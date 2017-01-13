Островная девушка на льду. Рождество на Антигуа и Барбуда

13 января 2017 / Томский Обзор

Наш автор — Хилеша Хамфриз, студентка факультета журналистики ТГУ, приехавшая в Томск учиться. В колонке «Островная девушка на льду» она рассказывает об опыте жизни в Сибири и тех вещах, которые удивляют ее здесь.

Но в канун Старого Нового года мы попросили Хилешу написать не о Сибири, а о том, как главный праздник зимы отмечают на Антигуа и Барбуда, откуда она родом.

Хилеша Хамфриз студентка ФЖ ТГУ

Время праздника

Можно смело сказать: для человека среднего достатка, прилагающего все усилия для обеспечения своих детей наилучшим возможным образованием (разумеется, платным), Рождество наступает в самое неблагоприятное время.

Но для моей матери все было и того хуже. Мало того что обучение в школе оплачивается в начале января, так еще в середине января мой день рождения и в январе же истекает страховка ее автомобиля, которую нужно продлить до конца февраля. А уж после рождения моего брата – родился он в ноябре – более неподходящего времени для Рождества, чем 25-е декабря, и представить-то сложно стало.

Что любопытно, даже отмечай мы его по Юлианскому календарю, ничего бы не изменилось. Можно было бы подумать, что в таких условиях самим ощущением праздника пришлось бы пожертвовать, но все же – действительно, каким-то чудом – нет, не пришлось. Мы с братом до сих пор с неизменным трепетом ожидаем как прихода Рождества, так и наших дней рождения в их законное время.

Рождество – мой любимый праздник. Он объединяет семьи и сближает друзей. Он делает всех сопричастных добрее и счастливее. Он дает повод простить близкого человека, который, как Вам кажется, Вас обидел, и помириться с ним. Рождество дает множеству семей то время, что необходимо для укрепления связи друг с другом, время объяснить, почему вдруг произошло между близкими людьми то, что никак не должно было произойти. Рождество помогает всем – и одиночкам, и целым семьям.

Рождество на Антигуа и Барбуда

Но на Антигуа и Барбуда мы воспринимаем Рождество несколько шире. На этом месте кто-то, должно быть, сразу подумает: «Ага, капитализм». Но для нас это больше, чем просто трата денег. Намного больше. Мы начинаем готовиться к Рождеству примерно за месяц, чтобы дома все выглядело столь празднично и великолепно, сколь только возможно.

Люди со средним уровнем дохода в основном живут в деревянных домах с небольшим двором. Дом и двор – это у нас почти как традиция. Некоторые такие дома сдаются в аренду, некоторые находятся в ипотеке или являются собственностью жителей. Мало кто живет в квартирах, это, как правило, молодежь: иммигранты и те островитяне, что решили поскорее покинуть родительское гнездо.

Приготовление жилища к Рождеству выглядит так: во всем доме наводится чистота. Старые ковры выбрасывают, а взамен них стелют новые; мебель выносят на улицу и чистят, а потом расставляют уже по-новому; подушки и наволочки тоже стирают и проветривают.

Это же касается и полки. Почти во всех традиционно обставленных домах есть полка с множеством декоративных аксессуаров, украшенная искусственными цветами. Обычно в доме только одна такая полка, но может быть и несколько. Шторы и занавески, как и ковры, заменяются новыми, если на это хватает денег. Если же они еще не старые, то их просто стирают и вешают обратно. Это делают в каждой комнате. Также кровати в каждой спальне застилают красочными праздничными простынями.

Наружные стены дома буквально отскребаются начисто, отслоившиеся хлопья старой краски удаляются. Если у хозяев есть на это деньги, то поверх старой краски наносится новый слой, а то и два. Но это относится только к деревянным домам, а те, что из цементных блоков (у нас их еще называют «стенными» домами), нужно лишь вымыть, чтобы они выглядели как новые.

Двор у дома обычно небольшой, но там всегда что-то выращивают, будь то цветы, плодоносящие растения или деревья. Перед Рождеством все сорняки выпалывают, опавшие листья выметают и упаковывают в мешки или сжигают. Двор следует «мести, пока не засияет». Тогда он готов и выглядит так, как и подобает к приходу Рождества.

Подарки от власти

Если Вы прочли все вышеописанное, то сейчас Вам, должно быть, интересно, как наше Рождество выглядит с экономической стороны. Государство прибегает к дополнительному финансовому стимулированию, чтобы сохранить Рождество таким, как сейчас, и поощрить население тратить больше денег.

