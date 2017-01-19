Еда. Рецензии. «Кафетериус» Артемия Лебедева в Томске

19 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

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АВТОР Мария Симонова

Это было одно из самых долгожданных открытий прошлого года — «Кафетериусы» студии Артемия Лебедева в России известны уже давно. Сюда приходят не только за кофе и едой, но и ради книг и любопытных штуковин.

Где: Ленина, 113, в том же здании, что галерея «Аркада».

Интерьер: в каждом «Кафетериусе» интерьер свой, но общие тенденции везде одни: стильно, сдержано, уютно. Благородные бордовые и коричневые тона гармонично сочетаются со светлыми. Основательный шкаф помогает создать атмосферу ретро. Многочисленные лампы и подоконники с милыми подушками, теплыми пледами и старыми пластинками делают пространство уютным.

Меню: в нем мы обнаружили завтраки (блюдо от 79 рублей), суп дня (149 рублей), салаты (от 129), закуски в виде разнообразных сэндвичей и кишей (от 179 рублей) и десерты с пояснением, что выпечку лучше смотреть на витрине, каждый день свои варианты (цены от 129 рублей за 100 грамм). Из напитков предлагались свежевыжатые соки (моноварианты и дуэты, 159 рублей), молочные коктейли, среди которых довольно оригинальные варианты вроде мятного (от 159 рублей), чай, традиционный и более экзотический, например, русский сбор (от 79 рублей), горячие напитки, где есть такие любопытные сочетания, как малина с шалфеем, черная смородина с розмарином, да и манго в горячем варианте встретишь нечасто (от 119 рублей), и, конечно же, кофе (от 109 рублей). Варианты и привычные, и для любящих новые вкусы. Отдельно предлагаются альтернативные способы заваривания. Вообще, как мы выяснили, меню у каждого «Кафетериуса» свое. Томский совсем новый, и работа над меню еще ведется, возможно, оно заметно поменяется.

В магазине — книги (в основном Артемия Лебедева, но не только), кружки, варенье, копилки, магниты. Есть даже форма для льда со словом «Вечность».

Еда: заказ делается у барной стойки. Там и выяснилось, что суп дня и салаты к 19 часам уже съели. Приятной новостью стало то, что завтраки действуют не только утром, а весь день. Правда, из их ассортимента мы все равно ничего не приглядели. Расставшись с мыслью о супе и салате, мы остановили выбор на сэндвиче со слабосоленой семгой и шоколадном крем-чизе. Сложнее всего было определиться с напитком. Мы долго размышляли между кофейным глинтвейном и рафом с грейпфрутом, малиной и корицей. Бариста подробно рассказала о каждом напитке. Раф в итоге привлек тем, что грейпфрут пообещали не в виде ароматизатора или сиропа, а как смесь из цедры.

При покупке любого кофе можно получить накопительную карточку — каждый 10 кофе будет бесплатным.

Первым принесли сэндвич со слабосоленой семгой (199 рублей). Порадовало, что он был сделан на тостовом хлебе. Так есть заметно удобнее, да и блюдо становится не слишком сытным.

Сэндвич подается разрезанным пополам. В одной половине семгу мы рассмотрели не без труда. Во второй ее тоже было не слишком много. Обещанного салатного листа, творожного сыра, а также пекинской капусты, кусочков помидоры и огурца, о которых в меню умолчали, было достаточно. В целом сэндвич понравился — свежий, легкий, вкусный хлеб. Но семги в нем хотелось бы найти побольше.

Затем появился раф с грейпфрутом, малиной и корицей (199 рублей). Подается в «лебедевской» кружке «Атмаркус 3G» из толстого прозрачного стекла, такую же, кстати, можно купить в магазине при «Кафетериусе».

Напиток сливочный, но не приторный, в отличие от некоторых других рафов, которые доводилось пробовать. Посыпка из сублимированной малины выступает как украшение напитка. Вкус грейпфрута с корицей в кофе сначала не угадывался, хотя определенный необычный привкус ощущался. Потом оказалось, что цедра грейпфрута была на дне, а ложечку к кофе не подали, так что перемешать его не удалось.

Кусок шоколадного крем чиза (139 рублей и 32 копейки — прямо так и посчитали — за 108 граммов) был отличным. Свежим, очень нежным, не чересчур сладким. Начинка похожа на сыр маскарпоне, но воздушнее по структуре.

Счет: 537 рублей 32 копейки. Есть безналичный расчет. После списка блюд в чеке вдохновляющая фраза «Готовьтесь к романтическим приключениям».

Итого: Безусловно, в «Кафетериусе» есть своя атмосфера. Находиться там приятно. Хотелось бы большего разнообразия в меню, точнее, чтобы можно было попробовать все, что в нем представлено, и внимания к деталям вроде ложек к кофе.

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