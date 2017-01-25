Максим Рябыкин: «По итогам бизнес-стажировки я нарисовал для себя картинку дальнейшего развития компании»

Партнерский материал / Фото: 25 января 2017 // Фото: vk.com/daisy_knitwear

Максим Рябыкин Сооснователь, владелец компании Daisy Knitware

«По итогам бизнес-стажировки я нарисовал для себя картинку дальнейшего развития компании».

Компания Daisy Knitware занимается производством и продажей дизайнерской женской одежды через интернет и через партнерскую розничную сеть. Изделия марки представлены в Томске, Москве, Красноярске и Новосибирске. Официально компания зарегистрирована в 2016 году, однако одежда выпускалась и ранее, но бизнес существовал больше как хобби.

В сентябре 2016 года сооснователь компании Максим Рябыкин принял участие в групповой стажировке в Казани, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Перед стажировкой я ставил конкретные цели: завести знакомства в сфере производителей и дизайнеров одежды, изучить чужой опыт развития бизнеса, узнать, где и какие возникают сложности в коммерции, маркетинге и производственной сфере. Мы планируем развивать свою компанию в масштабах всей страны, для этого в рамках данной стажировки мы встречались с представителями крупных предприятий, розничная сеть которых представлена в 60 регионах России.

Практически все встречи были продуктивными, принимающие предприятия представляли самые разные сферы деятельности. Встречались и с казанскими дизайнерами — Екатериной Борисовой и Русланом Исхаковым. У них очень большой опыт работы в Казани. Ребята делились опытом в сфере дизайна одежды, они показывали, что они делают, делились секретами в технологии производства, контактами организаторов различных дизайнерских выставок, которые стоило бы посетить в качестве участника. Общение с этими людьми — это бесценный опыт, который дал понимание того, как работать над коллекциями, как их презентовать, где искать поставщиков тканей.

Также были встречи с крупными производителями — меховая фабрика «Мелита», фабрика женской одежды «Павлотти». Удалось вникнуть в тонкости производственного процесса, в технологию производства, изучить оборудование. Руководители предприятий рассказали о том, как выстраивать схему работы с розничными сетями.

Ожиданий было меньше, чем получилось на самом деле. В целом, у стажировки очень много плюсов. Казанская сторона приняла нас очень хорошо, все было организовано на высшем уровне. Такое, честно говоря, в России редко где встречается.

По итогам стажировки я нарисовал для себя картинку дальнейшего развития. Понял, что, наверное, нет смысла строить свое производство, потому что это хлопотно, капиталлоёмко и тяжело с точки зрения контроля. Проще отдавать заказы по пошиву на российские фабрики, а вырученные средства с продаж вкладывать в маркетинг и продвижение бренда. Сейчас перед компанией стоит задача — построить свою розничную сеть — казанские ребята подсказали, как это надо делать, по какой технологии. С точки зрения дизайна — выхода коллекций и рекламы — получил очень много контактов московских представителей, которые организовывают выставки. Для себя я почерпнул многое, но самое главное — это опыт других людей, их знание и понимание, куда и как двигаться.

В этом году мы планируем открывать два магазина — в Новосибирске и Екатеринбурге. Однако по мере развития компании, появляются много вопросов и задач. Например, с ростом продаж, у нас возникла сложность в скорости производства одежды и качестве ее изготовления. В Новосибирске мы уже работаем с одним производителем, который делает наши заказы по вязаному направлению. На данный момент мы проводим переговоры с фабриками, которые потенциально могли бы отшивать для нас наши коллекции по нашим лекалам и из наших тканей.

У нас большие планы, мы хотим выстраивать розничную сеть по городам России. Планируем дальше искать крупные фабрики, которые будут работать с нашими заказами. Есть в наших планах закуп тканей и нанесения своего уникального принта и рисунка на них. Те же ребята из Казани делились опытом, что ткани они закупают не в готовом виде, а красят и наносят принт на своем производстве, тем самым получая уникальный рисунок, который подчеркивает индивидуальность бренда в новых коллекциях. Это направление мы планируем внедрить в течение года-полутора. К разработке новой коллекции мы привлекли профессионального дизайнера, который помогает нам более качественно проработать коллекцию, отработать детали по технологии пошива, чтобы это было стильно, качественно и надежно.

Я бы непременно порекомендовал другим молодым предпринимателям принять участие в стажировках. Пожалуй, это один из самых лучших опытов, которые можно получить, так как есть общение с реальными предпринимателями вживую. Это гораздо полезнее, чем чтение книг или статей по продвижению бизнеса.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

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Телефон: (3822) 902–983, 902–984

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Сайт: fondtomsk.ru

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