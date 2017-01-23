Павел Бондик: «Бизнес-стажировка в Казани привела к глобальным изменениям в нашей компании»
«Бизнес-стажировка в Казани привела к глобальным изменениям в нашей компании».
Сервисный центр Fazza занимаемся ремонтом телефонов, ноутбуков, планшетов и другой техники. Компания существует больше трех лет. С 18 по 23 сентября 2016 года руководитель центра Павел Бондик принял участие в групповой бизнес-стажировке в Казани, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.
— Во время бизнес-стажировки я встречался с представителями сервисных центров Казани — все-таки здесь этот рынок более развит, чем в Томске. Но если честно признаться, много от поездки я не ждал — ну, посмотрим новый город, ничего серьезного. Реальность же превзошла все ожидания. Все, с кем мы встречались, были очень доброжелательны, очень хорошо нас принимали — было видно, что и для них наши визиты очень важны.
Одна из самых важных состоявшихся встреч — с ребятами из фирмы KnopikService. Можно сказать, что мы увидели друг в друге родственные души, до сих пор общаемся, дружим. Эта встреча дала новый толчок для развития.
Стажировка в Казани в целом, и общение с KnopikService, в частности, вылились в глобальные изменения в наших компаниях. Мы начали реализовывать новые идеи почти сразу. Так, мы внедрили CRM-систему, перестроили внутренние процессы в компании, обновили коллектив. И эти изменения уже принесли свои положительные результаты. На данный момент наша общая с казанским партнером задача — довести бизнес до такого состояния, чтобы появилась возможность выходить в другие города. В этом 2017 году я планирую реализовать все, что запланировал.
Конечно, я бы порекомендовал всем молодым предпринимателям принимать участие в бизнес-стажировках. И на самом деле не важно в каком формате она проходит — групповом или индивидуальном, польза в обоих случаях огромная.
Организатором бизнес-стажирово
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