В период с 1-го по 24-е декабря каждому государственному служащему полагается один день, когда он или она может делать все что угодно. Этот день называется «днем покупок», но обычно работники просто отдыхают или занимаются чем-то из того, что упоминалось выше. Также государственные служащие раньше остальных получают зарплату за декабрь, к которой, как правило, прилагается бонус, не зависящий от их производительности или чего-либо подобного.

Поскольку товары в Антигуа по большей части ввозятся из-за границы, то в этот период правительство снижает налогообложение импортируемых товаров установленных классов и в установленном объеме. В просторечии эта инициатива метко прозвана «доллар[1] за бочку», хотя стоит «бочка» все же больше доллара; а называется так, поскольку всего за $60 можно купить товаров на стоимость от $600 и выше.

Также для двух главных политических партий уже стало традицией отправлять по целому окороку или индейке каждому из своих сторонников. Предполагается, что такой подарок получает каждый коренной житель государства.

Семья и пища

С полной уверенностью я могу говорить лишь о своей семье; тем не менее я считаю, что на Антигуа рождественские традиции были и остаются практически одинаковыми в каждом доме. Индейка (и/или ветчина для тех, кто ее ест) натирается специями примерно за три дня до праздника, а ранним утром в Рождество ее ставят в печь. Какое-то время она запекается, и тут приходит черед других приготовлений.

На столе у нас не меньше двух тортов: фруктовый торт, пропитанный ромом и простой торт без фруктов; а то и еще один, если его принес кто-то из членов семьи. Также из выпечки могут присутствовать макаронный пирог, пастуший пирог[2] и картофельный гратен[3]. Иногда мы готовим все эти блюда, а иногда – только одно, но большое.

В приготовлении, как правило, участвуют одновременно мои мама, бабушка, младший брат и я сама. Если вдруг мы начинаем друг другу мешать, то выбираемся и на порог кухни. На Рождество мы буквально не теряем друг друга из виду ни на минуту и постоянно общаемся. И вот все блюда готовы, теперь мы расставляем их на столе.

Едим мы тоже вместе: садимся перед телевизором и смотрим что-нибудь такое, что нравится нам всем – как правило, какой-нибудь рождественский фильм, легкий и светлый. А сопровождает нашу трапезу один из местных напитков: щавелевый пунш или имбирное пиво (безалкогольное). Пунш, однако, более распространен. Щавель, из которого его делают, плодоносит только в декабре. Время посадки не имеет значения. Если щавель посадить раньше, то он просто успеет стать больше; и в то же время даже посаженное в декабре растение будет приносить плоды, едва показавшись над землей.

Блюда, приготовленные к Рождеству, мы едим в течение всего дня и на следующий тоже, а иногда этой еды нам хватает на обед и ужин на каждый день до 27 или даже 28 декабря.

Еще о застолье

К нам в гости приходят родственники и друзья, с собой они приносят подарки или еду. Мы всегда меняемся пищей. Даже если блюда такие же, как и у нас, мы все равно меняемся, ведь «рука каждого варит по-своему», то есть мы все готовим по-разному. Кто-то заходит совсем ненадолго, но большинство остается, и мы часами разговариваем, едим и пьем, предаваясь воспоминаниям.

У нас дома, если только не случилось чего-то непредвиденного, мы общаемся на веранде или во дворе. Если вдруг человек, проезжающий мимо, увидел знакомое лицо, он всегда может припарковаться на обочине перед домом и присоединиться. На Рождество у нас всегда царит атмосфера счастья, светлая и радостная. И вот, когда все гости уже ушли, мы сидим перед телевизором, обсуждая то, как прошел день, и благодаря Господа, а затем – гораздо раньше, чем предыдущей ночью – ложимся спать: сытые, счастливые и спокойные.

До приезда в Россию я всегда воспринимала само Рождество лишь как рождение Иисуса, показавшего нам путь к спасению. Но в 2016 году, уже готовясь к празднику, я задумалась: а что же мне на самом деле нужно, чтобы ощутить Рождество, как дома в детстве? И поняла: нужно, чтобы люди, которых я люблю, были счастливы и не теряли друг друга, чтобы они вместе вспоминали лучшие моменты жизни и вместе же веселились, создавая новые прекрасные воспоминания для будущего.

Поэтому желаю Вам, чтобы сердце Ваше было счастливо, желудок – полон, а мысли – безмятежны. Любите друг друга, и пусть Вам всегда будет что вспомнить вместе!

[1] Речь идет о восточнокарибском долларе (XCD), который имеет хождение в Антигуа и Барбуде ($2,70 XCD = $1 USD). Прим. авт.

[2] Слоёная запеканка из баранины и с покрытием из картофельного пюре. Прим. пер.

[3] Картофель, запеченный в сливочном соусе. Прим. пер.

Перевод: Михаил Зырянов

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