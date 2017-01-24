Квартира недели. Пятикомнатный таунхаус в центре Томска - 320 квадратов за 29 миллионов рублей

Томский Обзор / Фото: 24 января 2017 // Фото: ru09.ru

Присланная в редакцию ссылка на этот объект не оставила нас равнодушными и буквально потребовала возродить "Квартиру недели".

Итак, героем этого выпуска становится пятикомнатный четырехуровневый таунхаус на Вершинина с мебелью площадью 320 квадратных метров. Просят за красоту 29 миллионов рублей.

Предлагают взамен гостиную с камином, два встроенных кинотеатра, тренажерный зал, бассейн, сауну, гараж, 3 застекленные лоджии, 3 санузла, ванную, 2 душевых и даже погреб-кладовку, в которой можно складировать множественные припасы на случай голодной зимы.

Кроме того, у таунхауса есть огороженная территория и установлена система видеонаблюдения, рассказывает нам объявление о продаже. Правда, оно в очередной раз заставляет нас задаваться вопросом - почему недвижимость стоимостью 29 миллионов рублей рекламирует себя с помощью фото, сделанных мыльницей в 2005 году (если верить датировке на некоторых фотографиях)? В этом случае все внутри дома может выглядеть несколько более изношенным, чем сейчас. Конечно, есть и вариант, что дата в фотоаппарате просто не была выставлена, и фото делались в 2016-2017 году.

А вообще, конечно, таунхаус - вариант не для ленивых. Беготня по лестнице туда-сюда обеспечена:

Зато с кинотеатром, спортзалом, сауной и бассейном:

Тот самый погреб и гараж:

Ну и некоторое количество интерьеров:

И если у вас есть лишние 29 миллионов, вы получаете прекрасный шанс стать владельцем этой томской недвижимости в тихом центре:)

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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