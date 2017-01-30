Инна Гонтаренко: «Бизнес-стажировка дала мне возможность посмотреть на свое дело со стороны»

Партнерский материал / Фото: 30 января 2017 // Фото: vk.com/acter_virtuoz

«Бизнес-стажировка дала мне возможность посмотреть на свой бизнес со стороны».

«Школа актерских технологий» существует в Томске почти два года и специализируется на преподавании актерского мастерства для взрослых и детей, а также для бизнеса. С 21 октября по 6 ноября 2016 года глава компании Инна Гонтаренко проходила индивидуальную стажировку в Санкт-Петербурге, организованную при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Во время стажировки в Санкт-Петербурге я планировала познакомиться с опытом других компаний, посмотреть, как у них организован образовательный процесс, как работают маркетинговые инструменты, как они набирают группы и педагогов. Ознакомиться с программами, по которым преподается актерское мастерство, и взять на вооружение какие-то «фишки», которые можно использовать самим. В целом ожидания и то, что я получила, совпали; цели и задачи, которые я ставила перед стажировкой, удалось реализовать.

Организации, которые хотелось посетить, мы находили сами, а вот покупкой билетов, поиском жилья занимался Фонд развития предпринимательства Томской области, они нам очень помогли.

Наверное, из всех форматов мне больше всего запомнился формат театральной студии «Легкие люди». У них очень сильные педагоги, никаких «рамок» в обучении нет; занятия длятся не стандартных полтора часа, а три или даже четыре часа. Педагоги — это те люди, которые задействованы сейчас на телевидении, снимаются в наших фильмах и сериалах. Они создают очень атмосферное театральное пространство и дают хорошую обратную связь.

Санкт-Петербургская Школа Телевидения — очень сильная организация. Три-четыре этажа с самыми разными направлениями деятельности: не только актерское мастерство, но и вокал, дизайн, кройка, шитье, видеопродакшн, блоггинг. Наверное, если ориентироваться на кого-то сильного, то как раз на СПБШТ, потому что у них все выстроено очень четко.

Где-то приходилось подсматривать, выступать в роли этакого «тайного клиента», потому что не все организации готовы сразу выложить перед тобой все карты. Были те, с кем мы разговаривали очень долго, завязали хорошие отношения и даже планируем устраивать в Томске их гастроли.

Это была уже моя вторая стажировка, первый раз я ездила с группой. И должна сказать, что групповая и индивидуальная стажировки — это две совершенно разные вещи. Индивидуальная позволяет больше запланировать, назначить столько встреч, сколько захочешь, их организацией ты занимаешься сам. Сказать, что такие стажировки полезные, значит, не сказать ничего. Они помогают посмотреть на собственный бизнес со стороны, просто так это сделать очень сложно. Но главное, что удалось понять, пока я посещала все школы актерского мастерства, так это что, все делают по-разному, как им удобно. То есть так, как я сама выстрою структуру своей школы, так она и будет работать лучшим образом.

Я бы порекомендовала предпринимателям принимать участие в стажировках. Кому-то удобнее, чтобы им все организовали — договорились с организациями, прокурировали, чтобы все было четко, понятно. Для них подойдут групповые стажировки. Но предприниматель, на мой взгляд, такой человек, который привык сам себе выстраивать график, планировать список задач и вообще сам себе хозяин. В этом плане индивидуальная стажировка была для меня полезнее и продуктивнее.

И ещё хотелось бы сказать большое спасибо Фонду за предоставленную возможность обучаться у лучших российских компаний в нашей сфере. Это бесценный опыт для нас, которым мы непременно воспользуемся на радость нашим ученикам.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

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