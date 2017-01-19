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Самые ожидаемые книжные новинки зимы-2017

Партнерский материал / Фото: 19 января 2017 // Фото: pixabay.com

Что стоит покупать и немедленно читать этой зимой?

Самые ожидаемые книжные новинки — в нашем обзоре, подготовленном совместно с магазином «Читай-город».

Робин Слоун — подающий надежды американский писатель, чей дебютный роман о молодых талантливых гиках и, мягко говоря, странноватом книжном магазине пожилого господина Пенумбры, за весьма короткий срок стал мировым бестселлером. Собственно, свежее творение свежего автора — «Аякс Пенумбра 1969» — приквел этой истории. А приквел — он на то и приквел, чтобы «срывать покровы» и раскрывать тайны прошлого. Итак, август 1969-го. Молодой Аякс Пенумбра приезжает в Сан-Франциско, надеясь отыскать единственный экземпляр древней книги, предсказывающей судьбы и утерянной почти сто лет назад. И поиски эти поначалу оказываются неудачными… Но как знать, что ждет молодого человека за ближайшим поворотом?

«Короткие истории о всяком разном» — кто же лучше охарактеризует свое творение, как не сам автор. «Жизнь замечательных людей и зверей» - книга из новой серии Бориса Акунина, собрание небольших исторических миниатюр и очерков о людях, идеями и поступками которых восхищается сам автор. Хотя нет — в кого автор, по его словам, просто влюблен. И теперь, конечно, предлагает познакомиться с ними и своим читателям. Среди героев и всем известные личности, и, на первый взгляд, ничем не примечательные персоны. Также добавим, что «Жизнь замечательных людей и зверей» — коллекционное издание с большим количеством иллюстраций и раритетных фото.

Новое творение в жанре альтернативной истории от лауреата премии «Русский Букер» (2009). Получивший премию роман Чижовой «Время женщин», называют воплощением нашей истории в прозе. И роман «Китаист» — все та же наша история. Антиутопия, обращенная не в будущее, как это часто бывает, а в прошлое. Времена Великой Отечественной войны, немецкие войска дошли до Урала. Граница между государствами проходит по Уральскому хребту: на Востоке — СССР, на Западе — оккупированная немцами Россия. «Китаист» — это история двух государств — советского и профашистского — и история двух молодых людей, выросших по разные стороны Хребта. Кстати, на youtube доступен ролик, где сама автор читает отрывок из нового романа, не поленитесь ознакомиться.

Чарльза Буковски не стало еще в 1994 году, но его ранее неопубликованные произведения продолжают выходить и по сей день. Американский литератор, поэт, прозаик немецкого происхождения, чье детство никак нельзя назвать счастливым — большая часть его произведений автобиографична. «Письма о письме» — это переписка Буковски с коллегами — писателями и издателями. А прочесть чьи-то личные письма — это все равно, что заглянуть человеку в душу. Поклонникам творчества автора обещают, что «Письма…» откроют им совершенно другого Буковски — одержимого писательством, и страстно желающего, чтобы его услышали.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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