Тагир Ахметкузин. Н.Кузнецов родился в 1956 году в городе Осинники Кемеровской области, в рамках ИП с 1995 года занимается пассажирскими перевозками. В 2014 году трижды привлекался к административной ответственности по искам Ространснадзора за нарушение лицензионных требований к перевозкам. Кроме того, Н.Кузнецов с 2013 года является учредителем и директором ООО "Гармония", основным видом деятельности которого является общеврачебная практика. Правда, за 2015 год доход компании составил 65 тыс. рублей, а чистый убыток - 109 тыс. рублей.

Т.Ахметкузин родился в 1968 году в Магадане, в 1997-2008 годах занимался розничной торговлей, а в 2006-2008 годах учредил и возглавил два юрлица-двойника - оба называются ООО "Росгоравтотранс" и зарегистрированы в поселке Копылово Томского района Томской области. Одно из них имеет лицензию на перевозку пассажиров автотранспортом, а другое - на розничную продажу алкоголя. К последнему имел претензии Роспотребнадзор за отсутствие в салоне автобуса информации о контролирующих органах.

ООО "Перевозчик" получило право работы на самом дорогом маршруте №26, заплатив за него 15,7 млн рублей. Владельцем этой компании является Александр Ткачук, председатель совета директоров некоммерческого партнерства "Транспортное управление" - единственной организации, которая ранее хоть как-то объединяла перевозчиков. А.Ткачук неоднократно выступал в томских СМИ, представляя интересы отрасли.

А.Ткачук также является учредителем ООО "Центральная диспетчерская служба", которое за 5,2 млн рублей получило право работы на маршруте №24. Таким образом, компании А.Ткачука заплатили за право работы на двух маршрутах 20,9 млн рублей. "Перевозчик" о финансовых результатах не отчитывался, "ЦДС" в 2015 году получило выручку 275 тыс. рублей, чистый убыток - 633 тыс. рублей.

Вторым по стоимости стал маршрут №11, его получило ООО "Транспортная фирма "Движение-2000". Эта компания, помимо внутригородских перевозок в Томске, работает также на междугороднем маршруте Томск-Новосибирск, в 2015 году подавала серию исков к владельцу томского автовокзала - государственному ОАО "Томскавтотранс". Выручка перевозчика в 2015 году составила 40 млн рублей, чистая прибыль - 219 тыс. рублей. "Движение-2000" принадлежит Елене Киневой и Андрею Козлову, последний ранее возглавлял ПАО "Кожевниковское АТП", а ныне также руководит строительной компанией "Стройгород".

ООО "Трансавто" и ООО "Томские транспортные линии" получили право работы на маршрутах №2 (цена - 1,1 млн рублей) и №19 (по дополнительному конкурсу), они принадлежат физлицам Юрию Иванову и Вячеславу Батурину. Им также принадлежит ООО "ПАТП", которое (по данным сайта ПАТП) владеет парком из 40 автобусов, в том числе туристического класса. В.Батурин в 2004-2006 годах возглавлял муниципальное "Трамвайно-троллейбусное управление".

В таблице приведен перечень операторов маршрутов с указанием бенефициаров и стоимости контрактов с муниципалитетом, использованы данные "СПАРК-Интерфакс" и сайта госзакупок.

Оператор Бенефициары Маршруты Цена, руб. ООО "Союз Автотранс" Николай Кузнецов, Тагир Ахметкузин (по 50%) 5, 10, 12, 20, 31 16 746 285 ООО "Перевозчик" Александр Ткачук 26 15 669 325 ООО "ТФ "Движение-2000" Андрей Козлов, Елена Кинева (по 50%) 11 9 508 535 ИП Антипин Сергей Антипин 36/37 6 917 629 ООО "Аня" Вардгес Геворгян (64,9%), Сергей Хачатурян (35,1%) 22, 30/33 5 870 690 ИП Лукашова Ирина Лукашова 3 5 736 645 ООО "ЦДС" Александр Ткачук 24 5 178 625 ООО "Регионсибирь" Михаил Захаров (20%); Анатолий Алемасов, Татьяна Глумова, Михаил Лавров, Александр Рыков, Евгений Смирнов (по 16%) 13/14 5 162 875 ИП Кавтеладзе Ной Кавтеладзе 16 4 770 345 ИП Мамедов Фуад Мамедов 38 3 919 980 ИП Радишевская Ольга Радишевская 23 3 485 565 ООО "Медея" Анжелика Белоусова 53 3 214 160 ООО "Мотодор" Александр Алексеев, Владимир Степура (по 50%) 25/52 1 252 206 ООО "Трансавто" Юрий Иванов (71,4%), Вячеслав Батурин (28,6%) 2 1 124 120 ИП Кочетов Алексей Кочетов 8/9 972 750 ИП Гуммер Александр Гуммер 4, 29, 32 - ООО "Томские транспортные линии" Юрий Иванов (50%), Вячеслав Батурин (50%) 19 -

Как сообщалось, в 2016 году мэрия Томска объявила 24 аукциона на выбор перевозчиков по новым городским маршрутам на трехлетний срок. В техзадании были прописаны условия, которые традиционно игнорируются перевозчиками: форма одежды водителя и кондуктора, вежливость и внимательность персонала, отсутствие штор и занавесок на окнах автобусов, время отправления последнего рейса.

Некоторые перевозчики не согласились с новыми правилами, в связи с чем в сентябре часть водителей маршруток не вышли в утренние рейсы, устроив предупредительную забастовку. Владельцы маршруток пригрозили более масштабной акцией протеста, если мэрия не пойдет на уступки, однако в итоге акции не состоялись.

До 2017 года в Томске действовали 34 автобусных маршрута, координацию работы на каждом из них осуществляли бригадиры, не имеющие формального статуса и ответственности.

Новые маршрутные схемы движения можно посмотреть здесь.

Пока верстался этот материал, администрация Томска сообщила о завершении аукциона по маршруту N4. Победителем стало ООО "Городские автобусы", которое пообещало заплатить за право работы на этом маршруте 21,4 млн рублей. Итоги предыдущих торгов, дошедших до столь высоких сумм, были отменены из-за отказа победителей от заключения контрактов.

Текст: Иван Васильев

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