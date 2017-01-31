Сергей Михалап: «Бизнес-стажировки особенно полезны тем, кто делает в бизнесе первые шаги»

Партнерский материал / Фото: 31 января 2017 // Фото: pixabay.com

«Бизнес-стажировки особенно полезны тем, кто делает в бизнесе первые шаги».

Томская компания «Инженер центр» существует два года и занимается проектными и инженерно-строительными работами, а также оказывает услуги по механообработке, плазменной и лазерной резке. Глава компании Сергей Михалап — победитель региональной премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф Томск 2015».

В октябре 2016 года Сергей проходил индивидуальную бизнес-стажировку в Бостоне (США), организованную при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Цели, которые я ставил перед стажировкой в США, были очень конкретными: посмотреть, как работают местные компании, наладить сотрудничество, возможно даже заключить контракты. Причем не просто посмотреть со стороны, а именно вникнуть в особенности работы, чтобы впоследствии использовать этот опыт в своей компании.

Пару дней в Бостоне, я, грубо говоря, проходил «акклиматизацию». В первый день состоялась только одна встреча — с директором компании Mustool, которая занимается разработкой музыкальных инструментов и оформлением, сопровождением патентов. Продуктивно пообщались — глава Mustool рассказал о своем видении рынка, я — о своём. А на второй день отправились по университетам искать людей, которые занимаются альтернативными источниками энергии — наша компания занимается в том числе и этим. Посетили «профильные» кафедры, посмотрели разные интересные технологии, которые разрабатываются в вузах. Ну, а потом мы ездили в гости к компаниям, которые занимаются альтернативными источниками энергии, знакомились с их проектами по энергосбережению, строительству. Мне очень понравилась схема распределения обязанностей и оплаты труда сотрудников, с которыми работают крупные компании. Оплата, как правило, почасовая, но работают и схемы стимулирования. Например, в Гарварде они собираются каждый месяц и распределяют обязанности. Но всегда есть нестандартные задачи, которые нельзя отнести к конкретной профессии. Те, кто готов за них взяться, получают дополнительные баллы, которые в конечном итоге отражаются на зарплате.

В целом стажировка мне очень понравилась, хотя кое-какие недочеты были. В частности, мне не хватило языковой подготовки, а переводчики, которые там были, как-то «стеснялись». Но хотя эта поездка и была ознакомительной, она положила начало для последующего взаимодействия с американскими компаниями. Были найдены «точки соприкосновения» и буквально через несколько месяцев после первой стажировки, организованной при поддержке Фонда, я снова полетел в Штаты — уже самостоятельно и целенаправленно. Но первый шаг на пути к взаимодействию был сделан именно во время октябрьской стажировки.

По итогу что-то из их опыта мы пытаемся «приземлить» на нашу российскую почву. Пока не очень получается по разным причинам. Мы не такая крупная компания, и в принципе бизнес в нашей стране, в нашем городе нас выстраивается по-другому. Но сдвиги в работе все-таки есть. Так, мы наконец-то начали пользоваться облачными сервисами, программами удаленного доступа. До поездки в Штаты к ним практически не обращались.

На данный момент у нас есть все, чтобы выйти на американский и европейский рынки. Сейчас мы готовим команду и полностью «упаковываем» наш продукт. Нужно еще разобраться с бюджетом, схемой продвижения и упаковкой.

Молодым предпринимателям я бы рекомендовал участвовать в стажировках любого формата — и групповых, и индивидуальных. Тем, кто делает в бизнесе первые пробные шаги, особенно важно знакомиться с опытом компаний, которые уверенно стоят на ногах. Но все должно быть организовано таким образом, чтобы это были именно бизнес-стажировки с конкретными целями и результатами, а не просто поездки куда-то, чтобы «отдохнуть». Я сам долго не мог определиться куда мне стоит отправиться, как вариант рассматривал Китай. Но потом подумал, что для поставленных на тот момент задач он все-таки не подходит, поэтому в итоге выбор пал на Штаты.

Что важно, принять участие в стажировке может любой предприниматель, независимо от сферы его деятельности. Ну и уже если удастся выиграть конкурс, который организует Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области, сначала нужно обязательно сесть и тщательно обдумать как использовать полученные возможности, чтобы получить от стажировки максимальный результат.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

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