Андрей Дубок: «Бизнес-стажировки позволяют детально рассмотреть как другие выстраивают свой бизнес»

Партнерский материал / Фото: 28 января 2017 // Фото: pixabay.com

Андрей Дубок Генеральный директор ООО «РТ-технологии»

«Бизнес-стажировки позволяют детально рассмотреть как другие выстраивают свой бизнес».

Компания «РТ-технологии», существует два года и занимается разработкой, созданием и продажей токопроводящих материалов. В сентябре 2016 года генеральный директор компании Андрей Дубок принял участие в групповой бизнес-стажировке в Казани, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Эта поездка в Казань для меня была в большей степени ознакомительной. Я даже не представлял, что могу получить от нее.

Встреч состоялось много, удалось посмотреть немало разных производственных площадок. Например, в АО «Кварт», которая занимается производством резины, я познакомился с техническим отделом. Организовать встречу получилось не сразу, но в итоге получился очень долгий и содержательный разговор. Встречались и с технологом компании «Веста», которая занимается изготовлением продукции из силикона. С ними мы сотрудничаем уже около двух лет. По приезду в Томск, мы сразу же внедрили некоторые технологические изменения, и это дало нам повышение качества продукции.

Встретился и с руководством ООО «СТАР ЛЮКС», они занимаются производством лакокрасочных материалов. Молодые люди открывают производство в Казани, причем с нуля — было очень интересно увидеть их производство.

Посмотреть как другие выстраивают свой бизнес, как этапы проходят — это интересно, и познавательно. Во время стажировки я «подхватил» много полезного относительно того как улучшить работу своей компании. Специфика предприятий, которые мы посещали разная, поэтому, можно сказать, что у всех взял понемногу.

Отправляясь на стажировку, не всегда знаешь к чему готовиться, но уже первые встречи в Казани показали, что это не только интересно, но и очень полезно. Однако важно понимать, каких целей в ходе стажировки ты хочешь достичь, для чего тебе нужны встречи с предпринимателями-единомышленниками. И еще очень важна предварительная работа: ко встречам непременно нужно готовиться, то есть составлять список вопросов и запросов, чтобы время, проведенное в поездке, было проведено с максимально пользой.

Я бы рекомендовал предпринимателям участвовать в подобных стажировках, у меня есть свой положительный пример. Можно многое почерпнуть из опыта других компаний, что впоследствии пригодится в твоем деле. Предприниматели из другого региона гораздо охотнее рассказывают о себе, нежели томские коллеги. К тому же, все очень удобно организовано: ты приезжаешь, тебя встречают представители администрации, потом начинаются встречи. Все заранее оговорено и подготовлено, не нужно тратить время и силы на организацию поездки. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области и принимающего сторона другого региона (в данном случае — Казани) предоставляют возможности, а вот как ими воспользоваться — зависит уже от самого предпринимателя.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

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