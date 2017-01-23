Десерт «Павлова»: теперь и в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 января 2017 // Фото: Pixabay

Ровно так же, как несколько лет назад в нашу жизнь повсеместно пришли разноцветные macaron, в этом году в Томске стоит ожидать повсеместного нашествия десерта «Павлова».

В разного рода российских кулинарных шоу и гастроблогах вариации на тему этого десерта кочуют уже несколько лет, но мода на него именно в кондитерских распространяется медленнее. Если в Новосибирске «Павлова» уже стала общим местом, то до Красноярска и Томска волна докатилась только сейчас. Первые ласточки уже есть — буквально сходу в Томске мы нашли десерт в новинках кофейни «ШоколадЪ» и хлебопекарного клуба «Зерно»:

A photo posted by bakingclubzerno (@bakingclubzerno) on Jan 19, 2017 at 8:24pm PST

Вероятнее всего, в ближайшее время появится «Павлова» и в ассортименте других томских кондитерских, обычно довольно чутко реагирующих на подобные тренды. Закрепится ли она там надолго — вопрос, ведь меренги, даже пусть и в доработанных вариациях — угощение на любителя. С другой стороны, почти столетняя история популярности десерта доказывает его жизнеспособность.

Ну, а мы, тем временем, будем собирать образцы томской «Павловой», чтобы выбрать самый вкусный вариант — присылайте ссылки на претендентов в комментарии, наши страницы в соцсетях или электронную почту редакции.

Десерт был назван в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. Тогда ее имя давали многим брендам — от шоколадных конфет до духов. Ну, а десерт, по разным версиям, был изобретен то ли шеф-поваром ресторана в одной из гостиниц Веллингтона во время ее мирового турне в 1926-м, то ли австралийским поваром Бертом Саше в 1935 году в отеле «Esplanade», воскликнувшем «Такой же воздушный, как Павлова», то ли и вовсе создан в США еще раньше, на основании немецкого блюда. Собственно, в оригинале «Павлова» — торт-безе со сливками и фруктами, за авторство которого уже почти век бьются Австралия и Новая Зеландия. Существует более 600 рецептов этого десерта, опубликованных в 2008 г. в книге «История десерта Павлова: Кусочек новозеландской кулинарной истории» новозеландского антрополога Хелен Лич. Видимо, публикация этого труда и подстегнула новую волну интереса к десерту.

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Текст: Елена Фаткулина

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