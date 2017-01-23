Павел Бондик: «Бизнес-стажировка в Казани привела к глобальным изменениям в нашей компании»

Партнерский материал / Фото: 23 января 2017 // Фото: pixabay.com

Павел Бондик Директор сервисного центра Fazza

«Бизнес-стажировка в Казани привела к глобальным изменениям в нашей компании».

Сервисный центр Fazza занимаемся ремонтом телефонов, ноутбуков, планшетов и другой техники. Компания существует больше трех лет. С 18 по 23 сентября 2016 года руководитель центра Павел Бондик принял участие в групповой бизнес-стажировке в Казани, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Во время бизнес-стажировки я встречался с представителями сервисных центров Казани — все-таки здесь этот рынок более развит, чем в Томске. Но если честно признаться, много от поездки я не ждал — ну, посмотрим новый город, ничего серьезного. Реальность же превзошла все ожидания. Все, с кем мы встречались, были очень доброжелательны, очень хорошо нас принимали — было видно, что и для них наши визиты очень важны.

Одна из самых важных состоявшихся встреч — с ребятами из фирмы KnopikService. Можно сказать, что мы увидели друг в друге родственные души, до сих пор общаемся, дружим. Эта встреча дала новый толчок для развития.

Стажировка в Казани в целом, и общение с KnopikService, в частности, вылились в глобальные изменения в наших компаниях. Мы начали реализовывать новые идеи почти сразу. Так, мы внедрили CRM-систему, перестроили внутренние процессы в компании, обновили коллектив. И эти изменения уже принесли свои положительные результаты. На данный момент наша общая с казанским партнером задача — довести бизнес до такого состояния, чтобы появилась возможность выходить в другие города. В этом 2017 году я планирую реализовать все, что запланировал.

Конечно, я бы порекомендовал всем молодым предпринимателям принимать участие в бизнес-стажировках. И на самом деле не важно в каком формате она проходит — групповом или индивидуальном, польза в обоих случаях огромная.

Организатором бизнес-стажирово к выступает, НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

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