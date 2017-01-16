Городской конструктор. Concrete Jungle: «В регионах ты не продашь проект стула — ты продашь готовый стул»

Партнерский материал / Фото: 16 января 2017 // Фото: Concrete Jungle

Городской конструктор снова онлайн. В рамках совместного проекта "ТО" и Института «Стрелка» вновь еженедельно будут выходить материалы о городском развитии, проектах по всей стране и том, как сделать свой дом, двор или улицу лучше.

Артем Штанов продюсер «Городского конструктора»

Новый год открывается историей про талантливых архитекторов из Владивостока — двух друзей, чье студенческое увлечение стрит-артом переросло в профессиональное бюро, которое проектирует общественные пространства и создает арт-объекты на Дальнем Востоке. О стрит-арте, символичности сопок и конверсии идей в реальность с ними поговорил обозреватель Strelka Magazine.

Concrete Jungle

Владивосток особенный город: дальний форпост и оживлённый порт развивался немного в отрыве от остальной страны. На его внешний облик повлиял рельеф: город расположен на покрытом сопками полуострове, выступающем в Японское море. Из-за этого Владивосток выглядит хаотично: разбросанные на разной высоте здания, жилые кварталы на склонах, произвольно петляющие дороги. И это всё — на фоне построенных к саммиту АТЭС в 2012 году мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, огромного кампуса Дальневосточного государственного университета, реконструированных улиц и городских набережных.

Проблем с архитектурой во Владивостоке хватает: точечная застройка, некачественные реставрации и бюрократические проблемы — почти как в любом российском городе. Но есть и особенности. Например — традиции активизма. По словам директора главного Приморского музея имени Арсеньева Виктора Шалая, это специфика владивостокцев: «Им всегда нужно быть моложе, энергичнее, ходить быстро, говорить громко. Больше интересоваться будущим, а не прошлым».

Примерно так и поступает команда владивостокского архитектурного бюро Concrete Jungle. Они называют себя «вертикально интегрированной компанией», потому что могут не только спроектировать объект, но и построить его. В команде из 25 человек есть не только архитекторы и дизайнеры, но и инженеры, деревообработчики, специалисты по станкам с ЧПУ и люди других более узких профессий.

Феликс Машков, сооснователь Concrete Jungle, называет своё производство главным преимуществом бюро — оно даёт ресурс, который можно тратить на искусство.

От граффити-команды к бюро

- Мы с Вадимом Герасименко (сооснователь Concrete Jungle. — Прим. ред.) работаем вместе со второго курса института. Сначала просто рисовали граффити — в рисунках были идеи, но не хватало масштаба. Так мы перешли к оформительству:работали вдвоём принципиально, без помощников, даже большие фасады по 600–800 квадратных метров делали сами. Так было проще соблюсти концепцию. В стрит-арте главное не идея, а результат. Эскизы — ничто, их можно даже никому показывать. Либо сделал, либо нет. С тех пор живём в той же парадигме — либо сделал, либо не показывай.

Я и Вадим — команда, поэтому у нас не получилось обычное бюро, где чертят проекты и разрабатывают концепции. Я — профессиональный архитектор, он — дизайнер, художник. Мы всегда ищем баланс интересов, чтобы оба могли реализоваться полностью. В этом плане своё производство подошло идеально — мы оба в нём ничего не понимали.

В небольших городах со специалистами и просто, и сложно: их мало. Но если у вас есть классная идея, всегда можно забрать к себе лучших из них. Большие архитектурные бюро во Владивостоке ленивые. Они не любят свой продукт — просто делают свою работу, там нет идеи. Мы следим за всеми интересными дизайнерами, архитекторами, проектировщиками и инженерами во Владивостоке и приглашаем к нам. Платим в среднем выше рынка, у нас крутое портфолио, поэтому есть возможность нанимать лучших. На образование не смотрим, важны только реальные навыки.

Проекты бюро:

Конверсия в реальность

В регионах нужно создавать что-то материальное. Ты не продашь проект стула — ты продашь стул. Проектирование нам почти не приносит денег — мы всех архитекторов содержим на доходы с производства. В этом много плюсов: у нас есть цех, и мы разбираемся в дизайне, поэтому сразу становимся полезными и удобными для других дизайнеров. Они всегда в поиске производителя, потому что им негде воплощать свои идеи. Это довольно сложный процесс: дизайнер — это идея и концепция, а производство — воплощение. Часто автор проекта не знает, какая ему нужна толщина дерева, какие использовать крепления: ему всё это неинтересно. А нам очень интересно сделать так, чтобы с точки зрения конструкции всё было правильно.

В нашей работе главное не быть бизнесменом. Предпринимателям не сюда: тут работаешь много, а денег получаешь мало по сравнению со многими другими видами бизнеса. Но нам проще: мы всегда болели искусством и поэтому легко воспринимали все сложности. Если ты чувствуешь себя изобретателем, первопроходцем, то заниматься проектированием и одновременно производством — это очень радостно, потому что конверсия в реальность быстрая — сразу видишь, как воплощается то, что ты придумал, не нужно ждать условные десять лет.

Семь сопок Владивостока

Необычный рельеф — это настолько доминирующая черта в местном градостроительстве, что если смотреть на город ночью сверху, то сопки кажутся чёрными пятнами: весь город освещён, он будто петляет между ними. Из этого родилась идея скульптуры «Семь сопок»: мы взяли эти самые пятна и сделали из них масштабную инфографику. Скульптура представляет собой семь столбов с соответствующей каждой сопке высотой. Расположены они так, как стоят в городе.

Это изначально некоммерческий проект — 390 тысяч рублей мы уже собрали на Boomstarter. Итоговая смета больше, поэтому мы вкладываем ещё и свои деньги. Основная проблема сейчас не в бюджете, а в месте установки — мы бы начали стройку уже в сентябре 2016-го, но есть сложности с документами.

У нас заранее была договорённость с администрацией города о площадке для скульптуры. Это самый центр Владивостока, там просто так ничего не построишь. Это как в двадцати метрах от Красной площади строить. По градостроительному плану оно как раз отведено под малую архитектурную форму. Градостроительный совет проект одобрил, мы им показывали полноразмерные фанерные макеты прямо на месте, потом мэр поддержал проект. А затем выяснилось, что сложностей там масса: этот участок находится в муниципальной собственности, но при этом сдан в аренду какой-то некоммерческой организации. Последние четыре-пять месяцев процесс получения разрешения на строительство выглядит так: мы пишем письмо, месяц ждём ответ, потом пишем ещё одно.

Скульптуру мы точно построим, но эта заминка с реализацией имеет два эффекта. Негативный — от тех, кто поддержал проект на этапе краудфандинга. Мы ведь обещали, но пока не сделали — люди теряют доверие. И позитивный — пока переносили срок строительства, мы сами профессионально выросли, команда пополнилась специалистами — теперь мы сделаем намного лучше, чем собирались. Думаю, что сможем начать стройку уже весной. Постройка «Семь сопок» будет совершеннолетием Concrete Jungle. Это уже по взрослому: бетон, центр города, большой общественный проект. Это будет следующая ступень.

Текст: Strelka Magazine

Фото Владивостока: Raita Futo

Фото проектов: архив Concrete Jungle

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